Bitka spoločnosti Ripple o porážku americkej Komisie pre cenné papiere a burzu (SEC) v prípade, ktorý sa ťahá od decembra 2020, sa má začať začiatkom roka 2023, podľa aktualizácie, ktorú zdieľal Stuart Alderoty, generálny právny zástupca spoločnosti Ripple.

Prípad sa točí okolo XRP, kryptomeny spustenej spoločnosťou Ripple Labs.

22. decembra SEC oznámila , že obvinila spoločnosť Ripple Labs Inc. a dvoch najvyšších predstaviteľov z predaja neregistrovaných cenných papierov v hodnote 1,3 miliardy USD. Regulátor uviedol, že ponuka cenných papierov „prebieha “, údajne s odvolaním sa na predaj XRP spoločnosťou Ripple.

SEC v podstate hovorila, že XRP je cenný papier. Ripple a jeho najvyšší predstavitelia tvrdia, že obvinenia dozorného orgánu pre cenné papiere sú úplne falošné. Do popredia sa dostalo oveľa viac, vrátane komentárov bývalých predstaviteľov SEC.

Sobotňajšia aktualizácia od Alderotyho a obhajcu Jamesa K. Filana znamená, že na rozuzlenie prípadu sa budú čakať celé dva roky.

„Teraz to vyzerá tak, že v roku 2023 príde riešenie – a každý deň, ktorý uplynie, poškodzuje občanov USA, ktorí sa v podstate stali obeťami vyťahovania zo strany SEC,“ uviedol Alderoty na Twitteri .

Filan poukázal na rovnakú pravdepodobnosť a v tweete uviedol, že SEC aj Ripple podali spoločný plánovací list so žiadosťou o vyriešenie prípadu. Strany podľa neho navrhli, aby sa otváracie termíny na skrátené rozhodnutie začali v auguste.

Časová os uspokojí aj prípadné odborné výzvy, pričom záverečné briefingy sa potom očakávajú „niekoľko dní pred Vianocami “.

Zjavná zdržovacia taktika SEC v priebehu prípadu zdanlivo zohrala úlohu v rozhodnutí Ripple súhlasiť so spoločným podaním. To je dôvod, prečo držitelia XRP budú musieť vydržať dlhé čakanie na potenciálne rozlíšenie.

Alderoty povedal:

„Pre tých, ktorí sa pýtajú, či ide o spoločné podanie – áno, je. Ale na základe záznamov SEC, ak by sme s tým nesúhlasili, ďalšia iterácia by bola veľmi pravdepodobne ešte dlhšia .“

To all that have been following the case thus far – thank you. Know that Ripple is pushing hard (and the Court is working hard) to resolve the case as soon as possible, despite the SEC time and again doing everything they can to delay. https://t.co/bP0shaNBOa

