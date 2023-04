Predpovede cien Cosmos na rok 2023. Mohol by token ASI spoločnosti AltSignals prekonať ATOM?

Mnoho investorov hľadá ďalšiu veľkú príležitosť, pričom kryptotrh vyzerá v posledných týždňoch na vzostupe. Cosmos a AltSignals sú dve mená, ktoré sa stále objavujú, ale ktoré z nich je lepšia investícia? V tomto článku si prečítate niekoľko odborných predpovedí cien Cosmos a zistíte, či by AltSignals mohol prekonať ATOM v roku 2023.

Kozmos (ATOM) prešiel od sily k sile

Cosmos , nazývaný „blockchain internet“, je revolučný ekosystém navrhnutý na riešenie problémov interoperability, škálovateľnosti a bezpečnosti, ktoré už dlho sužujú priestor kryptomien. Účinne umožňuje nesúvisiacim blockchain technológiám, ako sú Bitcoin a Ethereum, vzájomnú interakciu a výmenu informácií, čím sa otvára celý svet nových príležitostí a funkcií.

Tento neuveriteľný nástroj posunul Cosmos pred balík, pokiaľ ide o cenu a výkon. Zatiaľ čo veľká časť kryptotrhu v posledných mesiacoch zaostávala, ATOM zaznamenal množstvo býčích cenových akcií. Od svojho minima z júna 2022 na úrovni 5,55 USD sa v septembri zvýšil o viac ako 200 % na 17,2 USD. Podobne v polovici marca vzrástol ATOM o 31 % z 10,29 USD na 13,48 USD v priebehu štyroch dní.

Množstvo býčích vývojov v reťazci pravdepodobne podporí budúcu cenovú výkonnosť ATOM. Nezávislé blockchain môžu teraz nakupovať bezpečnosť od validátorov centra Cosmos, čo zvýši odmeny za stávkovanie pre držiteľov ATOM a prinesie väčšiu hodnotu ekosystému.

Okrem toho protokol Inter Blockchain Communication (IBC), ktorý umožňuje interoperabilitu medzi natívnymi blockchain spoločnosti Cosmos, zaznamenal nárast počtu projektov postavených pomocou tejto technológie z 32 v 4. štvrťroku 2021 na 53 v 4. štvrťroku 2022. Je to znak toho, že prijatie Cosmos je dobré a mohol by poháňať budúci rast cien.

Predpoveď ceny Cosmos (ATOM)

Kvôli býčej nálade okolo ATOMu predpovede cien Cosmos na rok 2023 v posledných týždňoch stúpajú. ATOM má v súčasnosti hodnotu okolo 12 USD, no mnohí vidia, že pred koncom roka dosiahne aspoň 22 USD. Optimistickejšie predpovede cien Cosmos boli stanovené v rozmedzí 27 až 33 USD, čo sa zdá možné vzhľadom na nedávny vývoj v sieti.

V najlepšom prípade niektorí odborníci dokonca umiestnili predpovede ceny Cosmos na 39 dolárov. Ak k tomu dôjde, potom by dnešní investori mohli vzrásť približne o 225 %!

AltSignals (ASI) pripravuje cestu pre obchodné riešenia založené na AI

AltSignals je vysoko uznávaný poskytovateľ obchodných signálov založený v roku 2017, ktorý slúži obchodníkom s kryptomenami, forexom a burzami. V priebehu rokov si AltSignals vybudoval solídnu reputáciu a nazhromaždil komunitu viac ako 50 000 bezplatných predplatiteľov a 1 400 VIP členov. Vydal viac ako 1 500 vysoko presných obchodných hovorov, pričom dosahuje 64 % priemernú mieru výhry a prináša fenomenálne výnosy.

Napríklad spoločnosť AltSignals vrátila svojim predplatiteľom Binance Futures 4 643 % v rámci 23 obchodov Binance Futures v januári a februári, čím dosiahla priemernú mieru výhry 91 %. Tieto výsledky podporuje stránka Trustpilot platformy, ktorá sa môže pochváliť 4,9/5 hviezdičkovým hodnotením z takmer 500 pozitívnych recenzií.

Úspech AltSignals možno pripísať vlastnému indikátoru AltAlgo™, ktorý prehľadáva trhy a identifikuje obchodné príležitosti v reálnom čase pomocou viac ako 34 rôznych stratégií a filtrov. Tento indikátor je spojený s tímom profesionálnych obchodníkov AltSignals, ktorí teraz chcú urobiť ďalší krok s tokenom ASI a algoritmom ActualizeAI.

Tento algoritmus bude využívať rôzne popredné technológie AI, vrátane prediktívneho modelovania a analýzy sentimentu, na zdokonalenie existujúceho systému AltAlgo a poskytovanie jedinečných obchodných signálov. Držitelia tokenov ASI získavajú exkluzívny prístup k tomuto najmodernejšiemu algoritmu AI, ActualizeAI, ktorý im umožňuje udržať si náskok na trhu a optimalizovať svoju obchodnú výkonnosť.

Vlastníctvo tokenu ASI tiež umožňuje investorom vstup do klubu AI Members Club, kde sa môžu zúčastniť testovania produktov, prispievať nápadmi a ako prví vyskúšať nové aktualizácie algoritmu ActualizeAI. Nielenže to pomáha vytvoriť angažovanú komunitu s podielom na vývoji AltSignals, ale tiež ponúka investorom príležitosti získať ďalšie tokeny ASI ako odmenu za ich úsilie.

Tieto extra tokeny ASI sa potom môžu zhromažďovať, aby sa odomkli pokročilejšie funkcie ekosystému ActualizeAI, ktoré používateľom poskytujú vylepšené obchodné informácie a nástroje. Okrem iných cenných funkcií, ako je vstup do obchodných turnajov a slovo v riadení platformy, ASI ponúka držiteľom vynikajúcu užitočnosť. To by podľa analytikov mohlo viesť k výraznému zhodnoteniu cien v roku 2023.

Predikcia ceny AltSignals (ASI)

Zatiaľ čo token ASI AltSignals skončí presale za 0,02274 USD, podľa mnohých predpovedí na rok 2023 bude oveľa vyšší. Niektorí považujú túto cenu za výnimočne podhodnotenú vzhľadom na preukázané výsledky AltSignals a potenciál transformovať odvetvie obchodných signálov. V dôsledku toho sa predpovedá, že ASI do konca roka 2023 dosiahne 0,40 USD.

Ešte odvážnejšie projekcie uvádzajú ASI až na 0,70 USD, čo určite nie je nemožné. Ak sa dosiahne táto úroveň, potom aj posledný presale investor môže zaznamenať zisk takmer 3 000 %.

Do ktorého tokenu by ste mali investovať?

Zatiaľ čo predpovede cien Cosmos sú nepochybne pozitívne, jeho potenciál zisku na rok 2023 nemá nič na AltSignals. Vďaka zavedeniu tokenu ASI a vývoju algoritmu ActualizeAI má AltSignals potenciál využiť svoju už tak veľkú komunitu na vytvorenie významného dopytu po svojom tokene.

Našťastie sa investori, ktorí sa dnes zapoja, môžu tešiť na potenciálne ešte väčší zisk. Je to preto, že ASI je stále vo fáze spúšťania presale v hodnote $0.012. Nebudete chcieť nechať ujsť presale tokenov ASI – môže to byť len jeden z najlepšie návratných tokenov roku 2023.