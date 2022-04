Raoul Pal, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločností Real Vision a Global Macro Investor, verí, že kryptotrh „našiel svoje dno“ a že je pravdepodobný nový vzostupný impulz.

Generálny riaditeľ spoločnosti Real Vision sa vyjadril počas rozhovoru s Layah Heilpurn, pričom jeho výhľad prichádza v čase, keď sa bitcoin a zvyšok kryptomien chystajú odraziť po záchvate nových poklesov v posledných dňoch.

Bitcoin, ktorý sa tento týždeň obchodoval na minimách v blízkosti 39 000 USD, získal späť časť strát a momentálne sa pohybuje okolo 41 200 USD. Pár BTC-USD sa za posledných 24 hodín zvýšil o 4 %, zatiaľ čo trhová kapitalizácia kryptomien sa odrazila o 3 %.

Ethereum (ETH), Cardano (ADA), BNB (BNB), XRP (XRP) a Solana (SOL) pridali za posledných 24 hodín viac ako 3 %. Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC) a Avalanche (AVAX) sú zatiaľ jedny z najväčších krypto ziskov v tento deň.

Kryptomeny nezaznamenali nové minimum

Podľa Pal, kryptotrh bol v posledných mesiacoch zasiahnutý rôznymi makrovývojmi. Od posledného dna v roku 2021 však nedošlo k žiadnemu novému minimu napriek niekoľkým pravdepodobným negatívnym spúšťačom.

Je to scenár, ktorý naznačuje odolnosť voči kryptomenám a ktorý by mohol naznačovať, že už existuje nízka úroveň, hoci nikto nemôže s istotou predpovedať trh.

„Bilancia pravdepodobností je taká, že minulý rok sme dosiahli minimum, tento rok sme minimum znova otestovali a myslím si, že je to minimum roka,“ poznamenal.

Verí, že kryptomeny videli „všetko“, čo mohlo pomôcť stlačiť ceny na nové minimum. To sa doteraz nestalo. Povedal Heilpurn:

„Myslím si, že sme rozpútali vojnu, 8,5% infláciu, Fed zvýšil úrokové sadzby na kryptomeny, uvrhli sme čínsky zákaz, hodili sme na to tak veľa (a predsa) nepriniesol nové minimum. Zvyčajne je to signál, že trh našiel svoje dno .“

Spomaľujúca sa ekonomika by mohla spustiť novú akciu nahor

Čo sa týka nových katalyzátorov cien kryptomien, Pal si myslí, že spomalenie ekonomického rastu by bolo na prvom mieste. Toto je scenár, ktorý spustí nákupný tlak v aktívach, ktoré „majú tendenciu prekonávať výkonnosť v prostrediach s nízkym rastom “.

Hovorí, že zmena v ekonomickom prostredí by mohla viesť k tomu, že „ ľudia sa menej obávajú inflácie a viac sa začnú báť rastu.“ Podľa Pal je to vtedy, keď dlhodobé aktíva (a kryptomeny sú jedným z aktív, ktoré majú radi spomaľujúcu sa ekonomiku) začínajú prekonávať výkonnosť.

Na akciovom trhu je dobrým príkladom ARKK od Cathie Wood.

Pal tiež hovoril o štvorročnom cykle bitcoinu, pričom poznamenal, že tieto sú pravdepodobne prekonané vzhľadom na veľkosť dnešného trhu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Cyklus by ešte mohol mať vplyv, ale to by mohlo byť v menšom meradle, pretože ďalšie prijatie znižuje divokú volatilitu, dodal.