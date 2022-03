Prečo dnes cena Compound (COMP) vyskočila o viac ako 10 %?

Cena Compound (COMP) dnes vzrástla o 10 % v čase, keď je väčšina kryptomien na vzostupe, pričom bitcoin dosahuje trojmesačné maximum.

V čase písania tohto článku sa Compound obchodoval za 143,91 USD až o 10,19 % po miernom poklese z denného maxima 148,10 USD.

Prečo však cena mincí raketovo stúpa? Tento článok sa zameriava na faktory, ktoré stoja za súčasnou rally Compound.

Stručne povedané, Compound (COMP) je natívny token Compound, protokolu požičiavania DeFi, kde používatelia môžu získať kryptopôžičky alebo zarobiť úroky tým, že ponúknu svoje krypto aktíva platforme, aby ich mohla požičiavať iným.

Dva hlavné faktory, ktoré sa pripisujú súčasnému nárastu cien comp mincí, sú nedávne oznámenie o aktualizácii protokolu a reakcia komunity na toto oznámenie.

Po tom, čo si platforma uvedomila, že jej program distribúcie odmien má negatívny vplyv na cenu COMP, prišla s aktualizáciou protokolu, ktorá pomôže pri raste protokolu namiesto rozpredania odmien bez toho, aby to nevyhnutne prospelo existujúcim držiteľom tokenov a používateľom.

Nový program odštartoval znížením existujúcich odmien na polovicu a pravdepodobne tiež ukončí farmárčenie COMP, aj keď v závislosti od toho, ako bude komunita hlasovať.

@compoundfinance Proposal 92: COMP Rewards Adjustments – Kickstart Rewards: Step One

This proposal is the first step towards launching the new rewards program – existing rewards are being cut by 50%.https://t.co/bQdxqskr7g

— tylerether.eth (@tylerether) March 18, 2022