Keď sa v tejto rušnej makroekonomickej klíme blíži ďalší týždeň, pozrime sa, ako vyzerá svet kryptomien, kým si cez víkend všetci odýchneme.

Bitcoin

Dáta cez IntoTheBlock

Pekný míľnik bol pre bitcoin tento týždeň, keďže čisté odlevy z búrz prekročili hranicu miliardy dolárov, ako je znázornené na grafe vyššie. Jeden z hlavných ukazovateľov sentimentu, čistý odlev z búrz zvyčajne znamená akumuláciu, zatiaľ čo čistý prílev signalizuje predajný tlak.

Pokiaľ ide o cenu, minulý piatok sme „uzatvorili“ na 39 200 USD, zatiaľ čo v súčasnosti sme na úrovni 40 700 USD. Pri pohľade na volatilitu zostala 30-dňová anualizovaná štandardná odchýlka relatívne stabilná na úrovni približne 63 %. To je znázornené na nižšie uvedenom grafe, ale ak chceme tieto čísla preložiť do jednoduchej slovenčiny, môžeme jednoducho povedať, že tento týždeň bol bitcoin

„chladný“. Zdá sa, že svet okolo neho padá, takže sa Bitcoin v skutočnosti správa celkom dobre. Kto by to bol povedal?

Dáta cez IntoTheBlock

Adresy

Aj tu došlo k miernemu nárastu s 11% nárastom nových adries od minulého týždňa. Aktívne adresy boli relatívne stabilné (nárast o 3 %) a pri adresách s nulovým zostatkom došlo k poklesu o 2 %. Všetko opäť poukazuje na stabilný, ale nepozoruhodný týždeň pre bitcoin. Keby boli všetky týždne takéto – to by bol pocit držať akcie, však? Možno budúci týždeň dostaneme viac pohybu, vďaka čomu bude to bude trocha zaujímavejšie!

Dáta cez IntoTheBlock

Ethereum

Pozrime sa, či sa môžeme trochu pohrabať v Ethereu a odhaliť nejaké trendy.

Aj tu bol pekný čistý objem, pričom za posledný týždeň odtiekla z búrz takmer miliarda dolárov. To bolo podporené najmä stredou, ktorá zaznamenala čistý odlev 448 miliónov dolárov. Pre kontext, v dolárovom vyjadrení je to 24. najväčší denný objem odlivu v histórii – a druhý najväčší v tomto roku.

Dáta cez IntoTheBlock

Najväčší v roku 2022, možno vás zaujíma, bol 4. január. Známy ako „modrý pondelok“, hovoria, že je to najdepresívnejší deň v roku – návrat do práce po prázdninách. Zdá sa, že ľudia sa tento rok usadili k svojím počítačom, aby si stiahli svoje kryptodary do svojich studených peňaženiek. Bohužiaľ, Ethereum sa v nasledujúcich štyroch dňoch prepadlo o 21 % – tak dúfajme, že to nie je signál toho, čo príde.

Nie som si istý, čo presne spôsobilo takýto prudký nárast tento utorok, vzhľadom na nedostatočnú aktivitu inde. Možno, len možno, je to obyčajná náhoda? Alebo sa možno niekto bál, že bude v pokušení vymeniť si svoje ETH na nákup veľkého množstva Guinnessovho pohára pred Dňom svätého Patrika. Neviem.

Denominovaný v podmienkach ETH však predstavuje najväčší denný výber od minulého októbra, takmer 180 000 ETH. V októbri Ethereum urobilo opak ako v januári – za týždeň vzrástlo o 14 %. Aj keď je dôležité poznamenať, že pri 750 000 ETH bol výber vlani v októbri viac ako 4-násobok toho, čo sme videli v utorok. Nižšie uvedený graf ukazuje veľkosť tohto pohybu v porovnaní s minulým októbrom, ako aj cenovú akciu (čierna čiara). Takže buďte opatrní so svojimi závermi.

Dáta cez IntoTheBlock

Takže trochu pozoruhodná maličkosť na uzavretie týždňa od Etherea. Bitcoin sa správal, zatiaľ čo krypto trhy ho z veľkej časti nasledovali. Pekný týždeň bez prílišnej volatility. Keby boli všetci takto, počítam, že môj tep by bol výrazne nižší. Nebol by život menej zábavný?

Napriek tomu, keď nabudúce prídu tie škaredé dni s červenými sviečkami, budem sa na takéto týždne pozerať so závisťou so zelenými očami. V kryptomenách to môže byť vždy horšie. Pekný víkend!