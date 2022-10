Prečo kryptomeny sledujú akciový trh bližšie ako kedykoľvek predtým?

Zdá sa, že na trhoch momentálne nezáleží na ničom inom ako na slovách Jeroma Powella.

Pri pohľade na údaje je to do istej miery pravda. Nakreslil som koreláciu Bitcoinu voči S&P 500 od začiatku roka 2017 a výsledky ukazujú, že korelácia sa v priebehu času vo všeobecnosti zvýšila. To skutočne odbúrava reči o príbehu „zabezpečenia inflácie“, ktorý sa počas pandémie ukázal ako taký populárny.

Nemali by sa však korelácie časom znižovať? No, ani nie. Spomeňte si na rok 2017 a štruktúru kryptokrajiny . Stále to bol okrajový majetok; v hlavnom prúde sa to ešte len začínalo preberať – a určite sa to nepribližuje k úrovni digitálneho atramentu, ktorý sa ním rozlieva v týchto dňoch.

Dnes to máme verejné spoločnosti. Toto leto som navštívil El Salvador , kde som ním zaplatil za tovar. V porovnaní s obdobím spred niekoľkých rokov ide o pozoruhodný vývoj. Pointou je, že Bitcoin je teraz v hlavnom prúde.

A keďže ide o bežné finančné aktívum – a ktoré je v spektre rizík podstatne ďalej – bude skutočne ovplyvnené trhom.

2022

V skutočnosti táto korelácia dosiahla tento rok historické maximá a pohybuje sa v súlade s akciovým trhom. Čo spôsobil posun nahor? Úrokové prostredie sa úplne zmenilo.

Po desaťročí historicky nízkych úrokových sadzieb inflácia praskla vo švíkoch v dôsledku neustáleho tlačenia peňazí a stimulačných výdavkov počas pandémie. Aby sa to podarilo udržať na uzde, centrálne banky boli nútené zvýšiť tempo, pričom zodpovednosť vedie Federálny rezervný systém v USA.

Nič nevysáva likviditu z trhu viac ako rastúce úrokové sadzby, a to platí najmä pre vysoko rizikové aktíva, ako sú technologické akcie, ktoré diskontujú peňažné toky späť do súčasnosti – diskontné sadzby, ktoré sú teraz merateľne vyššie.

A tak – a to je niečo, čo sa často prehliada – Bitcoin je teraz na medvedom trhu, zatiaľ čo širší trh tiež. Pretože Bitcoin po prvýkrát vo svojej existencii zažíva makroklímu, ktorá nie je zaplavená kvantitatívnym uvoľňovaním, úrokovými sadzbami na úrovni suterénu a býčím sentimentom. A škrípe to na kolenách – ako každé iné finančné aktívum.

Korelácie rastú v krízach. Predajcovia sú bez rozdielu, keď dôjde k úniku ku kvalite; hľadá sa likvidita, zaujímajú sa obranné pozície a stúpajú hotovostné rezervy. Bitcoin po prvýkrát vo svojej histórii zažíva túto ťažkú cestu.

V tejto súvislosti nie je prekvapením, že korelácia vzrástla.