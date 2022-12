Prečo zľava Grayscale Bitcoin Trust dosiahla historické maximum?

Zľava na čistú hodnotu aktív spoločnosti Grayscale Bitcoin trust je na historických maximách. Zľava sa nakrátko pretlačila cez 50 %, potom sa mierne stiahla na aktuálnu úroveň 48,8 %.

Toto vychádza zo zadnej strany SEC a opätovne potvrdzuje svoje dôvody na zamietnutie žiadosti spoločnosti Grayscale o premenu trustu na fond obchodovaný na burze.

Grayscale Bitcoin Trust je najväčší bitcoinový fond na svete, no len zriedkavo sa obchoduje na rovnakej úrovni ako jeho podkladové aktívum, bitcoin. Vyššie uvedený graf ukazuje, že až do tohto roku sa od svojho uvedenia na trh obchodovalo s prirážkou v porovnaní s bitcoinmi.

Tento fond umožňuje akreditovaným investorom získať expozíciu voči bitcoinom bez toho, aby sa museli obávať skladovania alebo správy svojich podielov. Predtým sa obchodovalo s prirážkou, pretože dopyt po akciách prudko vzrástol, pričom inštitúcie chceli expozíciu Bitcoinu. Táto vymoženosť je však spoplatnená – a dosť mastným 2 %.

Od marca sa akcie Grayscale obchodujú so zľavou za bitcoiny. Fond spravuje aktíva v hodnote 10,7 miliardy dolárov, čo predstavuje výrazný pokles o 65 % za posledný rok, čo odráža krvavý kúpeľ na kryptotrhoch.

Zľava na bitcoiny však znamená, že akcionári sú zasiahnutí dvakrát silnejšie.

„Skutočnosť, že Bitcoin Trust spoločnosti Grayscale sa teraz obchoduje s takmer 50 % zľavou, je pre držiteľov GBTC jednoducho hrozná. Skutočne to poukazuje na obrovské rozdiely v kvalite štruktúry medzi rôznymi investičnými nástrojmi,“ povedal minulý týždeň pre CoinDesk Bradley Duke, jeden z generálnych riaditeľov ETC Group.

Pokles prílevu bol spôsobený väčšou konkurenciou, keďže sa spustilo mnoho konkurenčných fondov, najmä v Európe, ako aj viacnásobným podaním žiadostí o bitcoinové ETF v USA. Zľava je spôsobená aj tým, že investori nemajú žiadny spôsob, ako vymeniť svoje držby za bitcoiny v truste, ale po celú dobu im bude účtovaný poplatok vo výške 2 %.

Tieto faktory však zvyčajne oslabili arbitrážni obchodníci využívajúci dichotómiu cien. Tohtoročné udalosti však znížili aj to.

Za posledný mesiac na trhu narástli obavy, že materská spoločnosť Grayscale, Digital Currency Group (DCG), môže požiadať o bankrot. Môžu za to problémy okolo krypto brokera Genesis, ktorého materskou spoločnosťou je tiež DCG.

Genesis popreli, že by okamžite vyhlásili bankrot, ale firma bola zachytená kolapsom FTX a v súčasnosti prechádza reštrukturalizáciou. Genesis zastavil výbery 15. novembra.

Túto obavu zvýšili otázky týkajúce sa rezerv Grayscale. Konkrétne, či sú verní svojmu slovu a bezpečne držia všetky základné bitcoiny. Keďže mnoho veľkých krypto spoločností zverejnilo dôkaz o rezervách v dôsledku krízy FTX, aby utíšilo strach zákazníkov, Grayscale odmietol.

„Vzhľadom na bezpečnostné obavy nezverejňujeme takéto informácie a potvrdenia z peňaženky v reťazci prostredníctvom kryptografického overenia o rezervácii alebo iného pokročilého kryptografického účtovného postupu,“ napísal Grayscale vo vyhlásení.

7) We know the preceding point in particular will be a disappointment to some, but panic sparked by others is not a good enough reason to circumvent complex security arrangements that have kept our investors’ assets safe for years.

Ako som vtedy napísal, naozaj nechápem, akým faktorom tu zohrávajú obavy o bezpečnosť. Blockchain je vytvorený tak, aby bol tento druh informácií dostupný verejnosti.

Below is really confusing from @Grayscale

Would love elaboration beyond just "security"

Does anyone have suggestions as to how revealing on chain wallet could be a security concern?

Only thing I can think of is quantum concerns (p2pk) but I don't think that holds here? https://t.co/0QcVO6wV1x

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 19, 2022