Mnoho ľudí zarobilo milióny z meme coinov. Ide o krypto aktíva, ktorých trhová kapitalizácia sa za veľmi krátky čas zmenila z nuly na miliardy dolárov. Je preto pochopiteľné, ak uvažujete o investícii do meme coinov. Tieto mince majú zvyčajne nasledujúce vlastnosti:

Prevažne špekulatívne aktíva, ktoré majú veľmi malú podkladovú hodnotu.

Meme mince sú náchylné na vysokú úroveň volatility.

Každý môže doslova spustiť meme mincu odkiaľkoľvek.

V prípade, že by ste chceli zbohatnúť z meme mincí, existuje niekoľko mincí, ktoré si môžete vyskúšať práve teraz.

Floki Inu (FLOKI)

Floki Inu (FLOKI) je meme minca, ktorá ako keby pod povrchom len vrela. Je to jedna z tých meme mincí, ktorá tiež vyzerá, že má veľký potenciál na úspech.

Okrem toho, keď sa pozriete na cenovú akciu, uvidíte veľmi podhodnotenú mincu meme, ktorá si naďalej získava veľa pokrytia na sociálnych médiách. V čase písania tohto článku sa FLOKI obchodoval za 0,00003295 USD s trhovou kapitalizáciou 300 miliónov USD.

SafeMoon (SAFEMOON)

Aj keď existuje už nejaký čas, SafeMoon (SAFEMOON) nedosiahol potenciál, o ktorom si myslíme, že môže. Namiesto toho minca zostala do značnej miery stabilná. Existuje však šanca, že v budúcnosti vybuchne.

Práve teraz sa SafeMoon obchoduje s trhovou kapitalizáciou okolo 350 miliónov dolárov. Aj keď nehovoríme, že by to mohlo byť 20 miliárd dolárov ako Shiba Inu a iné, stále je tu toľko priestoru na dosiahnutie ďalších ziskov. Rozhodne sa na to treba pozerať.

Looser coin (LOWB)