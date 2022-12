Predikcia cien Decentraland: najväčšou hviezdou v metaverse pre rok 2023 sa zdá byť Metacade (MCADE)

Pozeráme sa na preteky o to, ktorý projekt metaverse sa dostane na vrchol, a ktorá minca prinesie investorom najväčšiu návratnosť v roku 2023. Decentraland má náskok v porovnaní s ostatnými v tomto odvetví, ale môže jeho token MANA zostať v popredí aj pred najlepšími nováčikmi v budúcom roku? Pohľad na veľké nadchádzajúce pohyby na tomto trhu ukazuje, že Metacade a jej minca MCADE sú naklonené tak, aby prekonali prognózu Decentraland.

Čo MANA coin prináša?

Aby sme pochopili prognózu Decentraland na rok 2023 a prečo Metacade vyzerá lepšie, je dôležité pochopiť, o čom je token MANA . Toto je pôvodná mena platformy Decentraland a je to token založený na Ethereum.

Používa sa na platenie za tovar a služby v hre, ale neuspokojivo nízky počet aktívnych používateľov spôsobil, že sa vývoj hry zastavil. To zohralo úlohu v slabom výkone tokenu v roku 2022, keď klesol zo svojho vrcholu v decembri 2021 z 5 USD na približne 0,60 USD.

Čo je Metacade?

Platforma Metacade prináša plnú arkádu s retro hrami do metaverse, namiesto toho, aby sa zameriavala na jednu hru. V skutočnosti konečným cieľom projektu je byť centrom pre všetko, čo súvisí s hraním Web3. Konkrétne bude Metacade centrálnym uzlom pre hranie P2E.

Metacade bude zameraná na budovanie hernej komunity. Cieľom Metacade je byť miestom, kde sa stretávajú hry a dizajnéri, aby si užili spoločnú vášeň, hranie, testovanie a recenzovanie hier spôsobom, z ktorého majú úžitok všetci. Okrem toho Metacade pomôže vývojárom vytvárať hry s Metagrants, komunitnou podporou a celým radom testovacích hráčov. To znamená, že používatelia môžu skutočne povedať, čo sa deje na Metacade a ako vyzerá jej budúcnosť. Na podporu tohto projektu bude mať prístup DAO s distribuovanými rozhodovacími procesmi a bude samoregulačný.

Podobne ako v prípade Decentraland má projekt Metacade natívny token, ktorý sa v tomto prípade nazýva MCADE. Čo je však okamžite zrejmé z ich whitepaper, je, že tento projekt má vynikajúci tokenomický model, vďaka ktorému sa odlišuje od ostatných metaverse projektov, ako je Decentraland.

Je to preto, že token MCADE sa používa ako súčasť sebestačného ekosystému , kde sa príjem vytvára rôznymi spôsobmi a potom sa vracia späť k držiteľom tokenov ako séria odmien. Týmto spôsobom vytvára pôsobivú rovnováhu medzi tým, že pôsobí ako herné centrum a je inteligentnou investičnou príležitosťou.

Pohľad na spôsob, akým Metacade funguje

Prvá časť projektu Metacade, ktorú treba pochopiť, je, ako generuje príjem, ktorý poháňa ekonomický model a poskytuje odmeny. Deje sa to niekoľkými spôsobmi, napríklad prostredníctvom príjmov z reklamy, pracovných ponúk a testovania hier. Sekcia pay-to-play arkáda je ďalšou dôležitou súčasťou modelu, ktorý udrží príjmy.

Ďalším prvkom je potenciál zárobku pre tých investorov, ktorí nakupujú tokeny MCADE a chcú, aby ich peniaze rástli. Viac žetónov je možné získať spôsobmi, ako sú žrebovanie cien, exkluzívne turnaje a stávky. To všetko znamená, že stojí za to pozrieť sa na whitepaper Metacade a na presale tokenov, či už ste vášnivým hráčom arkádových hier, alebo hľadáte investíciu do kryptomien.

Metacade má dobrú pozíciu pre silný rok 2023

Vzhľadom na to, že metaverse je v súčasnosti jedným z najväčších pokrokov vo svete technológií, nie je prekvapením, že ľudia očakávajú, že projekt Metacade vyhodí ostatných z hry. Je to preto, že ide o arkádu založenú na metaverse, kde si hráči môžu vychutnať pohlcujúcu zbierku hier a zároveň chcú zarobiť peniaze.

Presale tokenov odhalil, ako veľmi sa naň čaká, keďže 1,4 miliardy tokenov, ktoré sa v tejto fáze predávajú, sú veľmi žiadané. S nízkou počiatočnou cenou 0,008, ktorá sa po ukončení presale zvýši na 0,02, sa ukázalo, že vstúpiť skoro a chytiť si kúsok z tohto nového projektu je populárne rozhodnutie.

Oplatí sa kupovať kryptomenu práve teraz?

V roku 2022 veľa kryptomien stratilo hodnotu , nielen MANA. Prognóza Decentraland naznačuje, že môže chvíľu trvať, kým si táto platforma začne získavať používateľov a jej hodnota sa zvýši. Čas ukáže, či to bude stačiť na jeho záchranu, alebo či sa dostane do úzadia, keď ho predbehnú iné projekty s novými nápadmi.

To však neznamená, že sa treba vyhýbať trhu. Stále existujú zisky, ktoré sa dajú dosiahnuť výberom projektu, ako je Metacade, s modelom tokenomiky, ktorý dáva zmysel, a presale, ktorý vzrušuje veľa ľudí. Pozrite sa na whitepaper a zistite, čo presne je v ponuke.