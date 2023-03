Predpoveď ceny Avalanche je veľmi pozitívna, ale je presale kryptomeny Metacade lepšou investíciou?

Hľadáte v roku 2023 najlepšie kryptomenové zisky? Avalanche v posledných týždňoch priťahuje veľa pozornosti, ale zdatnejší investori sa namiesto toho obracajú na presale kryptomeny spoločnosti Metacade. V tomto článku sa dozviete, kam odborníci umiestňujú svoje cenové predpovede Avalanche na rok 2023 a prečo sa investori hrnú na Metacade, kde majú šancu získať významné odmeny.

Avalanche (AVAX) je silným súperom Ethereum

Avalanche je predná sieť 1. vrstvy, ktorá si kladie za cieľ konkurovať prednému blockchain s inteligentnými kontraktmi Ethereum a sľubuje vysokú priepustnosť a bleskovú rýchlosť transakcií. Jeho cieľom je stať sa riešením pre dApps a DeFi protokoly s využitím inovatívneho konsenzuálneho mechanizmu Avalanche. Ten umožňuje Avalanche spracovávať až 6 500 transakcií za sekundu (TPS), ale teoreticky ho možno pomocou čiastkových sietí škálovať až na milióny TPS.

AVAX, natívny token Avalanche, zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečení siete, stakingu a odmeňovaní validátorov. Napríklad odmeny za staking v Avalanche v súčasnosti dosahujú až 8,96 % ( Staking Rewads ), čo pomohlo prilákať do siete tisíce užívateľov.

Túto skutočnosť preukázala nedávna správa spoločnosti Messari . Uvádza sa v nej, že denné transakcie Avalanche vzrástli v 4. štvrťroku 2022 o 85 %, zatiaľ čo priemerné transakčné náklady klesli od 3. do 4. štvrťroka o neuveriteľných 26,8 % a stáli iba 0,10 $ na transakciu. To je zlomok ceny Ethereum a pomohlo to posunúť predpoveď ceny Avalanche na vyššiu úroveň pre zvyšok roku 2023.

Predpoveď ceny Avalanche (AVAX)

Zatiaľ čo mnohé predpovede ceny Avalanche pre rok 2023 pôvodne počítali s jej prelomením za hranicu 30 $, čo je približne dvojnásobok jeho súčasnej ceny 15,70 $, analytici začali predpovedať, že investorov AVAX môžu čakať oveľa vyššie zisky. Niekoľko predpovedí ceny Avalanche teraz hovorí o 56 $ pre koniec roka, zatiaľ čo niektorí sa dokonca domnievajú, že by mohol pokoriť svoje maximum z roku 2022, ktoré činia približne 103 $.

Tento cieľ je ambiciózny, ale určite dosiahnuteľný. Ak sa tieto predpovede ceny Avalanche ukážu ako správne, potom by dnešní investori mohli získať viac ako 550 %.

Metacade (MCADE) porastie počas presale

Napriek býčím cenovým prognózam spoločnosti Avalanche si mnoho investorov namiesto toho vybralo prebiehajúce presale spoločnosti Metacade . Ten prichádza po značnom FOMO v očakávaní uvedenia niekoľkých veľkých mien na burzu, akonáhle presale kryptomeny MCADE skončí.

Prečo sú ale investori takí nadšení z Metacade? Metacade je komunitná platforma, ktorá sa vďaka svojim výnimočným funkciám snaží získať status domácnosti medzi hráčmi typu Play2Earn (zarábanie hraním). Metacade ponúka interakciu v reálnom čase s podobne zmýšľajúcimi hráčmi a kryptomenovými nadšencami spolu s priestormi na objavovanie svetových alfaverzií GameFi. Je to systém, ktorý odmeňuje používateľov za prispievanie do platformy a dokonca aj celú virtuálnu herňu.

Všetky tieto funkcie upútali pozornosť širšej kryptografickej a hernej komunity. Najmä jedna z nich viedla k tomu, že niektorí označujú Metacade za jeden z najsľubnejších krypto presales roku 2023. Tento program, známy ako Metagrants, ponúkne herným vývojárom šancu preraziť a potenciálne by mohol Metacade posunúť medzi hviezdy hlavného prúdu.

Proces je jednoduchý. Vývojári predložia svoje herné návrhy do jednej zo súťaží Metagrants, o ktorých budú hlasovať držitelia MCADE. Nápad, ktorý získa najviac užívateľov, získa okrem podpory vernej fanúšikovskej základne aj finančné prostriedky z pokladnice Metacade. Títo vývojári môžu dokonca získať spätnú väzbu na svoje hry od jej najzarytejších fanúšikov pomocou natívneho testovacieho prostredia Metacade a publikovať finálnu hru vo virtuálnej herni, ktorú si môže zahrať ktokoľvek.

Ďalšie funkcie, ako je pracovná nástenka a decentralizovaná autonómna organizácia (DAO), ktoré budú spustené v roku 2024, našli odozvu u investorov, ktorí túžia investovať do decentralizovanej platformy, ktorá svojim užívateľom prináša maximálnu hodnotu. Potenciál Metacade výrazne ťažiť zo sieťového efektu a vyletieť do povetria prakticky cez noc viedol k tomu, že investori úplne zaplavili presale MCADE a v jeho záverečnej fáze dosiahli 15m $.

Predpoveď ceny Metacade (MCADE)

Výsledkom je, že mnohí odborníci boli po fenomenálnom výkone presale kryptomeny MCADE mimoriadne býčí. Zatiaľ čo presale token skončí na 0,02 $, podľa mnohých predpovedí ceny Metacade sa do konca roka vyšplhá až na 0,20 $.

Niekoľko analytikov sa dokonca domnieva, že by MCADE mohol dosiahnuť 0,50 $, pretože trh P2E zrýchľuje a stále viac hráčov vyhľadáva decentralizovaný komunitný priestor. Podľa tohto scenára by investori, ktorí naskočia na palubu súčasnej a záverečnej fázy presale kryptomeny MCADE, mohli dosiahnuť čisté výnosy vo výške 2400 % — čo ďaleko predbehne všetko, v čo by investori do AVAX mohli v roku 2023 dúfať.

Metacade (MCADE) sa javí ako lepšia investícia

Hoci sa Avalanche môže pochváliť pôsobivým rastom a solídnymi cenovými predpoveďami, je ťažké ignorovať ohromujúci potenciál presale kryptomeny Metacade . S množstvom zaujímavých funkcií, najmä s prelomovým programom Metagrants, sa Metacade stavia do pozície lídra v oblasti P2E.

Teraz je ten správny čas chopiť sa príležitosti a zaobstarať si tokeny MCADE skôr, než sa dostanú na burzy a potenciálne vystrelia do nebies. Nenechajte si to ujsť, mohol by to byť jeden z najlepšie vynášajúcich tokenov roku 2023!