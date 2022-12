Predikcia ceny Ethereum Classic: ETC sa zdá byť stabilný, zatiaľ čo Metacade (MCADE) neprestáva rásť

Web3 je neustále sa rozvíjajúce odvetvie a cenová akcia kryptomien má tendenciu uprednostňovať projekty, ktoré sa dokážu prispôsobiť jeho rýchlo sa meniacemu prostrediu. ETC je klasickým príkladom projektu, ktorý zostal pozadu kvôli jeho neschopnosti škálovať so zvyškom odvetvia.

Naproti tomu najnovší Ethereum blockchain (ETH) naďalej rastie. Medzi týmito dvoma reťazcami Ethereum sú niektoré kľúčové rozdiely, vrátane ETH, ktoré je domovom rýchlo rastúcich projektov, ako je Metacade.

Čo je Ethereum Classic?

Ethereum Classic (ETC) je kryptomena, ktorá bola vytvorená ako výsledok rozdelenia (fork) v blockchain Ethereum. Na rozdiel od Ethereum (ETH), Ethereum Classic nepodporuje používanie smart kontraktov. Keďže ETC nie je Turing Complete, vývojári nemôžu vytvárať decentralizované aplikácie (dApps) na blockchain Ethereum Classic.

Ethereum Classic sa často označuje ako „pôvodný reťazec Ethereum“, pretože si zachováva pôvodný blockchain Ethereum. Po Ethereum hard fork v októbri 2016, bolo Ethereum Classic online na celom svete. To znamená, že používatelia kryptomien môžu stále vykonávať transakcie v sieti Ethereum Classic, aj keď sa Ethereum Mainnet za posledných 6 rokov posunul iným smerom.

V poslednej dobe spoločnosť Ethereum Mainnet prešla z mechanizmu konsenzu Proof of Work na Proof of Stake. Tým sa znížili náklady na podporu sieťovej infraštruktúry. Zatiaľ čo ETH je teraz Proof of Stake, ETC zostáva blockchainom Proof of Work. Výsledkom je, že prevádzka Ethereum Classic je pomalšia a drahšia, s dobou blokovania 14 sekúnd a vysokými transakčnými poplatkami vďaka svojmu energeticky náročnému systému ťažby.

V ETC chýba cenová akcia

Aktuálna cena ETC je 25,19 USD. Keďže Ethereum Classic je najstarší reťazec Ethereum a je obmedzený svojou neschopnosťou podporovať dApps, má oveľa nižšiu transakčnú aktivitu ako Ethereum Mainnet. Keďže si token kupuje menej ľudí, cena ETC je teraz o zlomok taká vysoká ako cena ETH.

Napriek tomu, je trhová kapitalizácia Ethereum Classic viac ako 3 miliardy dolárov. Nedostatočná funkčnosť reťazca vo svete Web3 však znamená, že má z dlhodobého hľadiska nižší potenciál rastu. Pre vývojárov, ktorí chcú vybudovať vzrušujúce digitálne služby pomocou technológie blockchain, nie je Ethereum Classic možnosťou.

Očakávaným výsledkom je, že nové projekty postavené na ETH budú naďalej získavať hodnotu, pričom cena ETC by mohla v budúcnosti ešte viac klesnúť. To všetko sa scvrkáva na užitočnosť.

Nový projekt v ekosystéme ETH prináša veľké zisky

Zatiaľ čo cenová akcia ETC ponecháva veľa požiadaviek kvôli nedostatku funkčnosti, jedným tokenom, ktorý naďalej ohuruje, je Metacade . Tento projekt, postavený pomocou najnovšej blockchain databázy Ethereum, ponúka široké využitie pre držiteľov kryptomien, ktorí chcú vyťažiť maximum z používateľskej skúsenosti Web3.

Cieľom Metacade je podporiť rozšírenie GameFi ako kľúčového sektora technológie blockchain. Ide o komunitne riadenú iniciatívu, ktorá odmeňuje krypto nadšencov za poskytovanie hodnoty ekosystému, medzi množstvo ďalších zaujímavých funkcií, ktoré priťahujú široký záujem.

Čo je Metacade?

Metacade je široká herná platforma, ktorej cieľom je podporiť rozšírenie GameFi. Projekty Play-to-Earn prinášajú revolúciu v hernom priemysle, pretože hráči získavajú finančné odmeny za čas, ktorý strávia v hre. To je hlavný dôvod, prečo mnohí predpovedajú vysoký potenciál rastu pre sektor GameFi v nasledujúcich rokoch a Metacade sa stavia do pozície kľúčového hráča.

Podpora vývojárov GameFi

Vyvíja sa veľa nových vzrušujúcich projektov P2E a rozsah toho, čo je možné v metaverse, sa neustále rozširuje. Keďže technológia blockchain je čoraz pokročilejšia a svet sa stáva čoraz digitálnejším, očakáva sa, že milióny ľudí skočia do metaverse, aby si užili najhorúcejšie nové hry typu Play-to-Earn.

Metacade podporuje toto rozšírenie priamo prostredníctvom svojho programu Metagrants. Komunita sa bude musieť rozhodnúť, ktoré nové projekty GameFi znejú najsľubnejšie, a poskytne finančné prostriedky priamo ich vývojovým tímom s cieľom podporiť rast hier typu Play-to-Earn. Pre inovatívnych vývojárov, ktorí majú vzrušujúce nové nápady, je to mimoriadne cenná služba. Ekosystém Metacade by sa v dôsledku toho mohol stať centrom technologického pokroku, posúvať hranice a zabezpečovať nový prísun úžasných titulov.

Odmeňovanie hráčov, ktorí chcú zarábať

Okrem podpory pokračujúceho vývoja hrania založeného na blockchain ponúka Metacade niekoľko jedinečných funkcií pre hráčov P2E vo svojom vlastnom rozsahu metaverse. Aktívni členovia komunity Metacade môžu za svoje príspevky získať odmeny MCADE. To zahŕňa zdieľanie tipov, trikov a užitočných vedomostí o tom, ako optimalizovať herný zážitok GameFi.

Herná komunita je stredobodom plánov Metacade do budúcnosti. Cieľom projektu je spojiť náruživých hráčov s najlepšími príležitosťami Play-to-Earn a vytvoriť virtuálnu arkádu, kde môžu používatelia spolupracovať a zdieľať svoje poznatky. Sila je vrátená komunite, pretože hráči môžu zdieľať svoje návrhy priamo s vývojármi hier a získavať tokeny MCADE.

MCADE vs ETC: ktorý token by ste si mali kúpiť?

Zatiaľ čo Ethereum Classic si naďalej drží svoju cenu nad hranicou 20 dolárov, investori uprednostňujú projekty, ktoré podporujú ekosystém Web3. Ethereum Mainnet zostáva najpoužívanejšou sieťou decentralizovaných aplikácií a ľudia sú optimistickí, pokiaľ ide o dlhodobú budúcnosť samotných dApps.

Hlavným príkladom projektu s vysokým potenciálom, ktorý je postavený na Ethereum, je Metacade. Vďaka podpore rozšírenia GameFi a ponúkaniu exkluzívnych výhod pre hráčov P2E v pohlcujúcom digitálnom svete je Metacade atraktívnou možnosťou pre dlhodobých investorov do kryptomien.

Presale MCADE začína na 0,008$ za token. Má vysoký dlhodobý potenciál a cena každého tokenu sa bude zvyšovať, keď bude postupovať fázami presale. Na rozdiel od toho ETC naďalej zaznamenáva pomalý rast, pretože najnovší blockchain Ethereum ponúka výrazne vylepšenú používateľskú skúsenosť.

