Trh s kryptomenami za posledných pár dní stratil viac ako 200 miliárd dolárov.

Trh s kryptomenami má v posledných dňoch medvedí trend. Počas víkendu trh stratil viac ako 200 miliárd dolárov, keďže celková trhová kapitalizácia kryptomien klesla z 1,7 bilióna dolárov na 1,5 bilióna dolárov.

Za posledných 24 hodín stratil trh takmer 4 % svojej hodnoty. Bitcoin stratil svoju hlavnú úroveň podpory nad

35 000 $ a teraz sa stretáva s hranicou 33 000 $. Mohlo by to byť v súlade s ďalšími stratami v najbližších dňoch.

Éter tiež klesol pod psychologickú úroveň 2 500 USD a ďalšie straty by mohli spôsobiť, že býci ETH budú nútení brániť svoju pozíciu nad 2 000 USD.

NEAR, pôvodný token ekosystému Near, je najvýkonnejší spomedzi 20 najlepších kryptomien podľa trhovej kapitalizácie za posledných 24 hodín. Minca za toto obdobie zvýšila svoju hodnotu o viac ako 7 %.

Za pokračujúcimi pozitívnymi výsledkami spoločnosti NEAR však nie je žiadny významný katalyzátor. NEAR by mohol mať problém udržať si tento vzostupný beh, keďže širší trh je momentálne medvedí.

Kľúčové úrovne na sledovanie

4-hodinový graf NEAR/USDT je stále medvedí aj napriek pokračujúcej pozitívnej výkonnosti. Technické ukazovatele však ukazujú, že hodnota NEAR sa pomaly zotavuje.

Línia MACD je pod neutrálnou zónou, keďže NEAR má v posledných týždňoch medvedí trend. 14-dňový RSI 50 ukazuje, že NEAR už nie je v poprednom raste.

V čase tlače sa NEAR obchoduje za 11,07 USD za mincu. Ak bude rally pokračovať, mohla by presiahnuť prvý bod odporu na úrovni 12,40 USD. Druhá úroveň odporu na úrovni 13,285 USD by však mala obmedziť ďalší pohyb smerom nahor.

Vzhľadom na to, že širší trh je stále medvedí, spoločnosť NEAR by mohla svoje zisky zvrátiť. NEAR by mohol byť nútený obhájiť svoju prvú hlavnú úroveň podpory na úrovni 9,046 USD do konca dňa.