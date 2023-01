Predpoveď cien Sandbox, Metacade a Decentraland 2025: hlavní hráči v metaverse

Zaujíma vás budúcnosť metaverse, a ktoré projekty budú dominovať? Tento článok bude diskutovať o troch predpovediach prostredníctvom cien Sandbox, Metacade a Decentraland na rok 2025 a poskytne vám predstavu o tom, čo môžete očakávať z dlhodobého hľadiska.

Čo je Sandbox (SAND)?

Sandbox je decentralizovaný 3D svet, ktorý umožňuje používateľom vytvárať, zdieľať a speňažiť svoje herné zážitky. Sandbox umožňuje hráčom stavať čokoľvek pomocou voxelov, blokov, ktoré sú charakteristické pre dizajn hry. Toto však nie je len estetická voľba; sú navrhnuté tak, aby sa s nimi dalo ľahko manipulovať a umožňovali hráčom vytvárať zložité a detailné objekty, ako sú autá, budovy, sochy a ďalšie.

Aby hráči mohli stavať v Sandbox svete, musia najprv vlastniť POZEMOK. Žetóny LAND sú nezameniteľné, čo umožňuje ich nákup a predaj za žetóny SAND. Keď hráči vlastnia LAND, môžu si kúpiť ASSET (predmety navrhnuté inými hráčmi), alebo stavať predmety vo VoxEdit a použiť ich v Game Maker na vytváranie pohlcujúcich hier a zážitkov. Spoločnosti ako Forbes, Gucci a Warner Music Group všetky použili tieto nástroje na uskutočnenie svojich prvých krokov v metaverse a pravdepodobne ich ešte mnoho pribudne.

Prognóza cien Sandbox (SAND) na rok 2025

S rastúcou adopciou metaverse je pravdepodobné, že The Sandbox dostojí svojmu menovcovi a bude pôsobiť ako testovacia plocha pre značky, ktoré sa chcú pripojiť k tejto novej digitálnej hranici. Pridanie ďalších mien do už rozrastajúceho sa zoznamu významných spoločností využívajúcich The Sandbox pravdepodobne podnieti záplavu investícií a mohlo by posunúť SAND oveľa vyššie, než je jeho súčasná cena. Prinajmenšom 2,50 USD je určite dosiahnuteľných, zatiaľ čo niekde medzi 4,50 a 5 USD je pravdepodobnejšie.

Čo je Metacade (MCADE)?

Metacade je komunitná platforma vytvorená pre hranie metaverse a hry typu play-to-earn (zarábanie hraním). Je to centrum, kam hráči chodia objavovať najnovšie hry P2E, skúmať rýchlo sa rozširujúci metaverse priestor spolu s podobne zmýšľajúcimi rovesníkmi a mať priamy vplyv na budúcnosť GameFi . Metacade má vo svojom jadre všetko, čo potrebujete, aby ste z metaverse a P2E hier vyťažili maximum, ako sú recenzie, rebríčky, fóra a chatovacie miestnosti, kde si môžete nájsť priateľov a zarábať dokonca za svoje príspevky do komunity.

Je to tak: zakaždým, keď uverejníte recenziu, tipy na víťazné hry alebo iný užitočný obsah, budete odmenení tokenmi MCADE za to, že sa podieľate na rozširovaní platformy. Objavíte tiež pravidelné žrebovania o ceny a turnaje, kde sa stretnete s ostatnými používateľmi Metacade, aby ste mali šancu vyhrať veľkú výhru. V roku 2024 sa dokonca plánuje pracovná inzercia, kde nájdete pracovné príležitosti a roly na čiastočný úväzok, a platené pozície s niektorými z najväčších mien vo Web3.

Do roku 2025 budú aktívne dve z najatraktívnejších funkcií Metacade. Prvým je decentralizovaná autonómna organizácia (DAO) , kde sa používatelia budú môcť podieľať na vytváraní prvej virtuálnej arkády na svete vlastnenej hráčmi. Druhým je Metagrant. Metagranty sú nástroj financovania, ktorý umožňuje používateľom Metacade hlasovať a financovať vývoj P2E hier. Vývojári prezentujú svoje nápady ako rovnocenní pre komunitu a ten, ktorý získa najviac hlasov, získa finančné prostriedky z pokladnice Metacade, ktoré pomôžu priviesť ich hru k životu.

Predpoveď cien Metacade (MCADE) na rok 2025

S množstvom inovatívnych funkcií, zameraním na komunitné vlastníctvo a potenciálom rýchlo prilákať tisíce hráčov bude Metacade pravdepodobne vpredu do roku 2025. Token MCADE je momentálne v presale, no očakáva sa, že bude spustený do roku 2025. pre verejnosť za 0,02 USD za token.

Vzhľadom na to, že sa očakáva zrýchlenie prijatia metaverse a GameFi do roku 2025, dosiahnutie 0,20 dolára – 10-násobný nárast – je rozumnou prognózou. Ak veci pre Metacade budú fungovať tak, ako sa plánovalo, veľkou možnosťou je dosiahnuť kdekoľvek od 0,50 do 1 dolára. Inými slovami, investícia 1 000 USD uskutočnená na konci presale by mohla mať do roku 2025 hodnotu 25 000 až 50 000 USD!

Čo je Decentraland (MANA)?

Decentraland , podobne ako The Sandbox, je 3D svet, kde hráči môžu vlastniť majetok v hre (známy aj ako LAND), vytvárať zážitky a skúmať výtvory iných. Zatiaľ čo The Sandbox kladie väčší dôraz na hry, účel Decentraland je všeobecnejší a zameriava sa na obsah a umenie vytvorené používateľmi. Decentraland tiež umožňuje používateľom objavovať svet okolo seba vo VR – niečo, čo The Sandbox ešte neponúka.

Od svojho založenia v roku 2017 sa Decentraland rozrástol o umelecké galérie, múzeá, kasína, nočné kluby, hotely a ďalšie. Pravidelne tiež organizuje podujatia, ako sú koncerty, konferencie a spoločenské stretnutia, ktoré si môže komunita užiť. Existuje dokonca aj DAO, ktoré umožňuje používateľom zúčastniť sa virtuálneho stretnutia radnice a hlasovaním určiť budúcnosť Decentraland.

Predpoveď cien Decentraland (MANA) na rok 2025

Aj keď Decentraland nemá partnerstvá s toľkými značkami ako The Sandbox, jeho status jedného z najstarších projektov metaverse mu pravdepodobne poskytne výhodu. Keď sa do revolúcie metaverse zapojí viac hráčov, MANA by mohla zaznamenať novú vlnu investícií, zvýšiť trakciu a poslať ju oveľa vyššie, než je dnešná cena.

Najoptimistickejšia predpoveď cien Decentraland na rok 2025 by bola, že sa MANA vráti späť na svoje maximá z novembra 2021 alebo niekde medzi 5 a 6 USD. Reálnejšia predpoveď cien Decentraland na rok 2025 by bola okolo 3,50 až 4 doláre.

Metacade (MCADE) je nesmierne podhodnotený projekt metaverse

Sandbox, Metacade a Decentraland sa pravdepodobne bude v najbližších rokoch dariť, keď sa k metaverse pripojí viac používateľov. Ale zatiaľ čo loď už pravdepodobne vyplávala za obrovskými ziskami v SAND alebo MANE, MCADE môže získať všetko. A keďže je token stále vo fáze presale, nemôže byť lepší čas na vstup. Metacade už predal viac ako $1.55m MCADE a očakáva sa, že toto číslo dosiahne aspoň 3 milióny dolárov do konca presale. Nečakajte – vezmite si svoj podiel z MCADE skôr, než bude príliš neskoro!

