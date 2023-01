Predikcia ceny Monero (XMR) na rok 2025 – tu je dôvod, prečo investori uprednostňujú Metacade (MCADE)

Podľa popredných odborníkov v tomto odvetví majú GameFi a Play-to-earn (P2E) explodovať v rokoch 2023-2025. Noví účastníci trhu v tomto sektore už získavajú významnú pozornosť u investorov, často na úkor etablovaných hráčov na širšom trhu. Predikcia ceny Monero na rok 2025 ilustruje tento trend. Je jasné, že mnohí investori si teraz uprednostňujú kryptoherné hviezdy, ako je Metacade, pred Monero. Čítajte ďalej, aby ste pochopili prečo.

Metacade je nastavený stať sa hviezdou

Vychádzajúca hviezda Metacade sa za krátky čas stala jedným z najdiskutovanejších hráčov v sektore GameFi. Metacade vedie dobre, na konvergencii 3 kľúčových oblastí: metaverse, arkádové hry a kryptomeny. Cieľom platformy je stať sa #1 komunitným centrom Web3 pre hráčov, vývojárov, investorov a kryptografických fanatikov.

Metacade sa ukazuje ako veľmi populárny u investorov, pretože ponúka niečo skutočnej hodnoty pre kryptohry. Hráči blockchain si užijú bezkonkurenčný výber hier so skutočným P2E potenciálom. Vývojári profitujú z platformy, kde môžu testovať a uvádzať na trh svoje hry, organizovať súťaže a nájsť nových zamestnancov. A investori a fanúšikovia kryptomien môžu generovať príjem prostredníctvom ziskových investícií a stávkových príležitostí.

Ako funguje Metacade

Mark Twain raz povedal: „Nájdi si prácu, ktorá ťa baví, a už nikdy v živote nebudeš musieť pracovať.‘‘ Tento názor rozhodne platí pre hráčov Metacade, ktorí môžu zarábať prostredníctvom hier Play2Earn, súťaží a turnajov Compete2Earn, vytvárania obsahu Create2Earn, testovania a zamestnania Work2Earn. Metacade priamo spája hráčov a vývojárov a otvára príležitosti pre prieskum trhu, nové hry a nábor.

Metacade podčiarkuje svoj záväzok voči svojim členom a vďaka svojej iniciatíve Metagrants vytvára vzrušujúci potenciál. Metagranty poskytujú finančné prostriedky pre dizajnérov na vývoj nových zaujímavých hier na platforme. Faktor v komunitnom modeli Metacade – ktorý v konečnom dôsledku vedie k vytvoreniu úplného DAO – a je jasné, že všetky časti centra Metacade budú ťažiť zo synergií v rámci celej skupiny.

Monerovo tajomstvo

Predpoklad Monero (XMR) je jednoduchý: ponúka peer-to-peer menové transakcie, ktoré sú tajné, anonymné a nevystopovateľné. Táto inteligentná funkcionalita je najväčšou silnou stránkou Monero (XMR) a jej najväčšou slabinou. Existuje veľa ľudí, ktorí majú legitímne dôvody na to, aby svoje firmy ponechali v súkromí. Sú však aj iní, ktorí chcú robiť tajné transakcie, aby zakryli nelegálne aktivity, ako je obchodovanie s drogami, korupcia alebo podvody.

Po krachu FTX ľudia, ktorí prišli o veľké sumy peňazí, volajú po zavedení prísnejších a prísnejších predpisov. Je jasné, že ak organizácie ako SEC dodržia reguláciu, môže to spôsobiť, že pozícia Monero (XMR) bude v najlepšom prípade náročná a v najhoršom prípade neudržateľná.

Metacade (MCADE) predbieha Monero (XMR)

Zatiaľ čo Monero sa musí obávať vplyvu nových predpisov, Metacade takéto obavy nemá. Môže sa tešiť, že bude súčasťou trhového sektora, ktorý ide len jedným smerom. Výkonný obchodný model Metacade , ktorý spája všetky strany kryptohernej komunity, si získal obľubu u expertných analytikov, vývojárov, hráčov a investorov.

Ba čo viac, niektorí skúsení pozorovatelia predpovedajú skvelé veci pre cenu akcií spoločnosti pri jej spustení – najmä pri využívaní ich presale ponuky . Po zvážení všetkých vecí je ľahké pochopiť, prečo je Metacade jednoznačne najlepšou investičnou príležitosťou v porovnaní s Monero.

Predpoveď ceny Metacade (MCADE)

Stále si môžete kúpiť Metacade za cenu 0,01 USD pred spustením 1. fázy. Predpokladaná uvádzacia cena už vyzerá tak, že zabezpečí priaznivý výnos pre skorých investorov. Ale až keď sa trh P2E skutočne začne rozbiehať, veci by mohli byť zaujímavé.

Investori v The Sandbox (SAND) pri uvedení na trh zaznamenali 100-násobnú návratnosť investícií na vrchole trhu a existuje šanca, že Metacade dokáže tento výkon zopakovať medzi rokmi 2023 a 2025, čo z neho urobí lepšiu stávku ako predikcia ceny Monero.

Ale musíte byť rýchli, aby ste z presale Metacade vyťažili maximum, pretože prvá fáza sa rýchlo vypredáva.

Predikcia ceny Monero (XMR).

Pri predikcii ceny Monero do roku 2025 je dôležité vziať do úvahy množstvo úvah. Po prvé, ak objemy zostanú nízke, ľudia nebudú musieť používať Monero. Po druhé, ak budú regulátori tvrdo tlačiť na väčšiu transparentnosť, mohlo by to znamenať problémy pre tajné služby spoločnosti Monero. A po tretie, vždy existuje šanca, že Monero môže byť hacknuté, čím sa poškodí jeho povesť.

Z týchto dôvodov je predikcia ceny Monero na rok 2025 bez zvýšenia ceny na konci roku 2022 vo výške 145,38 USD.

Investori uprednostňujú Metacade pred Monero

Výber medzi Metacade a Monero nie je ťažké rozhodnutie. Jeden je vzrušujúci a inovatívny nováčik v prosperujúcom sektore. Druhý ponúka službu, ktorá by mohla byť veľmi realisticky zakázaná regulátormi, ktorí chcú vyčistiť kryptopriemysel. Niet divu, že investori volia Metacade (MCADE) pred Monero (XMR). Môžete sa k nim pridať tak, že využijete možnosť nákupu za presale cenu .

