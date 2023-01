Predpoveď ceny Shiba Inu (SHIB) – Metacade by mohol v nadchádzajúcich mesiacoch prekonať SHIB

Špičkové projekty s meme mincami, ako sú Dogecoin (DOGE) a Shiba Inu, boli kritizované, pretože ich vysokoenergetické komunity nadobudli silnú dynamiku a raketovo vystrelili projekty do rebríčka kryptomien.

Oba projekty však dokázali prekonať medvedí trh v roku 2022. Držitelia sa teda budú pozerať na predpoveď ceny Shiba Inu na rok 2023, aby dospeli k záveru o investičnom potenciáli tokenu.

Mnohí investori SHIB sú priťahovaní k novému a vzrušujúcemu projektu Metacade , ktorý podľa všetkého prinesie oveľa dramatickejšie zisky v roku 2023. S výzvami, ktorým čelí SHIB a vysokým potenciálom projektu Metacade, pravdepodobne uvidíme, že viac a viac držiteľov SHIB sa snaží zarobiť na pravdepodobnom vzostupe MCADE nad SHIB v nasledujúcich mesiacoch.

Čo je Metacade?

Metacade je inovatívny nový projekt, ktorý plánuje svojim používateľom poskytnúť neuveriteľnú a rôznorodú arkádu typu „zarábanie hrou“ (P2E). Vybudovaním tejto vlajkovej lode P2E je Metacade nastavená na predefinovanie GameFi vytvorením komunitného centra, ktoré kladie hráčov na prvé miesto.

Hoci arkáda P2E už priťahuje veľkú pozornosť dôvtipných investorov, ktorí vidia jej potenciál, ekosystém Metacade je podporovaný množstvom ďalších doplnkových funkcií.

V celom projekte je zavedený dômyselný systém odmeňovania bonusmi za hranie hier, víťazné súťažné turnaje hostené na platforme Metacade a prispievaním do komunity prostredníctvom akcií, ako je písanie recenzií hier. To stimuluje používateľov, aby prispeli k projektu, a je to strategický majstrovský ťah na zabezpečenie toho, aby projekt mohol vybudovať obrovskú dynamiku.

Ako to funguje?

Projekt využíva pomocný a riadiaci token, MCADE, na napájanie systému odmeňovania, a ako prostriedok výmeny v rámci platformy. Tokeny MCADE je možné tiež vsádzať, čo umožňuje držiteľom tokenov zarábať pasívny príjem, pričom odmeny sa poskytujú dokonca aj v stablecoinoch, aby sa nezvýšila ponuka MCADE v obehu.

Metacade má ďalší inovatívny mechanizmus, ktorý podporuje úspech platformy – Metagrants. Metagranty umožnia vývojárom hier prezentovať nápady v rámci ekosystému Metacade, pričom držitelia tokenov MCADE budú môcť rozhodnúť, kde by sa mali prideliť finančné prostriedky. Pomôže to podporiť zapojenie a prijatie platformy, pretože komunita dostane finančné prostriedky na projekty, z ktorých sú najviac nadšení.

Tím Metacade pochopil, že je dôležité, aby sa projekt stal sebestačným, takže existuje množstvo rôznych príjmových tokov vytvorených na priebežnú podporu projektu. To zahŕňa reklamu na platforme, spúšťací panel hier a súťažné turnaje, aby sme vymenovali aspoň niektoré.

Predikcia ceny Metacade (MCADE): obloha je limitom

Metacade sa môže pochváliť jasným strategickým plánom , ktorý zohľadnil všetky prvky zabezpečenia úspechu projektu. Keďže priestor GameFi už ukazuje svoju robustnosť , je dobre pochopiteľné, že ide o súčasť Web3, ktorá má explodovať. Nie je teda žiadnym prekvapením, že výhľad pre Metacade je oveľa jasnejší ako predpoveď ceny Shiba Inu.

Keďže mnohí predpovedali, že GameFi zaznamená nárast adopcie, MCADE by mohol dosiahnuť až 0,50 $ v roku 2023 a zdá sa pravdepodobné, že sa dostane na 5 $ pred rokom 2025.

Predpoveď ceny Shiba Inu: môže sa udržať?

Výzvou, ktorej čelia meme mince, je to, že sa vo veľkej miere spoliehajú na ošiaľ vytvorený komunitou a potrebujú impulz, aby mohli neustále stúpať. Zatiaľ čo SHIB má nepochybne stále významnú komunitu podporovateľov s malou užitočnosťou projektu v reálnom svete, zdá sa nepravdepodobné, že projekt bude schopný vidieť úrovne ošiaľu, ktoré dosiahol už v roku 2021.

Predpoveď ceny Shiba Inu to zohľadňuje, pričom SHIB sa musí zamerať na udržanie svojej súčasnej ceny, čo znamená, že ak by SHIB do konca roka 2023 udržal 0,000008 USD, považovalo by sa to za úspešný rok pre projekt. Bez akýchkoľvek dramatických zmien v užitočnosti sa zdá pravdepodobné, že token začne v priebehu budúceho roka pomaly klesať, kým sa komunita pokúsi vyvolať záujem.

Metacade (MCADE) vs. Shiba Inu (SHIB): čo je lepšie?

Niet pochýb o tom, že MCADE predstavuje významnú príležitosť pre všetkých investorov, a to je pravdepodobne hnacím motorom obrovského záujmu, ktorý sa doteraz prejavil v presale. Zatiaľ čo SHIB môže ešte chvíľu vydržať, každý seriózny investor, ktorý hľadá veľkú návratnosť svojich investícií, by mal skočiť do MCADE a nechať komunitu Shiba Inu na pokoji. S ohľadom na túto skutočnosť sa zdá, že Metacade v najbližších mesiacoch dosť pravdepodobne prekoná SHIB.