OriginTrail (TRAC) vzrástol za posledný týždeň o viac ako 80%: prečo minca rastie?

Minca OriginTrail (TRAC) začala deň s veľmi býčím postojom, keď vzrástla o viac ako 24 % a dosiahla denné maximum 0,7238 USD, potom sa vrátila na súčasnú cenu 0,672343 USD.

Minca bola v čase písania článku stále v zelených číslach a zdá sa, že býčí trend každým dňom naberá na obrátkach.

V tomto článku sa pozrieme na to, čo spôsobuje prudký nárast ceny OriginTrail (TRAC).

Predtým, ako sa dostaneme k podrobnostiam o tom, čo poháňa stúpajúci trend ceny TRAC, je dôležité vysvetliť, čo je TRAC.

TRAC je natívny token protokolu OriginTrail, blockchain protokolu pre riadenie logistiky a dodávateľského reťazca, ktorého cieľom je stať sa prvým grafom decentralizovaných znalostí (DKG).

K dôvodom, prečo bola cena TRAC za posledných pár týždňov na neúprosnom Bull Run. Rastu cien TRAC sa v súčasnosti pripisujú tri hlavné faktory, medzi ktoré patrí súčasné zavedenie OriginalTrail v6, spustenie AidTrust a prechod na integráciu Web3 a Polkadot.

Súčasné zavedenie OriginalTrail bežiaceho na testovacej sieti je prvým hlavným faktorom, ktorý výrazne ovplyvnil cenu TRAC.

The @origin_trail v6 testnet is growing into a beast! This week we reached a new record of 156k publishings measured in 24h, which is ~500x improvement over the highest seen number on previous DKG versions. And we are only getting started 1/4 https://t.co/2ZVXuFwSNU

— Brana Rakic – OriginTrail (@BranaRakic) March 18, 2022