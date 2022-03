Oplatí sa držať Cosmos (ATOM)?

Kryptomeny pumpujú, no ATOM zaostáva.

Základy ATOM zostávajú silné a odmeny za stávky sú nadpriemerné.

ATOM sa obchoduje v symetrickom trojuholníku, čo signalizuje potenciálny zlom.

Krypto trh bol za posledný týždeň napumpovaný a teraz je blízko k testovaniu trhovej kapitalizácie 2 biliónov dolárov. V prostredí, kde sú niektoré altcoiny vyššie o viac ako 50 %, sa Cosmos ATOM/USD nepohol ani o kúsok. Za posledných 7 dní trochu stratil na svojej hodnote. V tomto bode je prirodzené sa čudovať, či stojí za to držať ATOM.

Cosmos je náhodou jednou z najviac nepochopených kryptomien súčasnosti. To má veľa spoločného s jeho tokenomikou. Na rozdiel od bitcoinu je Cosmos inflačná kryptomena. To vyvoláva u mnohých investorov nervozitu pri investovaní do nej.

Avšak na jednu vec, na ktorú sa často zabúda, je, že skutočným riešením pri držaní Cosmosu je stávkovanie. Cosmos má náhodou jedny z najvyšších stávkových odmien z hlavných kryptomien. Napríklad v súčasnosti niektoré burzy ponúkajú APY až 30 % pre každého, kto vsadí ATOM na 120 dní. To môže ľahko kompenzovať straty spôsobené kolísaním cien medzi nimi. V čase ako je tento, keď ešte nie je kryptotrh úplne jasný, je kryptomena s takým vysokým APY ako ATOM výhodou pre investorov.

Okrem toho je Cosmos jednou z fundamentálne najsilnejších kryptomien. Vďaka svojej IBC technológii, ktorá uľahčuje vzájomnú komunikáciu rôznych blockchainov, sa jej ekosystém exponenciálne rozrástol, čo z neho robí jeden z najrýchlejšie rastúcich kryptoekosystémov na trhu.

ATOM sa obchoduje podľa obchodného vzoru symetrického trojuholníka

Zdroj: TradingView

ATOM sa v súčasnosti obchoduje podľa vzoru symetrického trojuholníka. Aj keď to znamená, že môže vypuknúť akýmkoľvek smerom, existuje vysoká šanca, že by sa mohla prevaliť smerom nahor, keď sa širší trh opäť mení na vzostupnú. V takomto scenári by ATOM mohol krátkodobo ľahko otestovať ceny nad 40 USD.

Zhrnutie

ATOM obchoduje bokom, zatiaľ čo širší trh naberá na vzostupe. Avšak s vysokými odmenami za stávky a jednou z najlepších technológií v kryptomenách je ATOM pri súčasných cenách celkom dobrá kúpa.