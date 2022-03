Po nedávnom náraste o viac ako 100%, token Polkastarter, POLS, začal rýchlo klesať. Dnes stratil tretinu svojej hodnoty. Technické ukazovatele však ukazujú, že môže čeliť bull runu.

Nehľadajte ďalej, tento krátky článok je tu pre vás, aby ste zistili, čo je POLS, či sa oplatí kúpiť si dip a kde je najlepšie kúpiť POLS.

Keďže POLS je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť POLS pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť POLS práve teraz, postupujte takto:

Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince.

Choďte na Uniswap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku.

Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane POLS.

POLS je natívny token užitočnosti platformy Polkastarter a hrá množstvo úloh v jej ekosystéme, pričom sa používa na ťažbu likvidity, správu vecí verejných, platenie transakčných poplatkov a získavanie oprávnenosti na účasť v fondoch len pre držiteľov POLS.

Polkastarter je blockchainová platforma navrhnutá tak, aby poskytovala ľahko použiteľný spúšťací panel pre cross-chain token pooly a aukcie. Najčastejšie ho využívajú blockchainové projekty v ranom štádiu, ktoré chcú získať kapitál a zároveň jednoducho distribuovať svoje tokeny.

Prostredníctvom Polkastarter môžu blockchainové projekty jednoducho vytvárať svoje vlastné cross-chain swap pooly, ktoré im umožňujú bezpečne získavať finančné prostriedky, zatiaľ čo užívatelia môžu investovať bez rizika, keďže swapy sú automaticky vykonávané smart kontraktmi.

POLS môže byť lukratívna investícia, ale nájdite si čas na prečítanie aspoň niekoľkých cenových predpovedí od popredných analytikov a urobte si prieskum trhu skôr, ako sa zaviažete. Všetky investičné rady berte s rezervou.

GOV Capital zostáva na vzostupe na poli POLS napriek súčasnému vývoju cien. Predpovedajú, že sa bude obchodovať za viac ako 7 USD za rok a za 47,6 USD za 5 rokov.

