Jeho rast sa možno začal spomaľovať, no ani zďaleka nezanikol. A čo viac, je mimo vzostupného trojuholníka a blíži sa k 15 USD za APE.

Ak chcete viac podrobností o ApeCoine a chceli by ste vedieť, kde je najlepšie kúpiť ApeCoin, sme radi, že ste našli náš príspevok.

Najlepšie miesta na nákup ApeCoinov teraz

Čo je ApeCoin?

ApeCoin je riadiaci a úžitkový token ERC-20, ktorého držitelia sa riadia samostatne prostredníctvom rámca ovládajúceho ApeCoin DAO. Nadácia APE spravuje návrhy, na ktorých sa dohodnú.

Nadácia dostala unikátny NFT ako darček od Yuga Labs, ktorí vytvorili slávnu sériu BAYC, spolu so všetkými právami a výsadami. Opäť sú to členovia ApeCoin DAO, ktorí rozhodujú, ako toto duševné vlastníctvo využiť.

Celkovo je v obehu 1 miliarda tokenov APE. Táto zásoba je razená naraz a trvalo fixovaná.

Len necelá tretina bola uvedená do obehu 17. marca tohto roku, v deň spustenia ApeCoinu. Ich počet sa bude postupne zvyšovať v priebehu 48-mesačného obdobia v pravidelných intervaloch.

Mám si dnes kúpiť ApeCoin?

Do ApeCoin sa rozhodne oplatí investovať, ak je vaše načasovanie správne. To sa, žiaľ, často nedá vedieť vopred. Akékoľvek investičné rozhodnutie by malo brať do úvahy vašu toleranciu voči riziku. Neberte žiadne cenové predpovede za nominálnu hodnotu.

Predikcia ceny ApeCoin

Crypto Academy vidí ApeCoin obchodovanie v rozmedzí 50 až 60 dolárov do konca tohto roka. Predpovedajú, že v roku 2022 môže dosiahnuť historické maximum 80 dolárov. Ak je ich predpoveď správna, pre APE to zďaleka nekončí!

