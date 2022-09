Prečo Ethereum po zlúčení upadlo? ETH snímky 8%

Kúpte fámu, predajte novinky.

Ethereum Merge bolo dokončené bez problémov, ale ceny v bezprostrednej dobe sklamali investorov. Rýchlo sa sem ponorím, aby som skontroloval teplotu všetkých vecí na reťazi.

Miera financovania sa zmení na kladnú

V období pred zlúčením dosiahli sadzby financovania Ethereum historické minimá. To spôsobilo titulky, ale dalo sa to očakávať. Keď držitelia Etherea dostali ETH PoW token, znamenalo to, že investori prešli na long spot ETH a krátke futures, aby dostali token a zároveň odstránili cenovú expozíciu.

Vzhľadom na to, že to bola zjavná arbitrážna príležitosť, zákony jednoduchej dynamiky trhu diktujú, že miera financovania musí klesnúť, aby odrážala veľký počet investorov shortujúcich ETH futures do Zlúčenia, aby mohli dlho nájsť a získať token ETH PoW.

Po zlúčení sa historicky nízke miery financovania teraz vrátili na normálnu úroveň – a dokonca sa zmenili na mierne pozitívne. Nie je tu teda nič vidieť a obnovila sa normálna prevádzka.

Prečo Ethereum padlo po zlúčení?

Keď som v stredu ráno zjedol raňajky (toast a croissant s medom), Ethereum dokončilo svoje zlúčenie – presnejšie na bloku 15 337 393.

Cena ETH sa obchodovala okolo 1 598 USD a mierne vyskočila na 1 620 USD, čo predstavuje nárast o 1,4%. Potom sa to však stiahlo a keď to píšem pri raňajkách v piatok ráno (tentokrát ovos a čučoriedky), ETH sa obchoduje za 1 470 USD, 8% pod úrovňou zlúčenia.

A tak sa z Merge stala klasická predajná akcia. Vzhľadom na to, že bitcoin sa obchoduje len o 2 % pod úrovňou, na ktorej bol v čase dokončenia zlúčenia, zdá sa, že ETH nie je dostatočne výkonný.

Opcie tiež naznačujú medvedí sentiment. V období pred ETH bol viditeľný úsmev volatility s medvedou divergenciou. To znamená, že keď bola realizačná cena vynesená oproti implikovanej volatilite, bola väčšia implikovaná volatilita (viac ako 100%) pri nižších realizačných cenách – čo ukazuje, že obchodníci vsádzajú na scenár sell-the-news.

Pri pohľade na otvorený záujem opcií podľa realizačnej ceny bolo tiež viac vkladov ako dorovnaní – čo znamená, že obchodníci vsádzajú skôr na pokles ceny ako na rast.

Federálny rezervný systém bude nakoniec diktovať cenu

To všetko samozrejme zatieni kľúčové zasadnutie Federálneho rezervného systému, ktoré sa uskutoční 20. a 21. septembra, keď sa očakáva, že Fed ohlási ďalšie podstatné zvýšenie sadzieb po neuspokojivých údajoch o inflácii tento týždeň.

Napriek tomu pripomína, že jednoducho preto, že sa pripravuje veľká udalosť, neznamená to, že cena stúpne. Je to úplne klasický príklad akcie buy-the-rumour, sell-the-news, ktorú vidíme na akciovom trhu neustále.

Napriek tomu, pokiaľ ide o dlhodobú budúcnosť Etherea, zlúčenie je teraz v minulosti a prebehlo hladko. Je to obrovský úspech a celkovo veľmi optimistický pre Ethereum. Jerome Powell a ekonomika musia teraz spolupracovať!

eToro

Kúpte si ETH so značkou eToro ešte dnes

Bitstamp

Bitstamp je popredná kryptoburza, ktorá ponúka obchodovanie s fiat menami alebo obľúbenými kryptomenami. Bitstamp je plne regulovaná spoločnosť, ktorá používateľom ponúka intuitívne rozhranie, vysoký stupeň bezpečnosti vašich digitálnych aktív, vynikajúcu zákaznícku podporu a viacero spôsobov výberu.

Kúpte si ETH so značkou Bitstamp ešte dnes