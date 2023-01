Prečo Ethereum prekonáva Bitcoin? Historický vzor sa mení v roku 2023

Kľúčové informácie

Ethereum historicky prekonalo Bitcoin v býčích runách

Vzor sa obrátil na začiatok roka, pričom dominancia bitcoinu rastie

Náš analytik Dan Ashmore skočí na reťaz, aby sa pozrel cez históriu a ukázal, ako a prečo sa vzor mení

The Flippening, čo? Nič nepodnecuje diskusiu v krypto kruhoch tak, ako to.

Pokiaľ ide o scenár, v ktorom Ethereum predbehne Bitcoin a získa prvé miesto v rebríčku kryptomien, Flippening je čokoľvek od nevyhnutného až po ilúziu, v závislosti od toho, koho sa pýtate.

Nie som si istý, či chcem prejsť cez vaječné škrupiny tejto debaty, zo strachu z mojich DM na Twitteri, ale dnes som si všimol niečo celkom zaujímavé, keď som sa hrabal v údajoch o Ethereu vs Bitcoin.

Ethereum silne koreluje s bitcoínom

Po prvé. Ethereum neuveriteľne koreluje s bitcoínom, pretože je to kryptomena a osud každej kryptomeny je spätý s osudom oranžovej mince. To už vieme.

Nižšie uvedený graf ukazuje, aký tesný bol tento vzťah od spustenia Etherea v roku 2015.

Ale zatiaľ čo títo dvaja najlepší kamaráti sa navzájom sledujú naprieč cenovými grafmi, existujú scenáre, v ktorých sa trochu rozchádzajú. Slávny pomer ETH/BTC je ten, ktorý obzvlášť fanúšikovia Etheru pozorne sledujú.

Vyvrcholila v júni 2017 na úrovni blízko 0,15 a pred koncom roka klesla voľným pádom na 0,025. Dnes sa obchoduje okolo 0,07.

Éter je na býčích trhoch lepší ako bitcoin

Možno ste si všimli, že predchádzajúci graf ETH/BTC pripomínal celkový tvar kryptotrhu, a to prostredníctvom jeho mnohých vzostupov a pádov.

Vykreslil som cenu Bitcoinu voči tomuto pomeru ETH/BTC. Skutočne, pomer stúpa, keď Bitcoin rastie, a klesá a Bitcoin klesá. Použitím ceny bitcoinu ako proxy pre celé odvetvie to naznačuje, že pomer ETH/BTC rastie na býčích trhoch a klesá na medvedích trhoch.

Toto dáva zmysel. Bitcoin je často označovaný ako boomer coin. Mne sa to takto celkom páči, napriek tomu, že je to mimochodom myslené ako urážka. Je to však pochopiteľné označenie, pretože bitcoin sa počas býčích trhov pohybuje ako dôchodca v porovnaní s altcoinmi.

Ether môže byť najväčší z altcoinov, ale stále prekonáva Bitcoin, keď sú býci vonku.

Na druhej strane, Bitcoin prekoná výkon, keď sa párty skončí. A pod pojmom prekonať mám na mysli, že má tendenciu klesať o 60 % v porovnaní so 70 %. Ale hej, to je na iný deň.

Vzor sa v roku 2023 zmenil

Ale cenové grafy ukazujú niečo iné. Mesiac do nového roka bitcoin vzrástol, zatiaľ čo pomer ETH/BTC klesol – presne naopak, ako sa to stalo historicky.

Pomer som zmapoval späť na začiatok novembra, keď sa svetu odhalila zábava a hry Sama Bankmana-Frieda a kryptomeny klesli, pričom bitcoiny klesli na 16 000 dolárov.

Graf ukazuje, že vzorec zostal taký, ako by ste očakávali, tj pomer klesol, keď sa kryptomeny a bitcoiny stiahli. Ale keď sme otočili stránku do roku 2023, kryptotrh sa otočil a Bitcoin prudko vzrástol. Jediným problémom je, že ETH nenasledovalo, ale pomer skôr klesol z 0,077 11. januára na 0,068 v súčasnosti, a to aj napriek tomu, že Bitcoin za rovnaké obdobie stúpol zo 17 400 USD na takmer 23 000 USD.

prečo? Úprimne, nie som si istý. Je to nezvyčajné.

Bitcoin medziročne vzrástol o 36 %, zatiaľ čo éter iba o 29 %. Keď sa však pozrieme na výnosy iných altcoinov, možno to nemá nič spoločné s Etherom. Mnohých prekonáva bitcoin, zatiaľ čo ani tí, ktorí dosahujú lepšie výsledky, to nerobia v takej miere, ako sme videli predtým (všimnite si, že som na účely zväčšenia odstránil Solana, ktorý je zatiaľ v tomto roku o 125 % viac, po tom, čo bol zdecimovaný odkazmi na Sam Bankman-Fried a viaceré projekty unikajúce z blockchainu koncom minulého roka).

V skutočnosti to bol práve pozoruhodný vzostup pre Bitcoin z hlbín bolesti na medvedom trhu. Zvyšok trhu nie je celkom pripravený zabudnúť na armagedon, ktorý bol v roku 2022, pričom mnohé altcoiny klesli o viac ako 90 %.

Ethereum nebolo až také zlé, ale aj tak kleslo z historicky najvyššej úrovne takmer 5 000 dolárov. Voľné peniaze a stimulačné balíčky pandémie sa skončili. Teraz je iná klíma a ukazuje sa, že je náročnejšie naštartovať humbuk pre altcoiny.

Rozprávanie webu3 sa zadrhlo. NFT boli rozdrvené. Niet pochýb o tom, že príbeh okolo ETH bol zbúraný. Napísal som o tom, ako sa inštitucionálna adopcia v kryptomenách zníži a ako bude trvať dlho, kým sa napraví reputácia tohto sektora.

To platí pre Bitcoin. Možno to platí ešte viac pre ETH a altcoiny, ktoré majú ešte viac čo robiť, aby znovu získali dôveru investorov.