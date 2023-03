Predaj tokenov Metacade sa chystá vziať kryptotrhy útokom, predpovedajú odborníci

Nový projekt GameFi spoločnosti Metacade je jednou z dobrých správ na kryptotrhu, ktorý sa celkovo spamätáva z kryptografickej zimy roku 2022. Býčí rast cien na čele s návratom Bitcoin nad 20 000 $ viedol mnoho kryptoanalytikov k očakávaniu ďalšieho býčieho trhu. Úspešný presale Metacade dokazuje, že je vynikajúcou investičnou príležitosťou pre obchodníkov, ktorí chcú veľa zarobiť.

V prípade, že podmienky na medveďom trhu sa s postupujúcim rokom 2023 budú naďalej zmierňovať, bude predaj tokenov Metacade aj naďalej brať kryptotrhy útokom?

Pomôže technológia Web3 spoločnosti Metacade prilákať nových hráčov?

GameFi, skratka pre „Game Finance“, je priekopnícke odvetvie Web3, ktoré kombinuje svet hier s finančnými výhodami dostupnými prostredníctvom technológie blockchain. Projekty GameFi, ako je Metacade, ktoré hráčom poskytujú komplexnú a pohlcujúcu platformu, môžu vďaka funkčnosti DeFi otvoriť aj nové zdroje príjmov.

V dôsledku toho môže Metacade umožniť svojej komunite užívateľov nájsť zdroje príjmov z hrania, a to nielen tradičnou cestou GameFi Play2Earn (zarábanie hraním), ale aj prostredníctvom ďalších kanálov. To by mohlo zaznamenať obrovské prijatie naprieč priaznivcami kryptografického trhu, akonáhle si mainstream uvedomí tieto obrovské výhody.

Obrovský potenciál odvetvia GameFi dokladá výskum spoločnosti Crypto.com, ktorý predvída, že kryptoherný trh by mohol do roku 2025 dosiahnuť hodnotu viac ako 50 miliárd $. Tento rast by v rovnakom období desaťkrát predstihol tradičné hranie na PC a konzolách.

Tento obrovský potenciál je jedným z mnohých dôvodov, prečo sú investori z Metacade neuveriteľne nadšení, a je tak zaujímavou investičnou príležitosťou pre skúsených obchodníkov aj nováčikov. Projektový plán spoločnosti Metacade načrtáva realistickú stratégiu, podľa ktorej sa má platforma stať popredným hráčom v odvetví GameFi vďaka pohlcujúcemu hernému zážitku a potenciálnemu trojmiliardovému publiku a vďaka podpore inovácií v širšej oblasti hier blockchain.

Môže MCADE v roku 2023 dosiahnuť hodnotu 1 $?

Natívny token MCADE spoločnosti Metacade je kľúčovým aspektom umožňujúcim funkčnosť ekosystému. V dôsledku toho, ako sa bude dopyt po tokene MCADE zvyšovať spolu s počtom užívateľov, porastie aj cena MCADE.

Veľkou mierou sa na popularite tejto mince podieľa jej šikovný dizajn, ktorý je prívetivý pre investorov. S celkovou ponukou iba 2 miliárd tokenov má MCADE vynikajúcu vstavanú užitočnosť, vynikajúcu tokenomiku a možnosť stakingu, ktorá používateľom umožňuje vytvoriť zo svojich podielov pasívny tok príjmov.

Vďaka niekoľkým priebežným technickým verziám v najbližších niekoľkých rokoch a premyslenému agresívnemu marketingovému plánu v priebehu roku 2023 sa analytici domnievajú, že by MCADE mohol do konca roku 2023 dosiahnuť hodnotu 1 $. Nízka ponuka tokenov by projektu zaistila dosiahnuteľnú trhovú kapitalizáciu vo výške 2 miliárd $.

Čo je Metacade?

Metacade si kladie za cieľ preniesť svet videohier do virtuálnej herne hostovanej na Ethereum, ktorá používateľom umožňuje zarábať pasívny príjem, zatiaľ čo sa venujú svojej vášni. Tento expanzívny prístup spojí herných nadšencov a fanúšikov kryptomien do jedného centra, pričom každý bude môcť získavať odmeny niekoľkými cestami a zároveň si užívať najrozsiahlejšiu knižnicu herných titulov na blockchain. Metacade tak má nakročené ku kolosálnemu úspechu.

Popri bezkonkurenčnej mechaniky P2E platformy je to aj systém Create2Earn (zarábanie tvorením), ktorý užívateľom poskytuje kryptomenové odmeny zakaždým, keď na centre zverejní obsah sociálnych sietí. Môže ísť o recenzie hier, zdieľanie alfaverzií a príspevky do fór v štýle Redditu a živých chatov. Medzitým je protokol stakingu tokenov súčasťou schémy Compete2Earn (zarábanie súťažením), prostredníctvom ktorej užívatelia vsádzajú svoje držané MCADE výmenou za vstup do online turnajov a žrebovania o ceny.

Medzi špičkové funkcie, ktoré Metacade prináša na trh s kryptomenami, patrí prelomová schéma Metagrants. Vývojári sú motivovaní k tomu, aby najčerstvejšie nové blockchain herné tituly dostali exkluzívne na Metacade tým, že požiadajú o kryptofondy na podporu svojich podnikov. Každá žiadosť je zhromaždená a predložená komunite MCADE, ktorá hlasuje za svoje obľúbené nápady, ktoré idú do výroby.

Ako MCADE funguje?

MCADE je úžitkový token, ktorý sa v ekosystéme Metacade používa ako prostriedok smeny a slúži na výmenu hodnôt, napríklad na platenie za platené tituly a tovar. Token má v sebe zabudovanú vysokú úroveň užitočnosti, ktorá pomôže zvýšiť hodnotu, pretože sa zvýši dopyt po obmedzenej ponuke.

Okrem toho sa pri prechode Metacade na plnohodnotnú decentralizovanú autonómnu organizáciu stane MCADE riadiacim tokenom, ktorý svojim držiteľom poskytne plné hlasovacie práva pri riadení, aby mohli určovať budúce smerovanie platformy a zabezpečiť, že v centre budú aj naďalej tí najdôležitejší ľudia, ktorí budú mať vplyv na všetky rozhodnutia — komunita MCADE.

Prví investori boli uistení, že spoločnosť Metacade predložila svoje kódovanie a identifikáciu tímu na prísny audit CertiK, ktorý bol nedávno schválený. Investori si môžu počas presale bezpečne vyzdvihnúť tokeny MCADE s vedomím, že všetky nedostatky v kódovaní platformy boli zachytené a vyriešené a že identita tímu je plne overená.

Metacade je vynikajúcou investičnou príležitosťou

Presale MCADE bol nedávno zahájený za 0,008 $ za token a súčasná cena tokenu $0.02 je k dispozícii po obmedzenú dobu vo finálnej fáze presale, čo znamená, že investori, ktorí chcú maximalizovať svoje výnosy, pretože podmienky na trhu s kryptomenami sa uvoľňujú, by sa mali zapojiť teraz, aby sa vyhli sklamaniu.

S podporou skalopevného projektového plánu, skvele zabudovanej utility a vynikajúcej tokenomiky je ľahké pochopiť, prečo odborníci podporujú Metacade, ktorý môže vziať kryptotrh útokom, ako najlepšiu investičnú príležitosť roku 2023.