Predikcia ceny TRON: TRX a MCADE sú pripravené na čerpanie v roku 2023. Je teraz vhodný čas na investovanie?

Predikcia ceny Tron (TRX) vyzerá dobre do budúcnosti a teraz je ten správny čas investovať do tokenu. Úplne nový projekt s názvom Metacade (MCADE) však môže byť v nadchádzajúcich rokoch len najvýkonnejším tokenom.

Potenciál ziskov MCADE je podľa nedávnych správ oveľa vyšší ako cenová predpoveď Tronu, čo znamená, že teraz je vhodný čas na investovanie predtým, ako ceny začnú rásť.

Metacade vyzerá ako najlepší nákup kryptomien v roku 2023

Kryptotrh sa môže začať zvyšovať v priebehu roku 2023, pričom Tron a Metacade budú pripravené naskočiť, keď dôjde k nevyhnutnému obratu trendu. V roku 2022 došlo k plošnému zníženiu cien, pričom mnohé altcoiny stratili viac ako 90 % zo svojej hodnoty, ale tieto dva tokeny majú dobrú pozíciu do budúcnosti a teraz je vhodný čas na investovanie.

„BTFD!“ je bežné príslovie vo Web3. Pri minimách medvedieho trhu majú investori najväčší potenciál výnosov, čo je kľúčový dôvod, prečo je teraz vhodný čas investovať do TRX aj MCADE. Zatiaľ čo TRX existuje už nejaký čas, MCADE je úplne nová platforma GameFi, ktorá v posledných týždňoch priťahuje široký záujem.

Financie v hodnote 1,12 milióna dolárov sa vyzbierali za niečo vyše troch týždňov počas beta fázy MCADE. Projekt tiež zdvojnásobil svoju sledovanosť na sociálnych médiách a zdá sa, že sa časom stane jednou z vedúcich postáv v hernom priestore blockchain.

Čo je Metacade (MCADE)?

Metacade je prvá arkáda riadená komunitou a najväčšia platforma svojho druhu, ktorú možno nájsť vo Web3. Ponúkne veľa rôznych hier pre zarábanie hraním ( Play2Earn), ktorých cieľom je stať sa centrálnym centrom pre všetky veci GameFi.

Projekt ponúka pokročilé mechanizmy zarábania kryptomien a obrovské množstvo jedinečných funkcií. Používatelia budú mať prístup k niektorým z najcennejších alfa v blockchain hrách, vrátane najnovších trendov a tipov, ako z hrania vyťažiť maximum.

Metacade sa tiež zameriava na priamu podporu rozšírenia sektora GameFi. Program Metagrants umožní vývojárom hier predkladať investičné návrhy komunite, ktorá hlasovaním rozhodne, ktoré nové hry sú najlepšie. Vývojári, ktorí získajú najviac hlasov, získajú financovanie v počiatočnej fáze na podporu vývoja nového arkádového titulu.

Ako funguje MCADE?

Arkáda pre zarábanie hraním ( Play2Earn ) od Metacade ponúkne príležitostnú aj súťažnú hrateľnosť. Hráči môžu získať žetóny MCADE za postup cez nekonečné úrovne a za pokus o prekonanie svojho najvyššieho skóre alebo za súboj priamo s ostatnými používateľmi v turnajoch s plateným vstupom, ktoré organizuje Metacade.

Okrem toho, Metacade bude odmeňovať používateľov za prínos do komunity. Funkcia Create2Earn bude stimulovať tvorbu obsahu na platforme, ktorá môže zahŕňať recenzie hier, interakcie s ostatnými používateľmi, alebo zdieľanie najnovších informácií o blockchain hernom priestore.

Metacade tiež zavádza funkciu vytvárania pracovných miest s názvom Work2Earn. To prepojí jej komunitu s platenými príležitosťami vo Web3, od pozícií na čiastočný úväzok až po pozície na plný úväzok. Používatelia sa môžu uchádzať o prácu a úlohy na voľnej nohe, alebo pozície na plný úväzok, keď sa v roku 2024 uvedie do prevádzky inzercia pracovných miest.

Dosiahne MCADE hodnotu 5 USD v roku 2025?

V roku 2023 začne platforma Metacade ponúkať svoje hry komunite a token MCADE bude po IDO spustený aj na decentralizovaných burzách (DEX). Očakáva sa, že to podporí dopyt po MCADE, pričom experti predpovedajú v nasledujúcich rokoch nárast cien.

Presale MCADE je skvelý čas pre tých, ktorí sa pýtajú, či je teraz vhodný čas na investovanie, pretože je nepravdepodobné, že by cena ešte niekedy bola taká nízka. Do roku 2025 by MCADE mohol dosiahnuť 5 dolárov, čo by znamenalo 250-násobný nárast ceny od konca presale. Tento druh cenovej akcie je podobný ziskom, ktoré dosiahli iné hlavné platformy GameFi, ako napríklad The Sandbox v roku 2021, a zdá sa, že Metacade bude vo veľkej miere nasledovať.

Čo je Tron (TRX)?

Predikcia ceny Tron nie je taká býčia ako Metacade, pretože platforma existuje už niekoľko rokov. Napriek tomu, Tron je poprednou sieťou vrstvy 1 , ktorá dokáže podporovať vysoký počet transakcií pri nízkych nákladoch pre používateľov. Projekt má v nasledujúcich rokoch dobrú pozíciu a predikcia ceny Tron prináša predpovedané zisky.

Predikcia ceny Tron: dosiahne TRX hodnotu 0,50 USD v roku 2025?

Predpoveď ceny Tronu predpovedá nové historické maximá pre Tron v roku 2025. Ekosystém TRX naďalej rastie, pričom v tomto priestore vznikajú ďalšie nové projekty. Očakáva sa, že ďalší krypto býčí trh nastane po udalosti na polovicu Bitcoinu v roku 2024, čo by malo prilákať viac používateľov do ekosystému TRX.

V roku 2025 je predpoveď ceny Tron 0,50 USD. To by bol 10-násobný zisk oproti súčasnej cenovej hladine, vďaka čomu je teraz vhodný čas na investovanie do Tronu.

Je teraz vhodný čas investovať do MCADE?

Presale MCADE je dobrý čas na investovanie, to je isté. Zdá sa, že cena na konci presale prudko vzrastie a súčasná cena bude pravdepodobne vyzerať nepatrne v porovnaní s budúcou hodnotou MCADE. Metacade má obrovský potenciál do budúcnosti a predpoveď ceny Tron je tiež býčia, takže teraz je ten správny čas na investovanie.

Cena za MCADE sa však v priebehu presale zvyšuje z 0,008 USD na 0,02 USD. Investori majú obmedzený čas na nákup MCADE za najlepšiu možnú cenu, pretože hodnota MCADE sa zvýši vždy, keď sa kolo financovania vypredá. Investori by sa mali rýchlo zapojiť skôr, ako bude príliš neskoro, pretože Metacade vyzerá byť pripravený vyraziť v roku 2023 a neskôr.

TRX si môžete kúpiť na eToro tu .