ACH/USD vyskočil za jeden obchodný deň o 50 %.

Vzor klesajúceho klinu podporuje býčí prípad

Riziko falošného prerazenia zostáva

Trh s kryptomenami trpel škandálom FTX, keď investori utiekli vo svetle ďalšieho podvodu v tomto odvetví. Ale napriek početným predpovediam, že odvetvie zlyhá, nedávna cenová akcia je pre špekulantov povzbudzujúca.

Vezmite si napríklad Alchemy Pay (ACH). Včera to bola vedúca kryptomena, keďže voči americkému doláru získala približne 50 %.

Alchemy Pay je priekopníkom prvého riešenia platobnej brány na svete, ktoré spája fiat meny a kryptoekonomiky. Stručne povedané, zameriava sa na vybudovanie mosta medzi krypto a fiat svetmi .

S obežnou zásobou 4,9 miliardy bude maximálna zásoba kryptomeny 10 miliárd. Pri súčasnej trhovej cene má Alchemy Pay trhovú kapitalizáciu takmer 60 miliónov dolárov a denne sa zobchoduje viac ako 180 miliárd mincí.

Graf ACH/USD podľa TradingView

Padajúci klin ukazuje na ďalší vzostup, ale obavy z falošných prerazení zostávajú

Až donedávna sa ACH/USD obchodovalo ťažkým tónom – rovnako ako celkový trh s kryptomenami. Ale nedávny skok v bitcoíne a iných veľkých kryptomenách viedol k tomu, že malé mince chytili ponuku.

Ako taká cenová akcia vypukla z klesajúceho klinového vzoru. Takýto vzor signalizuje zvrat; väčšinou sa trh vráti späť o viac ako polovicu vzdialenosti vzoru.

To však neznamená, že trh nemôže dosiahnuť nové minimum.

Preto by každý dlhý obchod mal mať príkaz stop-loss v najnižšom bode v klesajúcom kline, zatiaľ čo zisk zo zisku by mal byť umiestnený približne v polovici vzdialenosti, ktorú trh prekonal na svojej ceste nižšie. Inými slovami, 0,035 by malo byť vhodné.

Obávame sa, že včerajší odraz je ďalším falošným zlom. Rýchly pohľad na to, čo sa stalo v minulosti, ukazuje podobné prelomy, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, keď sa trh obrátil a vytvoril nové minimum.

Stručne povedané, ak sa nedávne minimá udržia, ACH/USD má väčší potenciál rastu.