Predpoveď ceny Cardano letí nahor? Kryptoinvestori sa obracajú k tokenu ASI spoločnosti AltSignals, aby získali väčšiu stabilitu

Ak ste v posledných rokoch venovali pozornosť trhu s kryptomenami, je dosť pravdepodobné, že ste počuli o Cardano (ADA).

Veľa investorov do kryptomien vidí v ADA dlhodobý potenciál, niektorí sa však trochu obávajú nestability. V tomto článku rozoberieme predpoveď ceny Cardano a dôvody, prečo sa niektorí investori obzerajú po tokene ASI spoločnosti AltSignals, ktorý je stabilnejší.

Výhľad spoločnosti Cardano na rok 2023 a ďalšie roky

V priebehu roku 2021 zaznamenal Cardano značnú trakciu, ktorá vzbudila záujem mnohých investorov na trhu s kryptomenami. Vďaka výhode rýchlejších transakčných časov, ako majú napríklad Ethereum a Bitcoin, prináša Cardano aj nižšie náklady a spotrebu energie. Jeho cieľom je tiež poskytnúť tieto výhody bez toho, aby sa muselo obmedziť na škálovateľnosti a bezpečnosti.

Napriek tomu, že kryptomeny zažili v roku 2021 skvelý rok, v priebehu roku 2022 zaznamenali značný pokles. Sčasti to pramení z vývoja kryptotrhu ako celku, ale svoju rolu hrajú aj obavy z nestability mince.

V septembri prebehla aktualizácia Cardano nazvaná hard fork Vasil. Tento upgrade vyvolal mnoho kontroverzií, pretože bol vydaný s cieľom pomôcť Cardano ponúknuť väčšiu škálovateľnosť, funkčnosť, interoperabilitu a celkový výkon. To so sebou neodmysliteľne prinieslo prebiehajúcu diskusiu o budúcnosti kryptomien a meniace sa nálady, pokiaľ ide o predpoveď ceny Cardano.

Dosiahne Cardano (ADA) hodnotu cez 6 $?

Možno si hovoríte, že je to celkom veľký skok oproti súčasnému stavu Cardano, a máte pravdu, ale je dôležité sa pozrieť na krátkodobý a dlhodobý potenciál. Veľa analytikov, napríklad Wallet Investor, CaptainAltCoin, CoinCodex a podobne, ponúka pohľad na budúcnosť tejto kryptomeny.

Jedna z najvyšších cenových predpovedí práve teraz pochádza z PricePrediction.net. Predpovedajú, že je možné, že Cardano do roku 2030 dosiahne ceny cez 6,00 $. V porovnaní s mnohými inými predpoveďami by to bol relatívne býčí pohľad.

Podľa ďalšej dlhodobej predpovede CaptainAltCoin by sa ADA mohol do roku 2030 pohybovať niekde okolo 2,11 $. Domnievajú sa, že kryptomena má potenciál prekročiť 4 $, ale až v roku 2040. To vyvolalo medzi investormi do kryptomien ďalšiu konverzáciu o nestabilite tejto kryptomeny a o tom, prečo môže byť token $ASI spoločnosti AltSignals slušnou alternatívou.

Čo je token ASI spoločnosti AltSignals?

Vzhľadom na výhody umelej inteligencie, spracovanie prirodzeného jazyka a strojového učenia pri predvídaní trhových trendov pridá AltSignals pre svoju komunitu investorov prvok AI. Ich cieľom je poskytovať pokročilú analýzu sentimentu, optimalizované riadenie rizík a presné, automatizované obchodovanie. AltSignals tvrdí, že vďaka svojmu ekosystému AI poskytne držiteľom tokenov $ASI významnú výhodu na trhu.

Token $ASI slúži ako členstvo v ekosystéme AI ActualizeAI spoločnosti. To, k čomu majú investori v tomto ekosystéme prístup, priamo súvisí s počtom tokenov v ich peňaženkách. To je veľká časť motivácie spoločnosti smerom ku kryptoinvestorom.

Držanie tokenov $ASI investorom tiež umožní včasný prístup k ich najnovšiemu algoritmu AI, ActualizeAI. Hoci tieto výhody znejú príjemne, je tiež dôležité pochopiť užitočnosť tokenu.

Nástroj AltSignal sa zameria na nasledujúce kľúčové body:

ActualizeAI (algoritmus AI),

budúce produkty poháňané umelou inteligenciou,

klub AI Members Club,

exkluzívne presale možnosti,

obchodné turnaje,

správa komunity.

Je zrejmé, že token $ASI plánuje priniesť na trh kryptomien nové príležitosti. Hoci si spoločnosť kladie za cieľ ponúknuť svojim investorom množstvo výhod, dúfa, že ovplyvní trh tým, že obchodníkom poskytne väčšiu šancu na úspech.

Ako token $ASI zmení odvetvie

Cieľom AltSignals je pomáhať obchodníkom vďaka umelej inteligencii. Spoločnosť poslala obchodníkom viac ako 1 500 signálov, ktoré majú 64 % presnosť. Ich nová vrstva umelej inteligencie kombinuje strojové učenie a spracovanie prirodzeného jazyka (NLP), aby dosiahla čo najlepšie výsledky.

Lineárny regresný model AltSignals dokáže predpovedať budúce ceny aktív s prekvapivou presnosťou. Ako bude spoločnosť postupovať s ActualizeAI, nakoniec prejde na prediktívne modelovanie.

Vďaka tomu budú mať investori do kryptomien presné predpovede budúcich trhových trendov dlho predtým, než vyjdú najavo. Vďaka integrácii umelej inteligencie na viacerých frontoch je spoločnosť silným zdrojom presných signálov a celkovej analýzy.

Stojí $ASI za nákup?

V súčasnej dobe sa AltSignals zameriava na presale token $ASI. Podľa ich webových stránok je $ASI v súčasnosti ponúkaný za $0.012 za token a predalo sa 30,76 % dostupných tokenov. Nielenže ich roadmapa vyzerá celkom sľubne, ale spoločnosť má už celkom pôsobivé výsledky a mohla by investorom v presale ľahko ponúknuť 100-násobný výnos.

Je to tiež ideálny čas na propagáciu tohto zamerania na umelú inteligenciu na trhu s kryptomenami, pretože umelá inteligencia v poslednom roku rýchlo ovládla svet. Táto technológia si nachádza cestu snáď do každého odvetvia a AltSignals si kladie za cieľ byť lídrom v oblasti AI pre trh s kryptomenami. Vzhľadom na to, že sú stále na začiatku svojho plánu, mohlo by byť využitie ich presale rozumnou investíciou.