Trh s kryptomenami bol za posledných 24 hodín nedostatočný, ale aj počas tohto obdobia dobre fungoval.

Širší kryptotrh má slabú výkonnosť už druhý deň po sebe tento týždeň. Trh za posledných 24 hodín stratil viac ako 3% svojej hodnoty a celková trhová kapitalizácia kryptomien je opäť pod 1,3 bilióna miliónov.

Bitcoin zostáva lídrom na trhu a dnes stratil 2,7% svojej hodnoty. BTC sa teraz predáva za približne 29 100 USD za coin.

Éter sa opäť obchoduje pod odporučením 2 000 USD po strate viac ako 4% svojej hodnoty za posledných 24 hodín.

TRX, pôvodný token ekosystému, je najvýkonnejší spomedzi 100 najlepších kryptomien podľa trhovej kapitalizácie za posledných 24 hodín. TRX dnes vzrástol o 1,4%, čím prekonal širší trh s kryptomenami v tomto procese.

V čase tlače sa TRX obchoduje za 0,072636 USD. Za pozitívnym výkonom TRX nie je žiadny zjavný katalyzátor. USDD stablecoin siete Tron v posledných dňoch získavania na trakciu aj napriek nedávnemu negatívnemu sentimentu voči stablecoinu.

Kľúčové úrovne na sledovanie

TRX/USDT 4-hodinový graf je momentálne neutrálny, keďže Tron si za posledných 24 hodín počínal dobre. Technické ukazovatele ukazujú, že sa TRX zotavuje z nedávneho prepadu.

Línia MACD sa nachádza v negatívnej zóne, ale čoskoro mohla vstúpiť do neutrálneho územia, ak sa udrží priebežná výkonnosť. 14-dňový index relatívnej sily 53 ukazuje, že TRX už nie je v prepredanej oblasti.

Ak bude pozitívny výkon pokračovať, TRX by mohol pred koncom dňa prerásť cez prvú veľkú úroveň odporu na 0,07478 USD. Potrebovala by však podporu širšieho kryptotrhu, aby prekonala úroveň odporu 0,080 USD.