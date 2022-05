Trh s kryptomenami za posledných 24 hodín po pozitívnom začiatku týždňa zaostával za výkonnosťou.

Cesta obnovy trhu s kryptomenami sa stretla s miernou plnením, keďže trh za posledných 24 hodín stratil takmer 2% svojej hodnoty.

Celková trhová kapitalizácia kryptomien po tomto poslednom výkone opäť klesla pod hranicu 1,3 bilióna miliónov.

Bitcoin sa snaží podporiť úroveň odporu 31 000 dolárov a posledných 24 hodín stratil 1,7% svojej hodnoty. Éter, druhá najväčšia kryptomena na svete podľa trhovej kapitalizácie, dnes klesá o viac ako 2%, nezachováva si svoju hodnotu nad psychologickou úpravou 2 000 USD.

KLAY, pôvodný token ekosystému Klaytn, však dnes vzrástol o viac ako 5%. KLAY je momentálne najvýkonnejší spomedzi 50 najlepších kryptomien podľa trhovej kapitalizácie. Za posledných sedem dní však stratil viac ako 7 % svojej hodnoty.

Za pokračujúcimi pozitívnymi výsledkami KLAY nie je žiadny zjavný katalyzátor. KLAY prekonal širší trh s kryptomenami a ostatné popredné kryptomeny vrátane Bitcoinu, Etheru, XRP, Solana a Cardano.

Kľúčové úrovne na sledovanie

4-hodinový graf KLAY/USDT je momentálne na vzostupe vďaka neustálej pozitívnej výkonnosti KLAY.

Línia MACD práve vstúpila do neutrálnej zóny a mohla by sa presunúť do kladného územia, ak bude rally pokračovať.

14-dňový index relatívnej sily 61 ukazuje, že KLAY by mohol čoskoro vstúpiť do predkúpeného regiónu, ak si udrží súčasnú dynamiku.