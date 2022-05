Portugalsko sa stáva vlastným nepriateľom s 28% daňou na bitcoiny a kryptomeny

Portugalský minister financií oznámil, že nadšenci do kryptomien musia počítať s 28-percentnou daňou z kapitálových výnosov. Dátum nadobudnutia účinnosti tejto novej dane ešte nebol vyhlásený.

Kedy sa párty skončí?

Kryptokomunita dlho považovala Portugalsko za zasľúbenú zem, pretože vláda bola ku kryptomenám zhovievavá. Mnohí sa preto so svojimi kryptomenami presťahovali do teplých miest juhoeurópskej krajiny.

Minister financií Fernando Medina na zasadnutí portugalského parlamentu oznámil, že krypto aktíva v krajine budú čoskoro podliehať dani z kapitálových výnosov, informovalo portugalské spravodajské médium ECO. Potvrdzuje to António Mendonça Mendes, štátny tajomník pre daňové záležitosti.

Čo je to daň z kapitálových výnosov?

Daň z kapitálových výnosov je daň zo zisku z predaja kryptomeny. Kúpite bitcoin za 100 eur, no predávate ho za 1100 eur? Potom máte zisk 1000 eur, z tohto zisku musíte zaplatiť 28-percentnú daň. Inými slovami, zakaždým, keď Portugalec vymení krypto za fiat peniaze, vzdá sa viac ako štvrtiny finančných prostriedkov.

Keď uvádzate zisky z kryptomien ako príjem v Spojenom kráľovstve, dane z krypto aktív sa pohybujú v rovnakom rozsahu ako akýkoľvek iný príjem, od 0 percent do 45 percent, s rovnakým osobným prahom 12 570 £.

Portugalsko dlho nevnímalo kryptomenu ako bohatstvo ani ako investíciu, ale jednoducho ako inú formu peňazí. Preto sú kryptomeny oslobodené od dane z kapitálových výnosov od roku 2018. Krajina zrejme zmenila názor tak, že vidí krypto ako aktívum, čo im umožňuje uvaliť naň 28-percentnú daň zo zisku.

Portugalsko sa dlho zdalo ako zasľúbená zem

Vzhľadom na to, že kryptomeny neboli efektívne zdanené, Portugalsko získalo povesť jedného z najatraktívnejších krypto daňových rajov na svete. Pomáha, že Portugalsko je krajinou s dobrým počasím, krásnymi mestami, dobrým jedlom, nádhernými plážami a (trochu) stabilnou menou a vládou.

To tiež spôsobilo, že sa do krajiny presunulo množstvo kryptobiznisu, búrz a podujatí. Portugalskí politici zdôrazňujú, že zavedenie 28-percentnej dane z kapitálových výnosov by nemalo byť vnímané ako odstrašujúci prostriedok pre firmy.

Namiesto toho portugalskí politici tvrdili, že vždy mali v úmysle regulovať kryptomeny a pozorne sledovali, ako ostatné krajiny prispôsobili svoje nariadenia. Portugalsko bolo schopné prijať rozhodnutia na tomto základe.

„Je to oblasť, kde je oveľa viac vedomostí a oveľa väčší pokrok, takže Portugalsko môže piť z medzinárodných skúseností,“ povedal Medina v parlamente.

Ďalšie dane na ceste?

Portugalsko možno zvažuje ďalšie dane súvisiace s kryptomenami oveľa dlhšie. António Mendonça Mendes, štátny tajomník pre daňové záležitosti, na tom istom zasadnutí povedal, že „kryptomeny sú oveľa zložitejšou realitou ako samotné dane, pokiaľ ide o kapitálové zisky“. Ďalej naznačil, že krypto v Portugalsku by už čoskoro mohlo podliehať dani z pridanej hodnoty, poplatkom či dokonca dani z majetku.

„Vyhodnocujeme najlepšiu reguláciu v tejto veci, aby sme mohli predstaviť nie legislatívnu iniciatívu, ktorá sa objaví na titulnej strane novín, ale legislatívnu iniciatívu, ktorá skutočne slúži krajine vo všetkých jej rozmeroch.“

Naša kuchyňa síce nie je taká špeciálna, počasie je častejšie šedé ako modré a bývanie nedostupné, ale inak by do Holandska mohli prísť všetci milovníci čo najmenšej dane z kryptomien.

Nie tak čiernobiele

Uvidí sa, či sa nová daň skutočne stane takým odstrašujúcim prostriedkom pre podniky, pretože môže trvať roky, kým sa v Portugalsku stane zákonom. Ak legislatíva vstúpi do platnosti, všetky tieto spoločnosti a ľudia s kryptomenami sa pravdepodobne presťahujú na portugalský ostrov Madeira, kde daňové pravidlá pre krypto zostanú priaznivé a bitcoin sa čoskoro stane zákonným platidlom.