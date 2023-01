Presale Metacade (MCADE) sa vypredáva aj uprostred kryptozimy – tu je dôvod

S pokračujúcou kryptografickou zimou, ktorá v roku 2022 zanecháva mnohých investorov nespokojných s podpriemernými ziskami (ak vôbec nejaké sú), sa očakáva, že rok 2023 prinesie hojnú úrodu. Aj keď sa predpokladá, že mnohé tokeny zaznamenajú prudký návrat, je tu jeden konkrétny, na ktorý mnohí nedávno vsadili naoazj veľké stávky. Volá sa Metacade a humbuk okolo projektu viedol k neustálym výpredajom počas jeho presale tokenov. Čítajte ďalej a dozviete sa prečo.

Prebiehajúca zima v oblasti kryptomien zamrazila mnohých investorov

Po rastúcej inflácii, zvyšovaní úrokových sadzieb a páde niektorých z najvýznamnejších hráčov v oblasti kryptomien v roku 2022, mnohé projekty počas súčasnej kryptozimy výrazne klesli zo svojich maxím z roku 2021. Bitcoin – často považovaný za meradlo výkonu kryptomien – klesol o 77,5 % z maxima 69 000 $ v novembri 2021 na minimum 15 476 $ zhruba o rok neskôr.

Altcoiny ako napríklad DOT sa v rovnakom období prepadli o viac ako -92 %, zatiaľ čo iné preukázali o niečo väčšiu odolnosť. TRX zhruba zodpovedal výkonu BTC a klesol o -74,9 % z maxima v roku 2021 na minimum v roku 2022. Zatiaľ čo ceny na začiatku roka 2023 mierne vzrástli, niektorí investori sa domnievajú, že kryptozima ani zďaleka neskončila. Napriek tejto pretrvávajúcej “medvedej nálade”, je tu jeden token, ktorý napriek všetkému priťahuje miliónové investície: Metacade.

Čo je Metacade (MCADE)?

Metacade je komunita typu play-to-earn (zarábanie hraním), ktorej cieľom je stať sa prvým lídrom v revolúcii GameFi. Jeho cieľom je stať sa číslom jedna vo Web3, kde môžete objavovať, učiť sa a čo najlepšie využívať P2E hry. Metacade poskytuje hráčom všetky nástroje, ktoré potrebujú, aby sa dostali vpred v tomto rýchlo sa rozvíjajúcom priestore, ako sú špecializované fóra, recenzie, rebríčky hier a popredné hry GameFi alpha zdieľané veteránmi P2E.

Navyše podporuje lojálnu komunitu tým, že hráčom prikladá čo najväčšiu hodnotu. Popri bežných turnajoch, žrebovaní cien a súťažiach Metacade využíva silu decentralizácie a kryptomien, odmeňuje hráčov za ich príspevky a dáva im slovo v hrách, ktoré budú hrať. Existujú dokonca plány na pracovnú radu a na prechod projektu na decentralizovanú autonómnu organizáciu (DAO).

Prieskum kľúčových funkcií Metacade (MCADE)

Tradične sú hráči vyzvaní, aby zdieľali recenzie a tipy s ostatnými bez toho, aby za svoje úsilie čokoľvek dostali. Kto z toho profituje? Predovšetkým platforma, na ktorej sa nachádzajú tieto recenzie a tipy.

Metacade si to uvedomuje a namiesto toho, aby profitoval a nič nevracal, platí používateľom priamo tokenom MCADE za ich úlohu pri rozširovaní komunity. To znamená, že aj keď s P2E ešte len začínate, môžete zarábať jednoduchým zdieľaním svojich názorov na novú hru, ktorú ste hrali, alebo uverejňovaním tipov, ktoré môžu ostatní hráči použiť, aby sa dostali dopredu.

Koncom roka 2023 udelí Metacade aj svoj prvý Metagrant. Metagranty umožňujú komunite nasmerovať finančné prostriedky projektu smerom k vybraným vývojárom hier s úmyslom financovať ďalšiu generáciu P2E hier podporovaných komunitou. Vývojári prihlasujú svoje návrhy hier do niektorej zo súťaží Metagrant a nápad, ktorý získa najviac hlasov od držiteľov MCADE, získa finančné prostriedky z pokladnice.

Hotový titul je umiestnený vo virtuálnej arkáde Metacade, kde sa môže ktokoľvek prihlásiť a využívať ho. Stačilo by, aby komunita vytvorila jednu prelomovú hru a Metacade by sa mohla dostať do centra pozornosti mainstreamových médií, čím by token MCADE prudko vzrástol.

Ako už bolo spomenuté, Metacade spustí aj job board (inzercia prác). Očakáva sa, že v roku 2024 bude obsahovať príležitostné vystúpenia, úlohy na čiastočný úväzok a pozície na plný úväzok pracujúce s titánmi Web3 a GameFi. Či už máte záujem o testovanie hier pomocou testovacieho prostredia Metacade za účelom získania dodatočného príjmu, alebo sa chcete ako vývojár hier dostať do popredia, určite nájdete niečo, čo vyhovuje vašim schopnostiam.

Nakoniec, Metacade úplne prejde na DAO koncom roka 2024. Zatiaľ čo sa očakáva, že základy budú položené už v Q2 2023, tento prechod bude znamenať, že hlavný tím Metacade odstúpi a odovzdá opraty zvoleným členom Metacade. Od tohto momentu budú držitelia MCADE určovať budúcnosť prvej demokraticky prevádzkovanej virtuálnej arkády na svete.

Metacade (MCADE) môže byť jedným z najlepších performerov roku 2023

Ako dobre sa teda darilo Metacade v presale, napriek prebiehajúcej kryptozime? Za prvých sedem týždňov presale MCADE vyzbierali tisíce investorov na celom svete približne 2,7 milióna dolárov.

Cena tokenov MCADE už vzrástla z počiatočnej ceny 0,008 USD na 0,012 USD, pričom sa očakáva, že do konca jeho presale dosiahnu ceny 0,02 USD. Mnohí analytici sa však domnievajú, že MCADE má oveľa väčší priestor na rast, s niektorými cieľmi vo výške aspoň 0,20 dolára do konca roku 2023, ak kryptozima podľa predpovedí ustúpi.

Podporuje to aj skutočnosť, že GameFi sa má spustiť tento rok. Absolute Reports uvádza ročnú mieru rastu odvetvia na 20,4 % medzi rokmi 2022 a 2028, zatiaľ čo Crypto.com predpovedá, že bude rásť oveľa rýchlejšie, rýchlosťou 100 % ročne. Vzhľadom na to, aké kritické sú sociálne centrá pre hráčov a výhoda Metacade ako prvého ťahúňa, mohla by sa čoskoro stať prvou destináciou pre všetky veci P2E.

Ak si myslíte, že Metacade by mohla stáť za to, pozrite si presale MCADE čo najskôr. Čas na získanie tokenov MCADE za 0,012 $ sa rýchlo kráti, kým sa presunie do ďalšej fázy presale!