Prečo minca Enjin v krátkodobom horizonte porazí Axie Infinity

Budúcnosť Metaverse je decentralizovaná a Enjin ju má.

Axie Infinity si udržiava svoju pozíciu jednej z najpopulárnejších herných platforiem, na ktorých si môžete zarobiť.

Enjin rýchlo rastie pre svoje platformy agnostické NFT.

Po nedávnom hacknutí bočného reťazca Axie Infinity, humbuk uprednostňuje Enjin.

Axie Infinity ( AXS/USD ) je herná platforma, na ktorej môžu hráči vytvárať a predávať svoje výtvory ako NFT. Hra Axie Infinity sa stala tak populárnou, že sa teraz môže pochváliť jednou z najdrahších kolekcií v priestore NFT. Vďaka svojmu hernému ekosystému na rastovej trajektórii Axie Infinity naďalej priťahuje záujem hráčov, vývojárov a investorov, vďaka čomu je AXS jednou z najhodnotnejších kryptomien Metaverse, ktorých hodnota bude pravdepodobne rásť, keď sa viac ľudí prispôsobí virtuálnemu životu.

Enjin Coin ( ENJ/USD ) je ďalšou kryptomenou Metaverse, ktorá nedávno pritiahla veľký záujem investorov. Na rozdiel od väčšiny platforiem Metaverse, ktoré uzamknú používateľa na jednej platforme, Enjin umožňuje používateľom raziť a obchodovať s NFT na viacerých platformách. Je to veľký problém, pretože to znižuje riziko manipulácie a hackerstva spojeného s uzamknutím na jedinej platforme.

Prečo Enjin Coin vyhráva

Aby Metaverse skutočne vzlietol, musí byť decentralizovaný. To dáva Enjin obrovský náskok pred Axie Infinity v budúcnosti. Okrem toho, bočný reťazec Axie Infinity bol nedávno napadnutý a ukradli 600 miliónov dolárov. To by mohlo krátkodobo narušiť jej tempo rastu. Enjin Coin je decentralizovaný a nezaznamenal také problémy. To robí ENJ lepšou stávkou v krátkodobom až strednodobom horizonte.

Zhrnutie

S Metaverse na rastovej trajektórii sa Axie Infinity aj Enjin Coin pravdepodobne rozbehnú do budúcnosti. Z krátkodobého až strednodobého hľadiska má však Enjin Coin lepšie vyhliadky. Je decentralizovanejší a nedávny hack bočného reťazca Axie Infinity narušil krátkodobý potenciál AXS.