Podľa analýzy reťazca ešte nenastalo Bitcoinové dno

On-chain analýza je pre mňa fascinujúca. Exkluzívny pre blockchain neexistuje mimo kryptomeny. Ale pri skoku do reťaze môžeme často získať zaujímavé poznatky o nálade na trhu a konkrétne ukazovatele dokonca predpovedali budúcu cenovú akciu.

Samozrejme, vzhľadom na krátku históriu Bitcoinu, ktorá trvá len niečo vyše desať rokov, nie je zatiaľ jasné, ktoré ukazovatele sú len požadované a ktoré majú hlavnú hodnotu. Ale to je súčasť zábavy, nie?

Percento ponuky v zisku

Tento týždeň som našiel na Twitteri indikátor, ktorý zostavila @OnChainCollege, ktorý je skvelým pomocníkom, ak sa zaujímate o analýzu on-chain. Pozerá sa na percento ponuky bitcoínov na zisk, aby zistil, ako je trh prehriaty (alebo ochladený). Historicky to pre Bitcoin celkom dobre signalizovalo začiatok a koniec medvedích trhov.

A tieto pásma sú v súčasnosti veľmi blízko k prechodu.

Na vysvetlenie, čo to metrika, pre tých, ktorí nevedia, percentá zo zisku sa poskytujú na percento existujúcich bitcoinov, kde je aktuálna cena vyššia ako cena, za ktorú boli tieto bitcoiny nakúpené. Keď percento ponuky na zisk stúpne nad 50%, je to špičkový signál. Keď percento klesne pod 50%, ide o spodný signál. Alebo tak hovorí teória.

Uvedený graf ukazuje až do roku 2011. Všimnite si, že @OnChainCollege to vykreslila tak, že do grafu umiestnila aj percentá ponuky v strate (červená), ako aj percento ponuky zisku (zelená). Ukazovateľom by bolo kríženie dvoch čiar.

Historická presnosť

Ako vidíte, predtým to prešlo iba štyrikrát. Naposledy to bolo v marci 2020, keď trhom otriasol nástupom ochorení COVID. Podľa môjho názoru to bol najstrašidelnejší čas v histórii kryptomien – skutočnej existenciálnej udalosti (aby som bol úprimný, zdalo sa mi, že to bola existencia krízy pre svet ako celok).

Ak chcete hrať diablovho advokáta, pravdepodobne by ste tento prípad mohli odpísať ako udalosť čiernej labute a prehliadnuť pôsobivý odraz, ktorý nasledoval po prechode – dobre. Keď sa však pozrieme na ostatné prípady, predikčná schopnosť platí vo všetkých troch prípadoch: 2019, 2014 a 2011.

To je všetko v poriadku. Čo však hovorí trh teraz? Percento strát v strate neprekročilo percento zisku – zatiaľ. Ak vzor vydrží, znamená to, že môže byť ešte viac bolesti, kým sa dostane dovnútra.

Upozornenie na analýzu reťazcov

Je dôležité, že stačí analýza v reťazci prichádza upozornením, že nielen priestor je malý, ale môže byť neštrukturálny, s materiálnymi zmenami v krajine. Dnes sme svedkami nekontrolovateľnej inflácie, jastrabieho Fedu a desivého geopolitického podnebia. To spustil najhorší začiatok roka pre akcie od roku 1939.

Tieto makrovetry znamenajú, že po prvý raz v histórii bitcoinu pláva proti prúdu proti vážnemu a známemu medvediemu sentimentu – apríl bol pre najhoršie akcie v mesiaci od októbra 2008. Navyše, bitcoin dnes nemá takmer nič spoločné s úzkymi internetovými peniazmi. bolo to ešte v roku 2011, alebo dokonca 2014. Dnes zaujíma svoje miesto medzi dobrými triedami aktív, s inštitucionálnymi peniazmi, ktoré sa sypú a miesto za makro stolom.