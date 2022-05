Token Petoverse dosiahol 1. mája historické maximum a jeho reklamy boli zverejnené na Etherscan, čo tím platformy považoval za úžasný krok vpred vo svojej „nepretržitej marketingovej kampani.“

Odvtedy PETO stratilo len necelú desatinu svojej hodnoty.

Všetko sa dozviete v tomto krátkom článku, kde nájdete podrobnosti o PETO: čo to je, oplatí sa do toho investovať a najlepšie miesta, kde teraz kúpiť PETO.

Keďže PETO je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť PETO pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť PETO práve teraz, postupujte takto:

Odporúčame Binance, pretože je to jedna z popredných svetových platforiem na obchodovanie s rôznymi aktívami, burza a taktiež aj peňaženka všetko v jednom. Dokonca patrí k burzám s najnižšími poplatkami v tomto odvetví. Je tiež vhodný pre začiatočníkov a má k dispozícii viac spôsobov platby ako ktorákoľvek iná dostupná služba.

Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince.

Choďte na Pancakeswap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku.

Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane PETO.

Petoverse sa účtuje ako prvý projekt metaverse, ktorý odmeňuje používateľov decentralizovaným finančným aktívom, ktoré má udržateľný model fixného zloženého úročenia. To je možné vďaka použitiu automatického vytyčovacieho protokolu PETO.

Platforma prekračuje hranice integráciou metaverzného konceptu MMORPG so skutočne jedinečným protokolom automatického stávkovania.

Sľubuje platiť fixné APY každých 15 minút. Portfóliá používateľov majú potenciál dramaticky rásť vďaka jednoduchému systému, ktorý platforma využíva: kúpiť, držať, zarobiť.

Nič nemôže nahradiť vlastný výskum. Akékoľvek investičné rozhodnutie, ktoré urobíte, by malo byť založené na vašej odbornosti na trhu, vašom postoji k riziku a na vlastnostiach a rozložení vášho portfólia. Zvážte tiež, ako by ste sa cítili pri strate peňazí.

Cena digitálnych mincí je na PETO dosť býčia. Robia nasledujúcu predpoveď:

