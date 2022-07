Prinášame sociálne médiá do sveta Web3 – rozhovor, CEO CyberConnect

Jednou zaujímavou vrstvou vznikajúceho priestoru Web3 sú sociálne médiá. Zatiaľ neexistuje žiadna spoločnosť, ktorá by v tomto priestore urobila výrazný dojem a získala dominantný podiel na trhu, napriek tomu, že mnohí tvrdia, že sociálne médiá sú zrelé na to, aby boli narušené technológiou, ktorú Web3 môže ponúknuť.

Toto sa stáva o to naliehavejšou oblasťou v súčasnom veku, keď platformy sociálnych médií čelia sporom o tom, čo predstavuje slobodu prejavu a akú moc majú takéto centralizované spoločnosti. Nehovoriac o tom, že miliardári začali ponuky na to, aby boli prominentné webové stránky sociálnych médií súkromné.

Po uvedení jeho inauguračného produktu Link3 som urobil rozhovor so spoluzakladateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti CyberConnect, Wilsonom Weiom, aby som získal nejaké informácie o tejto oblasti.

Ako sociálna sieť overiteľných identít bude Link3 využívať na poskytovanie overiteľných informácií údaje v reťazci aj mimo neho. Profilová stránka Link3 slúži aj ako holistická identita, o ktorej CyberConnect tvrdí, že umožní dôveryhodnejšie vytváranie sietí a zmysluplné spojenia medzi používateľmi a organizáciami. Je to nový koncept a prichádza v tak pálčivej dobe, pokiaľ ide o širší trh a pohľad spoločnosti na sociálne médiá, predstavuje zaujímavý rozhovor.

CoinJournal (CJ): Aký škodlivý je podľa vás medvedí trh, pokiaľ ide o presviedčanie normálnych ľudí, aby emigrovali z konvenčných sociálnych médií na túto novú verziu s domicilom blockchainu? Z psychologického hľadiska si myslíte, že teraz bude ťažšie získať trakciu?

Wilson Wei (WW): Záujem používateľov Web2 sa kvôli trhu určite znížil. Víziou Web3 Social a Link3/CyberConnect je však vybudovať lepší internet s overiteľnými a holistickými identitami, ktoré podporujú dôveru, zmysluplnejšie spojenia a lepšiu používateľskú kontrolu nad svojimi údajmi.

Je to vylepšenie toho, čo sme mali v konvenčných sociálnych médiách, a oprava toho, kde sme zablúdili v predchádzajúcich modeloch Web2. Blockchain a krypto, okrem iného, sú to, čo teraz umožňuje túto víziu a sú kritickými nástrojmi, ale nie sú samotnými cieľmi.

Každý si zaslúži lepšie digitálne sociálne zážitky a používatelia budú svojím časom a výberom hlasovať za lepšie služby.

CJ: Myslíte si, že je potrebné držať na uzde moc centralizovaných spoločností sociálnych médií, ako je Meta?

WW: Áno, veríme v model zameraný na používateľa pre celý web. Nejde o to, že centralizované spoločnosti sociálnych médií sú nevyhnutne zlé, ale o to, že používatelia by mali byť tými, ktorí budú mať konečnú kontrolu a možnosť voľby nad tým, aké služby chcú používať a ako možno využiť ich digitálne identity.

CJ: V tomto priestore je niekoľko konkurentov – čo odlišuje Link3?

Viac rozmerov identity; overiteľné; vzťahová identita.

Vo Web2 podporujeme našu verejnú osobnosť sledovaním ľudí, publikovaním obsahu a sebapotvrdzovaním všetkých druhov atribútov a preferencií. Okrem toho Link3 prináša novú škálu dimenzií, ktoré rozprávajú autentickejší a úplnejší príbeh o tom, kto ste: spojenie , ktoré máte s inými ľuďmi a organizáciami, bez ohľadu na platformy; aktíva , ktoré vlastníte a ktoré reprezentujú vaše postavenie a vkus; poverenia vydané tretími stranami, ako sú DAO a projekty, o vašich kľúčových úspechoch a úlohách; a všetky ostatné záznamy o činnosti v reťazci , ako sú hlasy a dary, ktoré potvrdzujú vašu účasť v komunitách.

Zo všetkých týchto pridaných rozmerov kontextov a významov vyrastie endogénna vrstva dôvery, pretože sú overiteľné.

Vzťahové identity zložené zo všetkých takýchto spojení a záznamov sú organické a vyvíjajúce sa, autentické a dôveryhodné, bohaté na kontext a zmysluplné, rovnako ako to, akí sme ako sociálne bytosti a chceli by sme, aby každý bol v životne dôležitých vzťahoch.

CJ: Aká je podľa vás budúcnosť sociálnych sietí Web3, ale aj bežných spoločností, ako sú TikTok a Facebook?

Zamerané na používateľa a sebestačné:

Ako sme uviedli v odpovedi vyššie. Používatelia by mali predstavovať základné spojenie webu a používatelia by mali byť jedným z tých, ktorí budú mať maximálnu kontrolu a možnosť voľby nad tým, aké služby chcú používať a ako možno využiť ich digitálne identity.

Overiteľné a dôveryhodné:

Ako kľúčová hodnotová ponuka Link3 by mala mať budúcnosť sociálnych sietí zabudovanú štruktúru dôvery. To je nevyhnutné na plné uvoľnenie pozitívneho potenciálu prepojenia v ľudských spoločnostiach a umožnenie lepšej spolupráce. A veríme, že kľúčom k tomu je overiteľnosť niektorých kľúčových a rôznorodých dimenzií digitálnych identít.

Otvorené, prenosné a skladateľné:

Podobne ako pri myšlienke user-centric, nová vízia lepších sociálnych sietí by nemala zamykať používateľov ani používateľské dáta medzi múrmi jednotlivých platforiem. Používatelia by mali mať možnosť uviesť svoje prepojenia, záujmy a všetky ostatné zmysluplné údaje, ktoré tvoria súčasť ich identity, na akúkoľvek platformu alebo služby, ktoré uprednostňujú. To tiež znamená, že vývojári a poskytovatelia služieb budú môcť stavať na údajoch a poskytovať plynulejšie a kontextovo bohaté skúsenosti.

CJ: Nedávno ste v máji skončili úspešné kolo fundraisingu série A. Uľavilo sa vám, že ste to uzavreli skôr, ako sa naplno prejavila nákaza a pokles?

Boli sme pripravení a vždy sme sa zaviazali stavať aj v čase poklesu

Ako sériový podnikateľský tím s viac ako 7 rokmi v oblasti sociálnych sietí, webu 3 a blockchainu nás predchádzajúce skúsenosti naučili, že je dôležité pokračovať v budovaní aj počas poklesu. Napriek výzvam sú medvedie trhy skvelým časom, aby sme sa zamerali na budovanie, prepravu a vytváranie hodnôt. Pre skutočne vizionárske a hodnototvorné projekty bude tiež jednoduchšie správne rozpoznať, pretože hluk utíchne spolu s humbukom na trhu.

Naozaj si vážime všetkých našich úžasných podporovateľov za ich dôveru a podporu. Ide o veľmi vybranú skupinu partnerov, ktorí sú dlhodobo presvedčení o Web3, zdieľajú s nami misiu, vkladajú obrovskú dôveru do nášho tímu a poskytujú všetku podporu, ktorú potrebujeme, okrem finančnej. Sme požehnaní a dobre vybavení, aby sme ich mohli mať so sebou na tejto ceste.

„Sociálne siete“ budú najdôležitejšou súčasťou Web3. „Spojiť všetkých na Web3“ je ambiciózna a náročná misia. Vybudovali sme skvelý tím s vynikajúcimi odbornými znalosťami a skúsenosťami. S podporou našich úžasných investorov sme dobre pripravení stavať a vytvárať dlhodobú hodnotu aj počas potenciálnej zimy.

CJ: Aký je najlepší spôsob, ako tu presadiť adopciu? Uvažovali by ste niekedy nad pokusom prilákať súčasných ovplyvňovateľov sociálnych médií na Web3 s cieľom propagovať platformu?

