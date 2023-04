Predpoveď ceny Ripple v roku 2023: prekoná token ASI od AltSignals dokonca aj XRP?

Predpoveď ceny Ripple sa od začiatku problémov spoločnosti s Komisiou pre cenné papiere a burzy (SEC) zastavila, čo viedlo mnoho investorov k hľadaniu alternatívnych investičných príležitostí. Zatiaľ čo cena XRP stále stagnuje, jednou z najzaujímavejších príležitostí na získanie je v súčasnosti presale kryptomeny AltSignals (ASI).

V priamom porovnaní medzi XRP a AltSignals, ktorý projekt má vyšší dlhodobý potenciál?

SEC Ripple efekt a vývoj umelej inteligencie AltSignals

Cena XRP v posledných rokoch relatívne stagnovala od doby, kedy bola materská spoločnosť tokenu, Ripple, obvinená Komisiou pre cenné papiere a burzy (SEC) . Prebiehajúce súdne konanie spochybnilo dlhodobú predpoveď ceny Ripple, pretože dôvera investorov utrpela kvôli neistote ohľadom výsledku.

Podľa trhovej kapitalizácie zostáva XRP kryptomena v prvej desiatke. Komisia pre cenné papiere a burzy však vyšetruje spoločnosť Ripple Labs, aby zistila, či je token XRP kryptomena, alebo či ide o tradičný cenný papier. Rozlíšenie medzi týmito triedami aktív je neisté, pretože investičné predpisy sú obvykle staré desiatky rokov a len ťažko držia krok s rýchlo sa rozvíjajúcim svetom Web3.

AltSignals je ďalším, aj keď odlišným príkladom rýchlo sa rozvíjajúceho projektu v kryptosfére. Táto platforma od roku 2017 podporuje veľmi úspešnú online obchodnú komunitu a teraz rozširuje svoju blockchain ponuku prostredníctvom uvedenia nového tokenu ASI.

Presale kryptomeny ASI bude zahájený za 0,012 $ za token a do konca akcie sa postupne zvýši na 0,02274 $. Token má rozsiahlu využiteľnosť v rámci ekosystému AltSignals a poskytne prístup k sade nových nástrojov umelej inteligencie s názvom ActualizeAI. Vďaka inovatívnym obchodným riešeniam platformy by sa z neho mohla vykĺbať jedna z najlepších dlhodobých investičných príležitostí najbližších niekoľkých rokov.

Čo je XRP?

XRP je kryptomena vytvorená spoločnosťou Ripple Labs. Tento token je navrhnutý tak, aby transakcie boli rýchlejšie a bezpečnejšie ako tradičné platobné systémy, ako sú banky a kreditné karty. Cieľom projektu je umožniť ľuďom posielať peniaze cez hranice štátov v reálnom čase.

XRP tiež sľubuje oveľa nižšie transakčné náklady ako tradičné metódy, ako je Swift, pretože na uľahčenie procesu nevyžaduje sprostredkovateľa tretích strán, ako sú banky. Cena XRP v roku 2018 prudko vzrástla a odvtedy sa drží v prvej desiatke tokenov podľa trhovej kapitalizácie.

Predpoveď ceny Ripple: mohla by cena XRP v roku 2025 dosiahnuť 4,20 $?

Prebiehajúci súdny spor s Komisiou pre cenné papiere a burzy poškodil dlhodobú predpoveď ceny Ripple. Zatiaľ čo mnohí v tejto oblasti očakávali vzrušujúce pohyby ceny XRP počas býčieho behu v roku 2021, tokenu sa nepodarilo prekonať svoje predchádzajúce historické maximum.

V dôsledku toho mnoho investorov hľadalo alternatívne investičné príležitosti. To by mohlo cenu XRP časom ešte viac poškodiť, pretože predpoveď ceny Ripple je obmedzená právnou neistotou. Predpoveď ceny Ripple do roku 2025 je iba 1,50 $, aj keď sa to môže zmeniť, ak bude výsledok súdneho konania SEC pozitívny.

Čo je AltSignals?

AltSignals zdieľa ziskové obchodné signály so svojou komunitou obchodníkov s kryptomenami od svojho prvého spustenia pred 5 rokmi. Indikátor AltAlgo™ umožnil tým, ktorí implementovali jeho obchody, za 19 samostatných mesiacov 10-krát znásobiť svoje portfólio, čo robí z platformy AltSignals lídra vo svojom obore.

Platforma teraz vyvíja nový obchodný stack poháňaný umelou inteligenciou s názvom ActualizeAI. ActualizeAI kombinuje strojové učenie so spracovaním prirodzeného jazyka (NLP) a zvyšuje tak presnosť obchodných signálov. Sada nástrojov analyzuje obrovské množstvo dát, vrátane radu cenových ukazovateľov a nálady na trhu, a až potom poskytuje svojim užívateľom jednotlivé nákupné alebo predajné signály.

ActualizeAI by mohol zmeniť prostredie pre online obchodovanie. Využitím sily umelej inteligencie sa môže ktokoľvek naučiť, ako sa stať odborným obchodníkom s kryptomenami, a využiť niektoré z najlukratívnejších investičných príležitostí na Web3.

Ako ASI funguje?

Token ASI poskytuje prístup k stacku ActualizeAI. Táto nová a vylepšená sada obchodných nástrojov môže používateľom poskytnúť skutočnú výhodu pri obchodovaní na kryptotrhoch, ktoré sú notoricky ťažko predvídateľné kvôli špekulatívnej povahe tejto triedy aktív a extrémnej volatilite hodnôt tokenov.

Nielenže používatelia AltSignals získajú špičkovú sadu nástrojov, ktorá je poháňaná umelou inteligenciou, ale držitelia ASI môžu taktiež získať prístup do klubu AI Members Club. AI Members Club bude ponúkať aj oficiálne obchodné turnaje, na ktorých môžu účastníci získavať kryptografické odmeny.

Mohol by ASI v roku 2025 dosiahnuť hodnotu 2 $?

Presale kryptomeny ASI by mohol byť potenciálne jednou z najvýnosnejších investičných príležitostí roku 2023, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Držitelia tokenov získajú exkluzívne privilégiá vrátane radu služieb, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby pomohli obchodníkom s kryptomenami orientovať sa v trhovej volatilite. Okrem toho je token ASI deflačný, takže akékoľvek zvýšenie dopytu určite zvýši jeho cenu.

Niektorí odborníci predpovedajú, že do roku 2025 bude cena ASI na úrovni 1,80 $. To bude 80-násobný nárast ceny od konca presale kryptomeny — masívna návratnosť pre prvých účastníkov. Takto vysoké výnosy nie sú u kryptoprojektov v ranej fáze nijako neobvyklé, ASI by pokojne mohol byť najnovším klenotom so stonásobným zhodnotením v tomto sektore.

Predpovede cien AltSignals vs. Ripple: čo je lepšia investičná príležitosť?

Cena XRP môže v nasledujúcich rokoch výrazne vzrásť, špeciálne ak súdny prípad SEC očistí Ripple Labs a zaistí väčšiu regulačnú jasnosť pre zvyšok kryptografického priemyslu. Pretrvávajúca neistota však cene XRP naďalej škodí a je nepravdepodobné, že by predpoveď ceny Ripple v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch prekonala AltSignals.

Presale tokenov ASI je určite vzrušujúcim počinom už úspešnej platformy Web3. Presale je časovo obmedzená akcia, ktorá dáva prvým účastníkom jedinečnú príležitosť zapojiť sa do projektu s vysokým potenciálom v jeho najskorších fázach vývoja. Hoci ceny ASI aj XRP by mohli priniesť značné výnosy, v súčasnej dobe sa zdá, že nový token ASI spoločnosti AltSignals je lepšou investičnou príležitosťou.