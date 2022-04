Quantstamp (QSP) by sa mohol zvýšiť na 0,1 USD – takto sa to stane

Keďže objem obchodu pre Quantstamp (QSP) za posledné dva dni prudko klesol, cenová akcia sa trochu spomalila. Zdá sa, že minca sa snaží skonsolidovať zisky dosiahnuté za posledný týždeň, kým sa pokúsi opäť narásť. Ale ako ďaleko to môže skutočne zájsť? Dobre, budeme o tom diskutovať ďalej, ale najprv tu je najnovší vývoj:

QSP vzrástol takmer o 83 % z najnižšej ceny v roku 2022.

Minca sa tiež obchoduje výrazne nad svojimi 25- a 50-dňovými kĺzavými priemermi

Napriek tomu Quantstamp stále čelí veľkému odporu pred prelomením na 0,1 USD

Zdroj údajov: Tradingview

Quantstamp (QSP) – Cesta k 0,1 dolára

Najväčšou hrozbou pre býkov QSP je skutočnosť, že coin sa po tom, čo tento rok dosiahol minimá, skutočne zotavil. V skutočnosti je cena takmer dvojnásobkom svojej najnižšej úrovne v roku 2022 a ako taká môže byť QSP pripravená na korekciu. Napriek tomu sa ostatné ukazovatele javia ako vzostupné.

Napríklad QSP sa teraz obchoduje nad svojimi 25- a 50-dňovými SMA. To naznačuje dôležité býčie zarovnanie. Minca tiež v posledných dňoch konsolidovala zisky, čo naznačuje, že ľudia nepredávajú. Teraz zostáva pre býkov pokúsiť sa prelomiť zónu odporu 0,078 USD.

QSP je od toho ešte o niečo ďalej. Ak sa však cenová akcia dostane nad túto zónu, ďalšou zastávkou bude 0,1 USD. Výsledkom je, že QSP by mohol ponúknuť nárast o približne 45% zo svojej súčasnej ceny.

Quantstamp (QSP) – Mali by ste nakupovať alebo predávať?

Je Quantstamp skutočne veľmi slušná kúpa. Minca má neuveriteľné stsbilné základy a mala by byť dokonalá. Ale je tu aj veľmi dobrá krátkodobá hra, ktorá môže viesť k veľmi dobrým ziskom.

0,078 dolára je kľúčom a ak sa to QSP podarí prelomiť, potom je to dosť nahor na to, aby ste získali aspoň 30 % dodatočných ziskov.