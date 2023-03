Počiatočné ponuky mincí (ICO) v roku 2023. Aké sú najlepšie kryptomeny ICO na nákup teraz?

Ako sa trh s kryptomenami vyvíja a dozrieva, mnohí investori hľadajú ďalšiu veľkú počiatočnú ponuku mincí (ICO), ktorá by mohla ponúknuť významné výnosy. Ale keďže sa ich neustále objavuje toľko, aké sú najlepšie krypto ICO, do ktorých sa oplatí investovať? V tomto článku nájdete sľubne 12 ručne vybraných ICO. Od projektov založených na AI až po riešenia vrstvy 1 nájdete niečo, čo vás upúta.

1. Metacade (MCADE) – zohráva dôležitú úlohu v hnutí Play2Earn

Čo je Metacade?

Metacade je komunitné centrum typu Play2Earn (P2E), ktorého cieľom je otriasť krajinou GameFi svojou počiatočnou ponukou mincí. Je to riešenie typu všetko v jednom, kde sa hráči, kryptonadšenci a vývojári môžu spojiť a preskúmať rýchlo sa rozširujúci svet hier P2E. Aj keď bude mať všetko, čo by ste očakávali od herného centra, ako sú podkomunity, priestory na interakciu v reálnom čase a rebríčky hier, využíva silu technológie blockchain na posun vecí na ďalšiu úroveň.

Napríklad na povzbudenie popredných ľudí v P2E, aby sa hrnuli na platformu, odmeňuje každého, kto zdieľa recenzie, tipy a ďalší užitočný obsah pomocou tokenov MCADE. Pokročilí hráči môžu zarábať tým, že pomôžu ostatným nájsť ich výhodu GameFi. Medzitým môžu hráči noví v priestore P2E otvoriť ďalší zdroj príjmu zdieľaním svojich myšlienok o novom titule, ktorý hrali.

V pláne sú aj pravidelné turnaje, žrebovanie cien a súťaže, kde si hráči môžu vyskúšať svoje šťastie spolu s ostatnými členmi komunity. Metacade má v úmysle predstaviť tabuľu práce a brigád v roku 2024, kde používatelia objavia úlohy od príležitostných testov hier až po platené pozície na plný úväzok s Web3 a hernými lídrami.

Najzaujímavejšie je, že Metacade predstavuje schému Metagrants. Očakáva sa, že Metagrants budú zohrávať kľúčovú úlohu pri formovaní budúcnosti odvetvia P2E. Umožňujú komunite hlasovať a nasmerovať finančné prostriedky na tie najlepšie P2E tituly vo vývoji.

Vývojári predložia svoje nápady do skupiny súťažných návrhov a držitelia MCADE budú hlasovať o svojom favoritovi. Ten, ktorý vyhrá, je financovaný z pokladnice Metacade, pričom posledná hra je pridaná do virtuálnej pasáže platformy, kde sa môže ktokoľvek prihlásiť a hrať. Nielenže to podporuje jedinečný zmysel pre zapojenie komunity, ale má to aj potenciál urobiť z Metacade meno u hráčov P2E.

V kombinácii s ďalšími pôsobivými aspektmi, ako je plánovaná decentralizovaná autonómna organizácia (DAO), stávkovanie, program spätného odkupovania a napaľovania tokenov a funkcie v niekoľkých uznávaných mediálnych výstupoch, sa zdá, že Metacade je momentálne najlepšie ICO, do ktorého sa dá investovať. Vzhľadom na to, že sa zvýšili o viac ako $14,6m, pričom každá fáza sa vypredá rýchlejšie ako tá predchádzajúca, zdá sa, že s tým súhlasí aj komunita kryptoinvestorov.

2. AltSignals (ASI) – využitie AI na transformáciu obchodného priemyslu

Čo je AltSignals?

AltSignals je poskytovateľ obchodných signálov, ktorý sa etabloval ako líder v odvetví. Spoločnosť AltSignals, ktorá bola spustená v roku 2017, uskutočnila viac ako 1 500 hovorov na devízovom, krypto a akciovom trhu viac ako 1 400 VIP predplatiteľom s priemernou presnosťou 64 %. Dôsledne produkuje každý mesiac nevyrovnané výnosy; jeho signály Binance Futures za február dosiahli 2 163 % návratnosť s 90 % výhrou, zatiaľ čo január vygeneroval 2 480 % s presnosťou 92 %!

Bezchybné skóre Trustpilot spoločnosti AltSignals podporuje tieto výsledky. Získal takmer 500 pozitívnych recenzií a môže sa pochváliť priemerným hodnotením hviezdičiek 4,9/5. To všetko umožnil tím pokročilých obchodných profesionálov AltSignals a špičkový AltAlgo™ Indicator. AltAlgo™ kombinuje viac ako 34 filtrov a stratégií, ktoré pomáhajú tímu AltSignals určiť najlepšie obchodné príležitosti.

Teraz je AltSignals pripravený na ďalší krok na svojej ceste. Spúšťa token ASI na financovanie vývoja algoritmu ActualizeAI. Jeho cieľom je využiť celý balík AI na zvýšenie presnosti platformy nad 80 % a zároveň ponúknuť investorom neuveriteľné výhody. Tento zásobník AI bude využívať najnovší vývoj v technológii AI, ako je strojové učenie a spracovanie prirodzeného jazyka, na aktualizáciu existujúceho algoritmu AltAlgo™.

Vlastníctvom ASI získajú potenciálni investori exkluzívny prístup k signálom algoritmu ActualizeAI, čo im poskytne výhodu nad ostatnými na finančných trhoch. Tí, ktorí si zakúpia 20 000 tokenov ASI alebo viac, získajú doživotné členstvo v signáloch a zároveň získajú bezplatný prístup k existujúcej službe signálov AltAlgo™.

ASI tiež ponúkne investorom možnosť pripojiť sa k AI Members Club. Tento klub umožní členom pomáhať formovať budúcnosť AltSignals a algoritmu ActualizeAI. Ako členovia môžu ponúkať spätnú väzbu, nápady a prispievať k rozvoju platformy a získavať ďalšie tokeny ASI ako odmeny. Tieto tokeny je možné zhromaždiť na zvýšenie úrovne členstva, čo môže odomknúť ešte viac funkcií ekosystému umelej inteligencie AltSignals alebo ich možno podržať pre potenciálne budúce zisky.

Nakoniec ASI funguje ako token riadenia, ktorý umožňuje držiteľom navrhovať zmeny a rozhodovať o budúcich aktualizáciách platformy. Toto priame zapojenie komunity pomáha zabezpečiť, aby sa ciele a hodnoty platformy zhodovali s obchodníkmi využívajúcimi jej služby. Po vyzbieraní 120 000 dolárov len 2 dni po spustení sa dá s istotou povedať, že AltSignals je kryptoprojekt pripravený na veľké veci. Presale tokenov ASI si určite nenechajte ujsť!

3. ALINK AI (ALINK) – trhovisko pripravené pre budúcnosť AI

Čo je ALINK AI?

Po nedávnom vzostupe aplikácií AI, ako je ChatGPT, sa nedávno objavili nové kryptoprojekty založené na AI a predaj tokenov. Jednou z popredných kampaní AI ICO je ALINK Al , trh všetko v jednom pre služby AI. Účinne umožňuje komukoľvek s internetovým pripojením požadovať a ponúkať služby súvisiace s umelou všeobecnou inteligenciou (AGI) na trhu založenom na blockchain.

Tieto služby siahajú od jednoduchého generovania reči alebo obrazu až po komplexné prediktívne vytváranie modelov a riešenia špecifické pre daný priemysel. Vývojári môžu dokonca spustiť a speňažiť samosprávny softvér AI, ktorý interaguje s ďalšími aspektmi siete ALINK.

ALINK má tiež zabudovaný dátový trh, kde je možné dáta kupovať, predávať a obchodovať. Poskytovatelia údajov môžu speňažiť svoje informácie ich predajom obchodníkom, analytikom údajov, výskumným spoločnostiam atď. Keďže potreba údajov na poskytovanie riešení AI rastie, ALINK bude pripravený pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi tými, ktorí údaje majú, a tými, ktorí ich potrebujú na trénovanie ich modelov AI.

Platforma využíva svoj natívny digitálny token ALINK ako prostriedok výmeny na svojich trhoch na získavanie peňazí a motiváciu svojich používateľov poskytovať a zlepšovať služby ALINK. Zatiaľ čo tokeny AI ešte neprenikli do hlavného prúdu kryptomien, ALINK sa javí ako sľubná nová kryptomena pripravená vydláždiť cestu. Preto je to jedna z najlepších krypto ICO, do ktorej sa dá práve teraz investovať.

4. Vivi (VIVI) – decentralizované zdieľanie krátkych videí, ktoré sa oplatí

Čo je Vivi?

Vivi je decentralizovaná platforma, ktorá umožňuje tvorcom zdieľať krátke videá a získavať odmeny a zároveň ponúka divákom spôsob, ako speňažiť čas strávený na sociálnych sieťach. Pomocou svojej decentralizovanej štruktúry spoločnosť Vivi zaisťuje súkromie a bezpečnosť svojich používateľov a zároveň podporuje spravodlivé rozdeľovanie odmien.

Vivi je podobný decentralizovanému TikToku. Používatelia môžu uverejňovať krátke videá, ako napríklad návody na líčenie alebo varenie, vďaka čomu sú ideálne pre tvorcov TikTok, ktorí sa chcú odkloniť od centralizovaných platforiem sociálnych médií a zároveň si zachovať svoj štýl.

Jednou z unikátnych vlastností Vivi je použitie okuliarov s nezameniteľným tokenom (NFT). Používatelia dostanú pri registrácii bezplatné okuliare NFT a môžu ich použiť na získanie odmien VRV. Používatelia, ktorí pokračujú v sledovaní videí a interakcii na platforme, získajú VRV, ktoré možno vymeniť za token riadenia platformy VIVI. VIVI umožňuje používateľom upgradovať okuliare, aby zarobili ešte viac VRV za dobu pozerania.

Okrem hlavnej aplikácie Vivi sú tu aj Vivi Live, Vive Spot a Vivi Academy, z ktorých každá slúži špecifickému účelu v oblasti živého vysielania, športu a vzdelávania. S potenciálom stať sa decentralizovanou platformou krátkych videí Web3 v kryptopriemysle, Vivi je určite tokenový predaj, ktorý stojí za zváženie.

5. OptionBlitz (BLX) – jedinečná platforma na obchodovanie s decentralizovanými derivátmi

Čo je OptionBlitz?

OptionBlitz je decentralizovaná obchodná platforma postavená na škálovacom riešení Ethereum layer-2 Arbitrum. Špecializuje sa na obchodovanie s derivátmi, najmä s opciami. Využíva Arbitrum na dosiahnutie rýchlych časov vyrovnania transakcií prakticky bez nákladov pre obchodníkov pri zachovaní úplnej decentralizácie. OptionBlitz vo svojom whitepaper tiež sľubuje nulový sklz a nulové rozpätia.

Rovnako ako iné decentralizované obchodné platformy, OptionBlitz umožňuje používateľom uzamknúť svoje USDC v fonde likvidity, aby sa uľahčili transakcie pre iných obchodníkov výmenou za podiel na výnosoch platformy. OptionBlitz ponúka obchodníkom tri odlišné produkty: digitálne opcie, klasické opcie a Turbos, svoju vlajkovú loď s pákovým efektom 200:1, ktorá by mohla byť ďalším krokom v obchodovaní s večnými futures.

Trhy, ktoré ponúka, sa neobmedzujú len na kryptomeny. Obchodníci majú prístup k produktom forexových, komoditných a energetických trhov, pričom ceny sú určené pomocou decentralizovaného orákula Chainlink pre maximálnu presnosť. Jeho možnosti sú neuveriteľne flexibilné, s dobou expirácie od 10 sekúnd do 24 hodín.

Celkovo sa OptionBlitz odlišuje od ostatných ICO mimoriadne inovatívnou ponukou. Jeho potenciál stať sa najpokročilejšou decentralizovanou platformou derivátov nemožno podceňovať, takže je to jeden z najlepších presale kryptomien na nákup práve teraz.

6. ASTL (ASTL) – zbierajte peniaze a generujte pasívny príjem pomocou ASTL

Čo je ASTL?

ASTL je projekt kryptomeny s pasívnym príjmom, ktorého cieľom je skombinovať technológiu AI a ťažbu kryptomien a pomôcť svojim používateľom generovať výnosy výrazne nad rámec toho, čo ponúka banka. ASTL využíva flotilu kryptobaníkov, poháňaných zelenou energiou a optimalizovaných pomocou AI, na ťažbu najlepších tokenov, ktoré maximalizujú užívateľské zisky.

Investori si jednoducho zakúpia svoj zvolený počet tokenov ASTL a potom dostanú odmenu v USDT úmernú ich nákupu. Tieto výnosy môžu dosahovať až 11 % APY vďaka diverzifikácii ťažby ASTL a môžu byť vyplácané denne, ak si používatelia zakúpia dostatok tokenov.

V skutočnosti, keď investori kupujú ASTL, kupujú časť výpočtového výkonu v ťažobnej flotile projektu. Na rozdiel od bežných cloud miningových služieb sa návratnosť z ASTL nemení v závislosti od aktuálneho diania na kryptotrhu. Hlavným rozdielom je, že sľubuje stabilný výnos, ktorý nebude kolísať. Keďže v súčasnosti prebieha ponuka tokenov, ASTL je jedným z tých, ktoré je potrebné zvážiť, ak chcete investovať do ICO zameraného na pasívny príjem.

7. Kryptview (KVT) – priekopnícky výskum zameraný na zarábanie s užívateľsky prívetivou platformou

Čo je Kryptview?

Kryptview je platforma založená na blockchain, ktorá ponúka jedinečný prístup k komunitnému výskumu a zdieľaniu informácií o tokenoch a iných kryptomenách. Využíva model peer-to-peer, ktorý odmeňuje používateľov za vytváranie hĺbkovej fundamentálnej analýzy najnovších kryptomien. Zhromaždené údaje sú automaticky štruktúrované, potom skontrolované komunitou a zverejnené na platforme, aby z nich mohli všetci používatelia profitovať.

Má vstavané základné analytické nástroje, ktoré umožňujú používateľom priradiť skóre rôznym oblastiam, ako je tím projektu kryptomien, konkurencia, udržateľnosť a komunita. Recenzie generované používateľmi Kryptview sa potom použijú na vytvorenie celkového skóre pre daný token, čo poskytuje okamžitý prehľad o tom, ktoré kryptomenové projekty sa oplatí vyzdvihnúť.

Model odmeňovania Kryptview je jednoduchý, ale účinný. Analytici sú zoradení na základe kvality ich príspevkov, čo im umožňuje zarobiť viac za zdieľanie analýzy, keď sa umiestnia. Medzitým môžu recenzenti získať tokeny KVT za preskúmanie výskumu a overenie skóre. Prispievatelia môžu uverejňovať portfóliá a generovať KVT, ak ich výber prekoná trh. Výsledkom je, že jeho nadchádzajúca ICO je horlivo očakávaná mnohými potenciálnymi investormi.

8. Minima (WMINIMA) — mobilný blockchain zameraný na slobodu

Čo je Minima?

Minima je jedným z najnovších projektov ICO, ktoré sa púšťajú do kryptopriestoru vrstvy 1. Jeho cieľom je stať sa prvou plne decentralizovanou sieťou na svete poháňanou mobilnými zariadeniami a zariadeniami internetu vecí (IoT). Minima je navrhnutý tak, aby bol prístupný čo najväčšiemu počtu účastníkov, čo znamená, že každý s mobilným telefónom a internetovým pripojením môže prevádzkovať uzol Minima.

Minima uvádza, že jeho hlavným účelom je vybudovať sieť, ktorá ponúka slobodu všetkým, ktorí ju používajú, kde sa používatelia môžu spojiť a vytvárať bez obmedzení alebo cenzúry. Rovnako ako ostatné popredné siete vrstvy 1 umožňuje komukoľvek spúšťať vlastné tokeny, projekty NFT a decentralizované aplikácie (dApps). Minima tiež tvrdí, že má uzavreté partnerstvá so spoločnosťami v automobilovom priemysle, telekomunikáciách a priemysle na zdieľanie súborov.

Zatiaľ čo v obdobiach vysokého dopytu v sieti existujú poplatky, tieto poplatky nie sú spálené, čo znamená, že tokeny sú odstránené z pevne obmedzenej celkovej ponuky tokenov. To zase robí z MNIMA deflačný token. Presale Minima je pre Wrapped Minima, verziu MINIMA, ktorá môže byť prepojená so sieťou Ethereum.

9. Brickken (BKN) — využite tradičné firemné fundraisingy

Čo je Brickken?

Brickken je platforma založená na blockchain, ktorá umožňuje podnikom tokenizovať svoje podniky a získavať finančné prostriedky pomocou bezpečnostných tokenov. Jeho víziou je pomôcť globálnym vlastníkom aktív využívať decentralizovaný model financovania, čím sa spoločnosti a investorom otvoria toky príjmov. Namiesto počiatočnej verejnej ponuky (IPO) a emisie akcií môžu spoločnosti uskutočniť ponuky bezpečnostných tokenov (STO), aby získali kapitál bez sprostredkovateľov.

Tokenizácia aktív je v posledných rokoch horúcou témou medzi investormi do kryptomien. Brickken si kladie za cieľ poskytnúť nástroje a technológie, ktoré umožnia komukoľvek vložiť svoje aktíva do blockchain, čím preklenú priepasť medzi Web2 a Web3. To je dôležité najmä pre malé a stredné podniky (MSP), ktoré môžu často získavať prostriedky len od investorov rizikového kapitálu. Brickken otvára týmto malým a stredným podnikom svet príležitostí, ktorý im umožňuje využiť rozsiahly trh retailových investorov.

Brickken používa proprietárny dApp poháňaný inteligentnými zmluvami na vydávanie a správu tokenových cenných papierov, pričom zabezpečuje, aby každý investor a emitent cenných papierov spĺňal regulačné požiadavky prostredníctvom prísnych kontrol KYC a proti praniu špinavých peňazí. BKN, natívny digitálny token projektu, je palivom pre ekosystém Brikken, ktorý sa používa na investovanie do prebiehajúcich projektov a vydávanie STO.

10. EasyFeedback (EASYF) — odmeňovanie používateľov za ich spätnú väzbu

Čo je EasyFeedback?

EasyFeedback je spoločnosť, ktorá využíva technológiu blockchain na vytvorenie prvého protokolu na svete na získavanie spätnej väzby. EasyFeedback, ktorý bol založený v roku 2015, umožňuje komukoľvek posielať návrhy, blahoželania, otázky, sťažnosti a nároky akejkoľvek firme na celom svete – zadarmo! Ponúka súbor šablón, ktoré je možné prispôsobiť individuálnej spoločnosti, pričom spätná väzba sa posiela priamo vedúcim spoločnosti.

S tokenom EASYF môžu byť používatelia odosielajúci spätnú väzbu spoločnostiam alebo inštitúciám odmenení na základe užitočnosti spätnej väzby. Tieto tokeny EASYF je možné vymeniť za produkty, služby a darčekové karty na trhu EasyFeedback alebo ich uchovávať v kryptopeňaženkách pre budúce zisky.

Porotcami sa môžu stať aj ľudia s relevantnými odbornými znalosťami, ktorí spätnú väzbu vyhodnotia a rozhodnú, či to stojí za odmenu. Títo porotcovia musia prejsť prísnymi previerkami, aby sa určili ich znalosti a skúsenosti v ich špecializovanom sektore a môžu získať tokeny EASYF na overenie spätnej väzby. EasyFeedback predpovedá, že využívanie jeho služby sa po tokenizácii jej služby zvýši o 600 %, čo by mohlo byť dobrým znamením pre skorých investorov.

11. WeSendIt (WSI) — zavedená platforma na zdieľanie súborov sa pustila do Web3

Čo je WeSendIt?

WeSendIt je platforma na zdieľanie súborov, ktorá má podobne ako AltSignals povesť, ktorá predchádza jej vstupu do kryptopriestoru. Je to švajčiarska spoločnosť, ktorá kladie dôraz na ochranu a bezpečnosť údajov a zároveň zjednodušuje prenosy a ukladanie veľkých súborov. Teraz WeSendIt robí svoj vpád do Web3 s decentralizovaným riešením vytvoreným na mieru.

WeSendIt tvrdí, že prostredníctvom decentralizácie dokáže zabezpečiť, že súbory ich klientov zostanú 100 % dôverné, pričom ich cena bude až o 80 % nižšia ako u bežných poskytovateľov cloudových úložísk. Okrem toho sa v ňom uvádza, že údaje sú ukladané redundantne v tisícoch zón dostupnosti po celom svete, čo znamená, že riziko straty údajov v dôsledku zlyhania servera je prakticky eliminované.

Používanie digitálnej mince WSI znamená, že používatelia môžu dosiahnuť zľavy na jej ponuky Pro a Premium až o 60 % lacnejšie ako pri platbe kreditnou kartou alebo cez Paypal. Používatelia môžu tiež získať odmeny WSI za odosielanie údajov. Nakoniec existuje aj veľkorysá schéma odporúčaní, ktorá platí používateľom vo WSI za nábor ďalších používateľov do ekosystému!

12. Mintera (MNTE) — zelený projekt, ktorý generuje pasívny príjem

Čo je Mintera?

Mintera je projekt kryptomeny šetrný ku klíme, ktorý využíva technológiu blockchain na pozitívny vplyv na životné prostredie. Zatiaľ čo verí, že vývoj projektov založených na blockchain má priaznivý vplyv na spoločnosť, Mintera vidí problém s plytvaním v kryptopriestore. Výsledkom je, že buduje ekosystém udržateľných produktov, ktoré sa označujú ako „zelená digitálna investičná banka budúcnosti“.

Srdcom ekosystému Mintera je token MNTE, ktorý potenciálnym investorom ponúka prístup k pozitívnemu radu ekologických investičných produktov, tokov príjmov a výhod. Jedným z najzaujímavejších aspektov Mintera je Green Mining Yield (GMY), ktorý sľubuje vrátiť investorom výnos zo stablecoinov prostredníctvom svojej dlhodobej zelenej ťažby. Mintera ťaží Chia , ktorú označuje za ekologickú alternatívu k Bitcoin.

Výnosy závisia od ceny Chia, ale Mintera tvrdí, že ponúka sadzby kdekoľvek medzi 5 % a 100 % ročne. Taktiež venuje 50 % svojich ziskov environmentálnym organizáciám a ukrýva 6,5 milióna MNTE na financovanie zelených inovácií. Celkovo je Mintera vynikajúcou voľbou pre každého ICO investora, ktorý investuje do projektu s pozitívnym vplyvom na klímu.

Nákup do ICO

Čo hľadať v ICO

Ako teda zistíte, do ktorých ICO sa oplatí investovať? Tu je úplný zoznam toho, čo treba zvážiť pri identifikácii úspešných ICO.

Právne prvky: investori by sa mali uistiť, že ICO je v súlade s príslušnými nariadeniami vo svojich jurisdikciách. Mali by sa zvážiť aj prípadné právne riziká. Niektoré tokeny môže Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) považovať za cenné papiere, čo môže v budúcnosti viesť k preskúmaniu a právnemu konaniu.

Tokenomika: vyhodnotenie ekonomiky tokenu v počiatočnej ponuke mincí je nevyhnutné, vrátane dodávky, distribúcie a prípadu použitia tokenu. Venujte zvláštnu pozornosť tomu, koľko tokenov je pridelených vývojovému tímu, príliš veľa alebo nedostatočné množstvo môže byť varovaním. Typických je okolo 5-15 %.

Whitepaper: preskúmanie whitepaper je kľúčové pre pochopenie cieľov projektu, technológie a plánu. Pred investovaním do počiatočnej ponuky mincí zhodnoťte, či má projekt jasný a dosiahnuteľný plán s realistickými časovými plánmi.

Partnerstvá a podmienky: je dobré vyhodnotiť všetky partnerstvá alebo spolupráce, ktoré spoločnosť ICO zabezpečila, a podmienky týchto zmlúv. Tieto partnerstvá môžu projektu priniesť hodnotu a pomôcť mu rásť.

Tím a poradcovia: Posúdenie tímu, ktorý stojí za projektmi v oblasti kryptomien, je nevyhnutné, vrátane ich skúseností a poverení v ich špecializovanom odvetví. Investori by mali zvážiť aj všetkých významných poradcov, ktorí môžu projektu priniesť hodnotu.

Komunita a angažovanosť: nevyhnutné je hodnotenie komunity projektu, vrátane jej angažovanosti a podpory. Silná komunita môže znamenať veľký rozdiel v tom, či je ICO úspešné alebo nie.

Ako zistím, kedy sú spustené nové mince?

Udržať si prehľad o najnovších predajoch tokenov v rýchlo sa rozvíjajúcom svete kryptomien a blockchain startupov môže byť náročné. Našťastie je k dispozícii niekoľko zdrojov, ktoré môžu investorom pomôcť zostať informovaní. Jedným z najlepších miest, kde začať, sú platformy sociálnych médií, ako sú Twitter a Reddit, kde nadšenci kryptomien a lídri v tomto odvetví často uverejňujú správy o nových tokenoch.

Niektoré mince sú tiež spúšťané výlučne na centralizovaných burzách prostredníctvom počiatočných výmenných ponúk (IEO) alebo na decentralizovaných burzách s počiatočnými dexovými ponukami (IDO). Nakoniec existuje veľa zoznamov aktívnych a pripravovaných ICO. Vyhľadajte „zoznam ICO“ a nájdite webové stránky s najnovšími predajmi tokenov.

Výhody počiatočných ponúk mincí (ICO)

Rýchle financovanie: ICO poskytujú blockchain startupom relatívne rýchly a nákladovo efektívny spôsob získavania financií. Na rozdiel od tradičných metód získavania finančných prostriedkov, ako sú IPO, ICO umožňujú súkromným spoločnostiam osloviť globálne publikum investorov bez potreby finančných inštitúcií. Blockchain startupy môžu získavať finančné prostriedky rýchlejšie a s menšími obmedzeniami, čo im umožňuje sústrediť sa na vývoj svojich produktov a rast podnikania.

Potenciálne vysoké výnosy: keďže ICO často zahŕňajú investovanie do nových a inovatívnych technológií, investori môžu ťažiť z toho, že sú skorými prijímateľmi nových produktov a služieb. To môže viesť k výraznému zhodnoteniu ceny nových tokenov, ktoré držia, čo sa premietne do vysokej návratnosti ich počiatočnej investície.

Komunita: ICO sa zvyčajne snažia vybudovať komunitu okolo svojich nových mincí, čo môže pomôcť vytvoriť lojálnych fanúšikov a podporiť prijatie ich novej technológie. Pre investorov to môže poskytnúť príležitosť spojiť sa s podobne zmýšľajúcimi nadšencami kryptomien a pripojiť sa k rastúcej komunite podporovateľov.

Nevýhody počiatočných ponúk mincí (ICO)

Nedostatok regulácie: ICO sú stále relatívne novou metódou získavania finančných prostriedkov, takže sú do značnej miery neregulované. Pre investorov to môže sťažiť posúdenie legitímnosti projektu a projektom sa otvára možnosť zneužitia získaných prostriedkov alebo dokonca spáchania priameho podvodu, často s malými následkami.

Volatilita: ICO sú vysoko špekulatívne investície. Ich potenciál návratnosti je zvyčajne vyšší ako u osvedčenejších projektov, čo tiež prináša zvýšené riziko. Rovnako ako mnoho startupov, aj tie najlepšie ICO môžu čeliť značným výzvam pri dosahovaní svojich cieľov a hodnota ich tokenov môže rýchlo kolísať v dôsledku trhových podmienok alebo neočakávaného vývoja.

Technické riziká: ICO zvyčajne zahŕňajú investície do nových a netestovaných technológií, ktoré môžu predstavovať značné technické riziká. Tieto riziká môžu zahŕňať zraniteľnosť voči hackerom alebo iným narušeniam bezpečnosti a potenciálne chyby alebo slabiny v základnej technológii. To môže viesť k strate finančných prostriedkov investorov a poškodeniu budúcich vyhliadok projektu.

Do akého ICO je teraz najlepšie investovať?

Každý z týchto ručne vybraných ICO má veľa prísľubov. ALINK AI by mohol zohrávať dôležitú úlohu v budúcnosti založenej na AI ako trh s údajmi, zatiaľ čo Kryptview pravdepodobne nastaví štandard pre platformy na výskum kryptomien budúcnosti so svojím prístupom založeným na komunitách. Zdá sa však zrejmé, že najlepšie ICO projekty sú Metacade a AltSignals.

Metacade sa už osvedčil v presale a získala viac ako $14,6m od tisícok globálnych investorov. Jeho vízia byť hlavným miestom pre P2E hry vo Web3 pritiahla pozornosť herných nadšencov aj kryptoinvestorov. Zdá sa, že jeho token MCADE bude počas zvyšku roku 2023 predurčený.

AltSignals medzitým pripravuje pôdu pre obchodné nástroje založené na AI a jeho osvedčené výsledky sú silným znakom toho, že jeho token ASI bude úspešný. V súčasnosti sa dokonca hovorí o partnerstve s inštitúciami, ktoré by mohli ASI rozbehnúť, keď sa dostanú správy. Či tak alebo onak, nebudete chcieť nechať ujsť oba tieto vynikajúce projekty.

Súvisiace časté otázky týkajúce sa kryptomien

Čo sú to kryptomeny?

Kryptomeny sú digitálne aktíva, ktoré sú zvyčajne vysoko decentralizované a fungujú nezávisle od vlád a finančných inštitúcií. Najcennejšou kryptomenou je Bitcoin, ktorý je všeobecne vnímaný ako uchovávateľ hodnoty. Druhou najväčšou kryptomenou je Ethereum, ktorá ponúka inteligentné zmluvy, ktoré dokážu vykonávať neuveriteľne všestranné funkcie.

Čo znamená ICO?

ICO je skratka pre Initial Coin Offering. Je to metóda získavania finančných prostriedkov, ktorú blockchain startupy používajú na získavanie kapitálu vydávaním digitálnej meny, ako sú nové tokeny alebo mince, investorom výmenou za kryptomeny alebo fiat menu.

Sú ICO nelegálne?

ICO nie sú vo svojej podstate nezákonné, ale väčšina by čelila kontrole podľa zákonov o cenných papieroch v mnohých jurisdikciách, vrátane regulátorov v Komisii pre cenné papiere a burzy (SEC) v USA. To znamená, že ICO musia spĺňať príslušné nariadenia, aby sa vyhli právnym problémom s regulátormi.

Sú ICO mince dobrou investíciou?

Potenciálna návratnosť investícií do ICO coinov môže byť vysoká, ale prichádza aj so zvýšeným rizikom v dôsledku nedostatočnej regulácie a potenciálu volatility. Výber správneho ICO môže byť zložitý a výkon mince ICO v konečnom dôsledku závisí od mnohých faktorov.

Kde si môžem kúpiť počiatočnú mincu ponúkajúcu krypto?

ICO sa zvyčajne kupujú priamo od samotného startupu alebo na webových stránkach agregátorov ICO, ako je Pinksale. Niektoré ICO prebiehajú na burzách, kde sa nazývajú IEO alebo IDO.

Aké sú ďalšie veľké nadchádzajúce počiatočné ponuky mincí v roku 2023?

Je ťažké predpovedať ďalšie veľké ICO na rok 2023, pretože trh môže byť veľmi nepredvídateľný. Mnohé z tokenov na tomto zozname však majú veľkú šancu na dobrý výkon, najmä Metacade a AltSignals.

Aký je hlavný rozdiel medzi ICO a IPO?

Hlavný rozdiel medzi ICO a IPO je v tom, že IPO je tradičná metóda získavania finančných prostriedkov, ktorú zavedené spoločnosti používajú na získavanie kapitálu vydávaním akcií pre verejnosť. Na rozdiel od toho ICO používajú startupy na generovanie kapitálu vydávaním nových tokenov.

Čo sa stane s prostriedkami ICO?

Peniaze získané ICO sa zvyčajne používajú na financovanie vývoja a rastu špecifických funkcií v rámci projektu, vrátane najímania vývojárov a marketingu projektu. Konkrétne využitie finančných prostriedkov bude pravdepodobne popísané vo whitepaper projektu ICO.

