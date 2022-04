Peter Thiel, miliardársky spoluzakladateľ PayPal a softvérovej technologickej firmy Palantir, označil generálneho riaditeľa Berkshire Hathaway Warrena Buffetta za „nepriateľa číslo jeden“ bitcoinov.

Thielove komentáre o Buffetovi a ďalších na „zozname nepriateľov“ prišli na konferencii Bitcoin 2022, ktorá sa konala v Miami. Thiel vo svojom hlavnom prejave uviedol, že osobou, ktorá má na kryptomeny najviac negativity, a kto to robí tým najpriamejším spôsobom, je americký magnát a investičný guru.

Podľa spoluzakladateľa PayPal je čas odhaliť tých, ktorí sa snažia zabrániť prijatiu bitcoinu, pričom na prvom mieste tohto zoznamu je „sociopatický dedko z Omahy “ – s odkazom na Buffeta.

V jednej zo svojich prvých poznámok o Bitcoine Buffet povedal, že je to „jed na potkany“ a že túto kryptomenu nikdy nebude vlastniť.

„Hlboko politické“ rozhodnutia

Okrem Buffetta Thiel kritizoval CEO JP Morgan Jamieho Dimona a Larryho Finka, generálneho riaditeľa najväčšieho svetového investičného manažéra BlackRock.

Verí, že nedostatok investícií z týchto fondov a bánk nie je spôsobený ničím iným ako inštitucionálnou a politickou zaujatosťou na Wall Street. Podľa neho je väčšina peňažných a investičných manažérov pripravená vychvaľovať výhody blockchainu, ale pokiaľ ide o Bitcoin, potom je to bezcenné a riskantné.

„Potrebujú prideliť časť svojich peňazí bitcoinom,“ poznamenal a dodal, že krypto komunita musí „tlačiť späť“, aby sa tak stalo.

Neúspech pri prideľovaní bitcoinov nazýva ako voľbu, ktorá je len „hlboko politická“ a vôbec nesúvisí s akýmkoľvek chápaním kryptomien.

Thiel verí, že hodnota bitcoinu bude v budúcnosti stále rásť exponenciálne, pričom kľúčom k tomu, aby sa to stalo, je tlak komunity proti nesprávnym naratívom. Povedal, že to je to, čo Bitcoin potrebuje, ak má odtiaľto vidieť ďalší „10x alebo 100x “.

Bitcoin sa v piatok obchodoval okolo 43 000 USD, čo je asi 5 % pokles za posledný týždeň. Kryptomena ustúpila z maxím 48 000 USD ako pokles v akciách, ktoré sa dostali na kryptotrh. V novembri 2021 bitcoin vyskočil na historické maximum nad 69 000 $.