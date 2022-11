Portugalsko klesá v rebríčku kryptomien, ktoré sú priaznivé z hľadiska daní, Salvador zostáva na prvom mieste

Kľúčové informácie

Portugalsko zavádza 28% daň z kapitálových výnosov na kryptomenu

El Salvador zostáva hlavnou daňovou destináciou pre kryptoinvestorov

Laxné daňové zákony Kajmanských ostrovov sa rozširujú aj na kryptomeny, čím sa umiestnili za Salvador ako ďalšia najlepšia destinácia

Sedem z dvanástich najlepších krajín je európskych, pretože štáty sa snažia etablovať sa ako krypto uzly – vrátane Slovinska, Malty, Gruzínska, Bieloruska a Nemecka.

Bitcoin je de facto zákonným platidlom na Madeire v Portugalsku a Lugane vo Švajčiarsku

Ázijské krajiny Malajzia a Singapur majú tiež priateľské daňové zákony pre digitálne aktíva

Úvod

Písal som o zavedení 28% dane z kapitálových výnosov na kryptomenu, ktorá je naplánovaná na rok 2023, a o tom, ako by to mohlo ohroziť cieľ Portugalska stať sa európskym kryptomenovým centrom.

Po rozhovore s Paolom Ardoinom, ktorý sa pripojil zo švajčiarskeho mesta Lugano, kde sú Tether a Bitcoin de facto zákonným platidlom, som sa začal pýtať, ktoré národy sú na vrchole rebríčka, pokiaľ ide o jurisdikcie podporujúce kryptomeny.

V prvej časti toho, čo sa môže zmeniť na sériu, sa pozerám na dane. Ktoré krajiny sú najlaxnejšie na svete, pokiaľ ide o kryptodaňové zákony?

Rozdelením hodnotenia do troch širokých oblastí – krátkodobá daň z kapitálových výnosov, dlhodobá daň z kapitálových výnosov a daň z príjmu – sme zostavili tabuľku, v ktorej sú uvedené krajiny, ktoré sú najviac zdaňované.

Samozrejme, toto prichádza s masívnym upozornením, že daň je komplikovaná a že tieto zákony majú veľa medzier, úlovkov navyše a iných idiosynkrázií. Ale na holistickom základe nižšie uvedené poradie naznačujú, kam v budúcnosti môžete vidieť kryptomeny, ktoré nenávidia dane.

El Salvador je najväčším daňovým rajom kryptomien

Prekvapenie, prekvapenie. El Salvador je skutočne nad rámec, pokiaľ ide o všetko krypto, a to sa týka aj daní.

Existuje nulová daň z kapitálových výnosov, či už krátkodobá alebo dlhodobá, a takmer každý zákon je postavený na podpore prijatia kryptomien. Keď som tam sám toto leto navštívil, osobne som videl masový posun smerom ku kryptomenám. Všetky zákony sa vzťahujú najmä na zahraničných investorov.

Právny poradca prezidenta Bukeleho, Javier Argueta, dal jasne najavo, keď povedal, že „ak má človek aktíva v bitcoíne a dosahuje vysoké zisky, nebude platiť žiadna daň…nebudú platiť žiadne dane ani z navýšenia kapitálu, ani z príjmu“.

Okrem toho, že „je to očividne robené na podporu zahraničných investícií“, je to všetko na palube bitcoinového experimentu v malom a krásnom (sopkách!) Latinskej Amerike.

Kajmanské ostrovy sú na druhom mieste

Spomeňte niekomu Kajmanské ostrovy a prvá odpoveď, ktorú dostanete, bude pravdepodobne „daň“.

Britské zámorské územie, ktoré sa nachádza v karibskom raji, má nulovú daň z príjmu právnických osôb, daň z kapitálových výnosov alebo daň z príjmu – vo všetkých oblastiach. Preto to nie je nič špecifické pre krypto, ale tieto zákony boli potvrdené ako zahŕňajúce digitálne aktíva.

Ostrov so 65 000 obyvateľmi, ktorý sa spolieha najmä na cestovný ruch pri financovaní svojej malej ekonomiky, môže čoskoro vidieť, že niektorí investori do kryptomien si čoskoro oblečú plavky a okúpu sa v Karibskom mori.

Európa vyvíja tlak na kryptomeny

Lugano, mesto vo Švajčiarsku, a Madeira, portugalský ostrov, vyhlásili Bitcoin za de facto zákonné platidlo (Tender má rovnaký status v Lugane – v marci som o tom robil rozhovor s Paolom Ardoinom).

Oba tieto národy majú aj priateľské daňové zákony. Portugalsko bolo diskutované vyššie a hoci zákon o dani z 28% kapitálových výnosov ho posunul na šieste miesto, stále predstavuje útočisko pre kryptonadšencov.

Švajčiarsko sa umiestnilo na ôsmom mieste, no sú to Slováci, ktorí možno prekvapia na treťom mieste. Cieľom krajiny je prijať 10% rovnú daň za výmenu kryptomien za fiat. To je dosť nízke na celkovej schéme vecí.

Môže sa však pochváliť mnohými ďalšími iniciatívami a jej plány do budúcnosti sa zdajú byť prívetivé. Pokiaľ ide o netransparentnú poznámku, existuje aj viac fyzických miest akceptujúcich bitcoiny ako v celých USA, zatiaľ čo najväčšie nákupné centrum v krajine sa nazýva „BTC“.

Ďalším európskym národom, ktorý stojí za zmienku, je Bielorusko, kde sa neplatí žiadna daň na ťažbu, denné obchodovanie alebo takmer čokoľvek súvisiace s kryptomenami. Výhradou je, že sa to všetko chystá na revíziu v roku 2023. Je zrejmé, že sú tu aj iné obavy, keďže jeho väzby na Rusko počas vojny na Ukrajine znamenajú, že žiadni kryptoinvestori sa tam nebudú chcieť v dohľadnej dobe presťahovať.

Toto všetko by sa mohlo zmeniť

Samozrejme, toto všetko sa môže zmeniť – ako vidíme v Portugalsku.

Regulácia stále dobieha kryptomeny a to súvisí aj s daňou. Nielen to, ale existuje veľa výhrad a výnimiek z vyššie uvedených zákonov a predpisy sa menia aj okolo zahraničných investorov.

Doteraz sa však vyššie uvedené národy oddelili od davu, pokiaľ ide o krypto daňové zákony.