Predpoveď ceny Monero — XMR bojuje o udržanie svojej hodnoty, zataľ čo MCADE začiatkom roku 2023 stúpa

Teraz, keď je tu medvedí trh, ponúka skúseným investorom skvelú príležitosť preskúmať ho a zistiť, ktoré projekty majú všetko potrebné na prežitie. Investori tak dokážu rozpoznať tie projekty, staré aj nové, ktoré ponúkajú veľký potenciál pre ďalší býčí beh a šancu dosiahnuť obrovské výnosy.

Monero je projekt, ktorý rozdelil analytikov, pričom projekt visí po veľkom poklese cien v roku 2022, ale čelí čoraz nepriateľskejšiemu regulačnému prostrediu, ktoré ovplyvňuje predikciu cien Monero. Mnohí sa pýtajú, či si Monero dokáže nájsť miesto z dlhodobého hľadiska a presúvajú svoje investície do špičkových nových projektov, ako je Metacade.

Metacade získava veľký záujem zo strany investičných fondov, keďže projekt vyzerá byť na pokraji začiatku pretvárania herného priemyslu a postavenie hráčov do centra hodnotovej štruktúry.

Prispieva Metacade k zostupu Monero?

Monero si udržiava oddaných fanúšikov vďaka svojmu zameraniu na prvok kryptomeny, o ktorom mnohí veria, že je jadrom technológie – súkromie. S digitálnymi menami centrálnej banky (CBDC) na obzore nie je žiadnym prekvapením, že priaznivci Monera sú neústupnejší ako kedykoľvek predtým, že ich projekt hrá dôležitú úlohu, a to aj napriek toku aká zlá je predpoveď ceny Monero.

Súkromie, ktoré Monero poskytuje, však pravdepodobne bude čeliť značným problémom, keďže sa v súvislosti s kryptomenami objavuje určitá regulácia v roku 2023. Keďže IRS ponúka odmenu 625 000 USD pre každého, kto dokáže preukázateľne vystopovať transakciu XMR, nie je prekvapením, že mnohí držitelia hľadajú inde projekt s vyššou šancou na úspech. Metacade je projekt, ktorý vzbudzuje veľký záujem v celom odvetví, takže nie je prekvapením, keď mnohí držitelia XMR prechádzajú vernosťou.

Čo je Monero (XMR)?

Monero je kryptomena zameraná na súkromie, ktorej cieľom je poskytnúť jednu z prvých vízií „digitálnej hotovosti“ – teda nevysledovateľných a anonymných platieb.

Projekt s otvoreným zdrojovým kódom využíva skúsený technický tím na neustále posúvanie technológie vpred a tiež vyvinul ťažobnú štruktúru, ktorá zaisťuje, že aj malí investori môžu využívať pomoc pri zabezpečení siete.

Predpoveď ceny Monero — môže XMR prežiť novú reguláciu?

Aj keď sa XMR pravdepodobne nebude dariť dobre vzhľadom na prichádzajúcu reguláciu, neznamená to, že projekt je odsúdený na zánik. Aj keď bude čoraz ťažšie kúpiť Monero prostredníctvom typických spôsobov, akými investori nakupujú krypto, Monero bude mať pravdepodobne vždy prosperujúci čierny trh pre tých, ktorí chcú zostať v anonymite.

Ak vezmeme do úvahy túto skutočnosť a širšie ceny kryptomien, predpoveď ceny Monero pravdepodobne zaznamená pokles v roku 2023 na približne 90 USD, pretože používatelia majú zakázané obchodovať a kupovať ich prostredníctvom licencovaných búrz. Ak si dokáže vybojovať priestor pre seba, do roku 2025 by sme mohli vidieť predpoveď ceny Monero na súčasných úrovniach okolo 160 dolárov.

Čo je Metacade (MCADE)?

Metacade je nový vynaliezavý projekt, ktorý vytvára veľa rozruchu v celom odvetví. Vyplýva to z toho, že tím Metacade publikoval široko uznávaný nový whitepaper , ktorý podrobne popisuje plány na predefinovanie herného priemyslu tým, že hráčom umožní zarábať počas hry.

Projekt sa sústreďuje na budovanie najväčšej hernej arkády na svete, ktorá umožňuje hráčom speňažiť svoje herné zážitky prostredníctvom komplexného systému odmien.

Ako MCADE funguje?

Hráči môžu získať odmeny distribuované ako tokeny MCADE, ktoré slúžia ako mena platformy a poskytujú užitočnosť ekosystému Metacade. Umožňuje nákupy aj poplatky za prístup (napríklad do turnajov) a má tiež možnosti stávok, ktoré ponúkajú držiteľom MCADE šancu použiť svoje tokeny a zarobiť si tak pasívny príjem.

Metagrants je ďalší inovatívny program, ktorý je súčasťou cestovnej mapy a prispieva k plánom rozvoja ekosystému tým, že umožňuje schopným tímom na vývoj hier ukázať svoje herné koncepty komunite na získanie spätnej väzby. Držitelia MCADE potom môžu hlasovaním rozdeliť prostriedky na projekty, ktoré si ich zaslúžia.

Úspech presale Metacade ilustruje, aký vysoký potenciál projekt má, s neuveriteľnými 1,12 milióna dolárov vyzbieraných už počas beta fázy. Odvtedy to presiahlo 5,6 milióna dolárov!

Predikcia ceny Metacade — kam môže MCADE dosiahnuť?

Zdá sa, že Metacade bude generovať vysoké výnosy a s projektom, ktorý má začať s prijímaním používateľov v roku 2023, by cena MCADE mohla veľmi skoro vzrásť v očakávaní tohto prijímania. Zdá sa byť rozumné, ohľadom na záujem investorov, že MCADE tento rok dosiahne 1 USD.

Do roku 2025 platforma pravdepodobne zrealizuje veľkú časť potenciálu, ktorý má, čo znamená, že predikcia ceny MCADE v hodnote 8 USD je do konca roka splniteľná. nevyhnutný.

Mali by si investori pre najväčšie výnosy vybrať Monero alebo Metacade?

XMR bude súčasťou kryptomenového prostredia v nasledujúcich rokoch, ale to z neho momentálne nerobí dobrú investíciu vo svetle predpovede cien Monero a konkurenčných cien kryptomien. Na rozdiel od toho, Metacade vykazuje známky toho, že ide o investičnú príležitosť raz za generáciu, najmä pre tých, ktorí si ju môžu vybrať za smiešne nízke ceny dostupné počas presale.