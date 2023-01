Pol miliardy dolárov predajcov nakrátko zlikvidovaných v najväčšej krypto-rally za 9 mesiacov

Kľúčové informácie

Trhová kapitalizácia kryptomien je späť nad 1 biliónom dolárov po najväčšom náraste za posledných 9 mesiacov

Cez víkend bolo zlikvidovaných pol miliardy dolárov krátkych tržieb, najviac za tri mesiace

Bitcoin je späť nad 21 000 USD, Ethereum nad 1 500 USD, zatiaľ čo altcoiny vzrástli

Napriek silnému odrazu trh stále klesá o takmer 65 %, pričom v novembri 2021 dosiahol vrchol takmer 3 bilióny dolárov

Pokles medvedieho trhu na úrovni 77 % pre bitcoiny, ale obchodníci sú opatrní, môže to byť len krátkodobá úľava

Ak ste sa cez víkend na pár hodín pozreli na kryptografický graf, mali ste pocit, že je opäť rok 2020.

COVID sa môže strácať v spätnom zrkadle, ale aj ceny kryptomien. Minulý týždeň som sa hlboko ponoril do niekoľkých údajov o reťazci , ktoré ukázali, aký strašný bol rok 2022 pre investorov, s o 73 % menej bitcoinových milionárov, s úbytkom 2 biliónov dolárov na celkovom krypto trhu a reputáciou, ktorú bahno ťahali rôzne škandálov.

Pri pohľade na tento týždeň údaje pre coinjournal.net sú pre investorov do kryptomien trochu optimistickejšie.

Pol miliardy dolárov predajcov nakrátko zlikvidovaných

Víkend však priniesol trochu oddychu. Bitcoin vzrástol na svoju najsilnejšiu rally za 9 mesiacov, čím prekvapil trh a prelomil sa nad 21 000 USD.

Pri pohľade na údaje z Coinglassu bolo minulý víkend zlikvidovaných viac ako pol miliardy dolárov predajcov nakrátko. Nižšie uvedený graf ukazuje rozsah týchto likvidácií, viac-menej sa zhoduje s dlhými likvidáciami, keď FTX začiatkom novembra skolabovala .

Trh s kryptomenami opäť získal hranicu 1 bilióna dolárov

Oživenie digitálnych aktív nasledovalo po miernejších údajoch o inflácii, než sa očakávalo. Tento optimizmus, že inflácia mohla vyvrcholiť, spôsobil, že investori stavili na to, že Federálny rezervný systém môže ukončiť svoju politiku vysokých úrokových sadzieb skôr, ako sa pôvodne očakávalo.

Ako už vieme, vysoké úrokové sadzby vysali likviditu z trhu a poškodili rizikové aktíva vo všetkých oblastiach. S kryptomenami sa veľmi obchoduje ako s jedným z týchto vysokorizikových aktív, a preto ceny skolabovali, keďže Federálny rezervný systém zaviedol túto prísnu menovú politiku – a preto boli kryptoburzy menej než láskavé k obchodníkom s dlhou životnosťou.

Rok 2023 priniesol nádej, že ak inflácia skutočne vyvrcholí, môže byť viditeľné svetlo na konci tunela. Krypto trh sa prudko zvýšil a v dôsledku toho opäť získal trhovú kapitalizáciu vo výške 1 bilión dolárov. Stále je to ďaleko od historického maxima takmer 3 bilióny dolárov, ale bitcoin na 21 000 $ a éter na 1 500 $ predstavujú najvyššie ceny pre duo od doby pred škandálom FTX.

Dosiahol kryptotrh dno?

Do očí bijúcou otázkou, ktorej investori teraz čelia, je, či ide len o krátkodobú úľavu, alebo či je dno na dne.

Ako pri väčšine otázok na trhu, kľúčom je makro.

„Posledných pár mesiacov nepochybne prinieslo indikátory pozitívnejšieho prostredia, pokiaľ ide o infláciu, ako aj oživenie opätovného otvorenia čínskej ekonomiky,“ povedal Max Coupland, riaditeľ CoinJournal.

„Obávam sa však, či investori nechytajú zbraň, keď predpokladajú, že to znamená, že Fed sa teraz otočí skôr, ako sa očakávalo. (predseda Fedu) Jerome Powell trvá na tom, že sadzby sa nebudú znižovať, kým inflácia nebude pevne pod kontrolou, a my sme stále ďaleko od cieľa 2 %, zatiaľ čo neistoty, ako napríklad ruská vojna na Ukrajine, sú stále veľmi nepredvídateľné.

Poďme si zahrať (veľmi) hypotetickú hru predpokladajúc, že dno je dnu. To by znamenalo, že medvedí trh bude trvať 13 mesiacov, so 77 % poklesom bitcoinu od vrcholu po najnižšiu hodnotu.

Historicky by to znamenalo tretiu najväčšiu nevýhodu v histórii. To by však bolo len v percentách. Dnešný kryptotrh je výrazne odlišný od minulých rokov a veľkosť vymazania kapitálu je na inej úrovni – alebo presnejšie cez 2 bilióny dolárov.

Takže, zatiaľ čo dĺžka a veľkosť medvedieho trhu by mohli naznačovať, že sme v posledných fázach, minulé údaje jednoducho nemožno spoľahlivo extrapolovať, pokiaľ ide o kryptomeny. Bitcoin ako hlavné aktívum prerazil len v posledných rokoch a predchádzajúce obdobia sa vyznačovali nízkou likviditou a úzkou skupinou investorov.

Dnes tiež čelíme bezprecedentnej makroklíme – nekontrolovateľnej inflácii, vysokým úrokovým sadzbám po prvý raz v histórii Bitcoinu a medvediemu trhu v širšom hospodárstve po prvýkrát od krachu v roku 2008 – v tom istom roku, kedy bol vynájdený Bitcoin.

Posledný víkend bol pre kryptoinvestorov vítanou úľavou a predstavuje najsilnejší nárast za deväť mesiacov, teda pred kolapsom LUNA, Celzia, FTX a prechodom na vysoké úrokové sadzby v ekonomike predstavenstva.

Ale cesta vpred zostáva pre trh ako celok náročná, inflácia je stále vysoká, vojna v Európe prebieha a nespočetné množstvo ďalších makropremenných osciluje. Tento týždeň boli dobré správy, ale krypto investori ešte nebudú počítať svoje kurčatá.

Ďalšia značka v kalendári? Veľmi dôležité zasadnutie FOMC 1. februára, keď Federálny rezervný systém rozhodne o najnovšej úrokovej politike.

Ak používate naše údaje, ocenili by sme spätný odkaz na https://coinjournal.net . Pripísanie zásluh za našu prácu pomocou odkazu nám pomáha poskytovať vám prieskum analýzy údajov.

Metodológie výskumu

Údaje o likvidácii cez Coinglass. Cenové údaje od Yahoo Finance. Všetky ostatné údaje cez CoinJournal