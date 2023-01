Predpoveď cien Metacade, XRP a Tron na roky 2023, 2025 a neskôr

Kryptotrh sa pohybuje záhadným spôsobom. Alebo nie, ak sa pozriete na historické trendy. Po každom býčom trhu nasledovala dlhotrvajúca „kryptozima“, počas ktorej cien klesali plošne. Potom sa trh zvyčajne zotaví, keď dôjde k zníženiu bitcoinu na polovicu, pričom ďalší je naplánovaný na začiatok roka 2024.

To znamená, že v roku 2023 by mohli stúpať ceny kryptomien, keďže medvedí trh v roku 2022 je pevne umiestnený v spätnom zrkadle. Predpovede cien XRP (XRP), Metacade (MCADE) a Tronu sa teraz menia na vzostupnú úroveň.

Predpoveď cien Metacade: dosiahne MCADE hodnotu 5 dolárov v roku 2025?

Po nedávnom oznámení, že spoločnosť Metacade získala finančné prostriedky vo výške 1,12 milióna dolárov počas beta fázy presale, sa teraz očakáva, že token MCADE po dokončení udalosti prudko vzrastie.

MCADE by mohol v roku 2023 dosiahnuť 1 dolár, čo by po presale predstavovalo masívny 50-násobný zisk. Po udalosti na polovicu bitcoinu a do roku 2025 má MCADE potenciál dosiahnuť 5-7 dolárov, keď príde ďalší býčí trh.

Čo je Metacade (MCADE)?

Metacade buduje najväčšiu arkádu na blockchain a ponúkne celý rad rôznych hier typu play-to-earn (P2E). Používatelia môžu súťažiť v online turnajoch proti hráčom z celého sveta a budú mať prospech z rôznych inovatívnych mechanizmov zarábania v Metacade.

Projekt riadi komunita a jeho cieľom je stať sa centrálnym miestom pre používateľov GameFi. Na pomoc komunite bude funkcia Create2Earn odmeňovať používateľov za zdieľanie užitočných informácií o platforme, ako aj za uverejňovanie recenzií hier a interakciu s ostatnými členmi.

Metacade tiež pomáha rásť širšiemu odvetviu GameFi. Pracovné príležitosti budú hráčom ponúkané prostredníctvom funkcie Work2Earn, ktorá môže komunite pomôcť preniknúť do Web3 a zároveň zabezpečiť, že projekty získajú neustály prísun kryptonadšencov, ktorí budú horlivo riadiť vývoj.

Program Metagrants je inovatívna metóda získavania finančných prostriedkov pre vývojárov. Komunita Metacade bude hlasovaním rozhodovať o tom, ktoré nové hry znejú najlepšie, skôr než poskytne financovanie v počiatočnej fáze na pomoc pri procese vývoja nových titulov GameFi.

Akým spôsobom Metacade funguje?

Token MCADE sa používa na odmeňovanie členov komunity a na získanie prístupu k P2E turnajom. Použije sa aj na stávkovanie a hlasovanie v návrhoch riadenia, keď bude decentralizovaná autonómna organizácia ( DAO ) platformy fungovať v rokoch 2023 a 2024.

Predpoveď cien XRP: dosiahne XRP v roku 2025 hodnotu 4 doláre?

XRP by mohol prekonať svoje predchádzajúce historické maximum, ak (alebo keď) projekt konečne porazí súdny spor so SEC. Tento prípad už nejaký čas zadržiaval cenu XRP, no stále zostáva jednou z top 10 kryptomien podľa trhovej kapitalizácie. V roku 2023 a neskôr by token XRP mohol určite dosiahnuť 4 doláre.

Čo je XRP?

XRP uľahčuje vysokorýchlostné a nízkonákladové finančné transakcie cez štátne hranice a jeho cieľom je poskytnúť centrálnym bankám, a iným finančným inštitúciám, okamžitú likviditu. XRP je tiež natívny token pre XRP Ledger, čo je decentralizovaná blockchain sieť, ktorá môže podporovať vývoj mnohých rôznych aplikácií.

Ripple, materská spoločnosť projektu XRP, vytvorila významné partnerstvá s inštitúciami ako JP Morgan, The Bank of England a Santander, čo odráža jej vznešené ambície ako decentralizované platobné riešenie.

Predpoveď cien Tronu: dosiahne TRX v roku 2025 hodnotu 0,26 USD?

Predpovede cien Tronu sú býčie; TRX je však relatívne stabilná kryptomena z hľadiska cenovej akcie. Token môže absorbovať volatilitu trhu v dôsledku vysokej úrovne likvidity, takže predpoveď cien Tronu sa môže zdať nižšia, ako sa očakávalo.

Táto likvidita prospieva blockchain a umožňuje rýchle transakcie pri nízkych nákladoch, ale tiež to znamená, že predpoveď cien Tronu pravdepodobne neporastie v takom rozsahu ako XRP alebo MCADE. Odborníci predpovedajú ocenenie tokenu TRX vo výške 0,26 USD, čo je 5-násobný zisk pre predpoveď cien Tronu do roku 2025.

Čo je TRX?

TRX je natívny token pre blockchain Tron, ktorý je bežnou metódou posielania kryptomien do celého sveta vďaka rýchlej finalizácii transakcií. Ekosystém Tron je domovom množstva rôznych služieb DeFi a iných decentralizovaných aplikácií (dApps), vrátane hier, výpožičných protokolov a výmen.

Blockchain Tron pravidelne denne spracováva transakcie v hodnote stoviek miliónov dolárov. Dokáže spracovať 2000 transakcií za sekundu (TPS) a má čas finality bloku tri sekundy. Aj keď je predpoveď cien Tronu menej býčia ako u alternatívnych kryptomien, je to silná investícia do budúcnosti.

Metacade má v najbližších rokoch najväčší potenciál návratnosti

Platforma Metacade by sa mohla rozrásť a stať sa jedným z najväčších projektov v sektore GameFi. Očakáva sa, že projekt vďaka svojmu pokročilému mechanizmu zárobku, a obrovskému výberu rôznych hier založených na blockchain, pritiahne obrovskú komunitu hráčov.

Token MCADE má momentálne hodnotu iba $0,01. Predpredaj je jedinečnou príležitosťou zapojiť sa do vysokopotenciálneho krypto projektu za nízke ceny, ale hodnota tokenu bude naďalej rásť, kým nedosiahne 0,02 USD Táto udalosť by sa mohla ukázať ako najväčšia investičná príležitosť na rok 2023 a neskôr, takže investori by mali rýchlo skočiť do presale Metacade skôr, než bude príliš neskoro.

XRP a TRX si môžete kúpiť na eToro tu .