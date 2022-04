Token RACA vzrástol z 0,0018 USD na 0,0021 USD, čo je o 20 % viac v nedeľu v skorých ranných hodinách. Pokles pokračoval a v čase písania tohto článku sa obchoduje za 0,001831 USD, čo je pokles o 7,27 % za posledných 24 hodín.

Napriek tomu, že jej cena za posledných 30 dní vzrástla o približne 39,7 %, minca v nedávnej minulosti klesala, pričom jedinou výnimkou bola nedeľa. Vo všeobecnosti cena RACA za posledných sedem dní klesla o 17,9 %.

Ale prečo RACA vystrelila hore a potom ustúpila v priebehu niekoľkých hodín po vlne? V tomto článku si to všetko objasníme, pre viac informácií prejdite nadol.

Predtým, ako sa hlbšie ponoríme do pohybu cien RACA, najprv pochopme, čo to je.

Radio Caca je pôvodný token Universal Metaverse (USM) a je tiež exkluzívnym manažérom „Maye Musk Mystery Box“ NFT.

USM vytvorilo laboratórium USM Lab a ide o virtuálny svet 3D Planet, kde používatelia môžu vlastniť pozemky, stavať budovy, ako sú obchody a galérie, a tiež vytvárať a hrať hry.

Poďme sa teraz ponoriť do toho, prečo sa minca pred súčasným poklesom prudko zvýšila.

Existujú tri hlavné dôvody, prečo cena RACA v nedeľu prudko vzrástla, a to sú kótovanie na veľkých kryptoburzách a poskytovateľoch služieb, spustenie NowPayment od Radio Caca a kótovanie Rumours on Binance.

Po tom, čo spoločnosť Binance zverejnila príručku o tom, ako si môžu používatelia kúpiť RACA na svojej oficiálnej webovej stránke burzy a sociálnych médií, začali sa šíriť zvesti a nielenže stúpla cena tokenu, ale zvýšil sa aj počet vyhľadávaní kryptomeny.

RACA sa v ten deň objavila na druhom mieste najobchodovanejších mien po tom, čo sa objavila v trendových vyhľadávaniach spolu s GTM a ApeCoin.

Binance však vo svojom príspevku zdôraznila, že token ešte nie je k dispozícii na jej platforme, okrem toho, že nadšenci kryptomien sú optimistickí, že RACA bude uvedená čoskoro, ako sa to stalo predtým v prípade iných kryptomien.

Minulý týždeň hlavní poskytovatelia služieb a kryptoburzy oznámili, že zapíšu RACA, pretože predstavuje obrovský rast v jej ekosystéme. Niektoré z týchto spoločností sú Bybit, Huobi, Phemex a ChangeNow.

Ďalším dôvodom na zvýšenie a skvelým počinom pre Rádio Čača je jeho oznámenie o predaji a kúpe jeho tokenov v rôznych fiat pároch ako RUB, EUR, TRY, UAH, USD a GRB.

