Predpoveď ceny Ethereum v máj. Posilní Shangai Split ETH alebo je Metacade lepšou investičnou možnosťou?

Spoločnosť Ethereum je v tomto odvetví považovaná za kryptostálicu a v konečnom dôsledku zostáva popredným poskytovateľom sieťových služieb blockchain pre množstvo platforiem decentralizovaných aplikácií (dApps), DeFi a GameFi. Správy o Ethereum bzučia v súvislosti s práve dokončenou aktualizáciou platformy v Šanghaji tesne pred „The Merge“, pričom analytici uvažujú nad tým, čo urobí rozdelenie v Šanghaji s predpoveďou ceny Ethereum v roku 2023.

Zatiaľ čo správy o Ethereum dominujú, nedávne partnerstvo Metacade so spoločnosťou MetaStudio a úspešný zoznam mincí na Uniswap potichu stavali na dynamike získanej počas neuveriteľnej presale udalosti platformy. Analytici sa teraz prebúdzajú do potenciálu Metacade a mnohí sa pýtajú, ktorá je lepšia investičná možnosť v tomto roku, MCADE alebo ETH?

Čo je to Shanghai Split?

Shanghai je upgrade, ktorý sa úspešne aktivoval v stredu 12. apríla a umožňuje investorom, ktorí vsadili svoj podiel ETH na sieť, po prvýkrát začať vyberať prostriedky.

Hlavnou črtou Shangai je dokončenie prechodu spoločnosti Ethereum z nepraktického, drahého a environmentálne nevhodného mechanizmu konsenzu proof-of-work (PoW) na lacnejší, flexibilnejší a ekologicky šetrnejší mechanizmus proof-of-stake (PoS) na schvaľovanie transakcií. Tento prepínač umožňuje Ethereum odísť od potreby energeticky náročných baníkov blockchain a súvisiaceho počítačového hardvéru, čím sa znovu otvára širšia diskusia o vplyve kryptomien PoW na životné prostredie.

Predpoveď ceny Ethereum (ETH) na rok 2023

Vplyv Shangai Split na predpoveď ceny Ethereum zostáva neznámy; analytici a investori však vyjadrili svoje obavy z možných dôsledkov v článkoch správ o Ethereum. Okrem toho sa mnohí investori obávajú, že možnosť vybrať si vložené ETH by mohla tento rok nepriaznivo ovplyvniť predpovede cien.

Zatiaľ čo súčasná predpoveď ceny Ethereum v máj zostáva vzostupná (predpokladá sa, že ETH do konca roka presiahne hranicu 2 500 USD), trhy a investori sa napriek tomu pripravujú na to, že predikcie cien budú revidované smerom nadol v dôsledku možného zverejnenia nestávky ETH na burzy.

Čo je Metacade?

Metacade je úplne nová platforma GameFi s vysokými ambíciami vybudovať svetovo najrozsiahlejšiu online hernú arkádu. Primárnym cieľom Metacade je poskytnúť komunite prístup k čo najširšiemu hernému zážitku, aby maximalizoval svoj celkový adresovateľný trh (TAM).

Platforma sa bude točiť okolo prosperujúcej komunity vybudovanej hráčmi, vývojármi a fanúšikmi kryptomien ako centrum pre podobne zmýšľajúcich jednotlivcov, aby sa stretávali a spolupracovali s cieľom posunúť Metacade do vyšších výšok a pomôcť presadiť inovácie v širšom hernom sektore Web3. Zatiaľ čo hráči môžu zarábať prostredníctvom výnimočnej mechaniky platformy Play2Earn (P2E), toto je len jeden reťazec komplexného systému odmien, ktorý prevyšuje ostatné tituly GameFi.

Používatelia sú napríklad motivovaní prispievať k budovaniu komunity získavaním odmien zakaždým, keď uverejnia sociálny obsah vo forme alfa, recenzií hier a príspevkov na fórach a online chatoch. Okrem toho má Metacade schému stávkovania tokenov, kde môžu používatelia získať pasívny príjem pri investovaní do budúcnosti platformy.

Tieto funkcie poskytujú Metacade výnimočnú úroveň užitočnosti zabudovanú do mince MCADE. Popri tom prechod platformy na plne decentralizovanú autonómnu organizáciu (DAO) začlení do tokenu riadenie.

Jednou podstatnou súčasťou tohto prenesenia právomocí na členov komunity je priekopnícka schéma Metagrants, prostredníctvom ktorej môžu vývojári žiadať o kryptogranty na podporu tvorby exkluzívnych nových hier pre Metacade. Hlasovacím právom sú odmenení držitelia mincí MCADE, ktorí môžu hlasovať za svoje obľúbené nápady. Koncepty s najväčším počtom hlasov môžu získať grant z centrálnej pokladnice platformy, čo pomôže platforme rozvíjať sa.

Predpoveď ceny Metacade (MCADE) na rok 2023

Pri pohľade na cenové predpovede pre MCADE v tomto roku sa máme na čo tešiť. S úspešnou kotáciou na Uniswap za 0,022 $, ktorá je už pod pásom, sa zdá, že hroziace kótovanie na Bitswap a MEXC neskôr v apríli a začiatkom mája poskytne MCADE podporu.

Okrem toho záväzok spoločnosti Metacade vyplácať odmeny v stablecoinoch a nie v MCADE zabráni zaplaveniu trhu nechcenými tokenmi MCADE, čím sa udrží vysoký dopyt a tým sa cena zvýši. To v kombinácii so zavádzaním nových hier a funkcií v priebehu nasledujúcich týždňov a mesiacov by mohlo do konca roka posunúť MCADE nad 0,50 USD, čo je cena, ktorá by sa viac ako 50-násobne vrátila pre investorov, ktorí nakupovali za presale uvádzaciu cenu 0,008 USD.

ETH vs. MCADE: ktorá investícia je tento rok lepšia?

Nedávne správy o Ethereum znervóznili investorov ohľadom hodnoty ich držby. Aj keď sa to ešte neprefiltrovalo do predpovede ceny Ethereum na rok 2023, existuje veľká šanca, že analytici začnú v najbližších týždňoch a mesiacoch revidovať svoje predpovede cien Ethereum smerom nadol, ak Shangai Split a možnosť výberu tokenov dosiahnu hodnotu ETH.

Okolo budúcnosti MCADE nie je taká neistota. Naopak, s blížiacim sa zalistovaním na viacerých burzách sa platforma dostane k širšiemu publiku a zvýši dopyt po tokenoch. Tieto nové zoznamy v kombinácii s rozvíjajúcou sa užitočnosťou MCADE v tomto roku z neho robia rozumnú investičnú voľbu v roku 2023.