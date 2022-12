Predikcia ceny Decentraland: je Metacade lepšia príležitosť P2E?

Medvedí trh s kryptomenami poškodzuje projekty ako Decentraland a jeho token MANA. Projekt na svojom vrchole obchodoval s ocenením 10 miliárd dolárov, ale teraz kleslo na približne 1,1 miliardy dolárov. Projekt môže využiť veľkú výhodu v metaverse, ale investori by mali zvážiť aj potenciál, ktorý Metacade (MCADE) ukazuje. Tento nový projekt je uzamknutý a pripravený vybudovať živé herné centrum s blockchain hernou arkádou vedenou komunitou. Pridanie ekosystému vytvorte-zarobte a hrajte-zarobte, môže pridať ďalšie raketové zosilňovače do tokenu MCADE, a má potenciál stať sa najlepším P2E projektom v metaverse.

Pri pohľade na Metaverse

Trh s hrami a metaverse utrpeli na medveďom trhu. Na druhej strane, je teraz ideálny čas na to, aby ste sa zapojili a vybudovali na rýchle prijatie. Keď spoločnosti ako Facebook, Disney a Walmart začínajú vstupovať do metaverse, viete, že existuje obrovský potenciál zárobku. Niektoré odhady hovoria, že potenciál príjmov pre virtuálny vesmír je do roku 2024 až 800 miliárd dolárov.

Čo je Metacade?

Metacade vtrhne na blockchain hernú scénu s dokonalým komunitným centrom pre hráčov a vývojárov hier, ktoré pomáha vybudovať prvú metaverse arkádu na svete. Zatiaľ čo veľa projektov, ktoré kombinujú hry a krypto, obsahuje iba jednu alebo dve hry, Metacade bude mať celú knižnicu. Tie budú vytvorené samotnými hráčmi a pre nich, aby pomohli vytvoriť skutočnú Web3 komunitu.

Vytvorenie a rozvoj priestoru bude riadiť komunita s tokenom MCADE poskytujúcim hlasy o riadení o budúcnosti projektu. Dynamika vytvárania-zarábania uvidí vývojárov odmenených grantmi za najlepšie nápady na hry, zatiaľ čo hráči môžu testovať a recenzovať nové tituly. To povzbudí komunitu, aby spolupracovala a vybudovala Metacade na najlepší p2e projekt a game-fi destináciu. To všetko robí z Metacade úplne nový a rušivý nápad v porovnaní s podobnými projektmi.

Predikcia cien Decentraland

Cena Decentraland bude závisieť od miery prijatia v metaverse a tiež od schopnosti projektu zostať relevantnou v silnej konkurencii. V správe od Bloombergu sa uvádza, že tržby z metaverse by mohli do roku 2024 dosiahnuť 800 miliárd dolárov. To je obrovský trh pre tie správne projekty, ale Decentraland bude mať konkurenciu od korporátnych gigantov, akými sú Meta Platforms a Disney.

V minulosti Decentraland stúpol na 5 dolárov za token pre MANA koncom roka 2021 po tom, čo Facebook oznámil svoju zmenu značky na metaverse. Bol to však špekulatívny výbuch a minca odvtedy klesla na 0,60 USD. Generálny riaditeľ spoločnosti Meta Mark Zuckerberg pripustil, že vývoj metaverse bude trvať roky a to znamená, že projekty musia prilákať používateľov.

Decentraland predal dostatok svojich LAND tokenov a virtuálnych pozemkov, ale užívatelia si môžu postaviť čokoľvek, čo pre projekt prináša určité riziká. Ak metaverse poskytuje príjmy, ktoré predpovedal Bloomberg, potom by bola predpoveď ceny Decentraland pre token MANA odhadovaná na 10 USD.

Prečo by ste mali investovať do Metacade?

Metacade má rozhodne potenciál prekonať výdobytky Decentraland, pretože je to stále projekt v počiatočnom štádiu. Projekt prichádza v správnom čase, aby zachytil metaverse, ako sa vyvíja, ale zatiaľ nie je mainstreamový. Projekt plánuje veľký marketingový ťah do roku 2023, aby do projektu priviedol vývojárov a hráčov.

To znamená, že tu existuje malé okno, kým sa minca MCADE bude môcť vyrovnať hodnote MANA. Ak by sme použili Axie Infinity ako príklad, minca prudko rástla a na svojom vrchole dosiahla trhovú hodnotu 10 miliárd dolárov.

S 1 miliardou MCADE tokenov dostupných v presale vezmime do úvahy, že to znamená ocenenie 10 miliárd dolárov. Metacade však bude ťažiť aj z toho, že ide o platformu s viacerými titulmi, čo by mohlo zvýšiť potenciálne zhodnotenie 2x alebo 3x. A keď sa na to všetko pozrieme spolu, je to dôvod, prečo by investovanie do MCADE malo byť na očiach každého.

Záver

Platforma Decentraland má potenciál ohroziť iné projekty, pokiaľ ide o veľké výnosy očakávané v metaverse. Projekt sa však v poslednej dobe trápi a v dohľadnej budúcnosti by ho mohli prekonať rušivé snahy Metacade. Decentraland má malú kontrolu nad tým, čo sa postaví na jeho pozemkoch, ale Metacade bude plne vyvinutý hernou komunitou, ktorá bude cítiť, že tam patrí. Navyše, uvedenie arkády s viacerými hrami do metaverse je jedinečný a brilantný plán, ktorý určite privedie do projektu široké herné publikum. Dynamika vytvárania-zarábania a hrania-zarábania ako taká, môže zvýšiť cenu MCADE a investori by sa mali snažiť zapojiť skôr, ako sa komunita rýchlo rozrastie.