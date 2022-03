Revolúcia vo virtuálnej realite: 3 mince robia rozruch v tejto oblasti

Očakáva sa, že metaverza sa stane ďalšou hranicou rastu v krypto vesmíre. Pred metaverzom však bola virtuálna realita. Ako sa VR stáva pokročilejším, teraz sa plne integruje do blockchainového ekosystému. Tu je dôvod:

Virtuálna realita má široké uplatnenie v biznise aj vo voľnom čase.

VR je tiež vnímaná ako budúcnosť ľudskej interakcie.

Technológia blockchain môže pomôcť urobiť VR decentralizovanejším a súkromným.

Ak uvažujete o využití boomu VR, nižšie sú tri najlepšie mince, ktoré si môžete kúpiť.

CEEK VR (CEEK)

CEEK VR (CEEK) je zaujímavý projekt VR, ktorý dúfa, že prinesie metaverzu do hudby a zábavy. Len sa nad tým zamysli. Predstavte si, že by ste sa mohli zúčastniť živého koncertu svojich obľúbených spevákov? Alebo môžete sledovať svojich obľúbených športovcov, ako robia to, čo robia?

Zdroj údajov: Tradingview

CEEK je vytvorený na to, aby sa to stalo a prichádza aj s plnou integráciou NFT. Projekt je navrhnutý tak, aby uľahčil tvorcom obsahu speňažiť svoju prácu a nájsť nové spôsoby, ako zarobiť peniaze. CEEK je budúcnosť streamovania hudby a ako taká by mala byť na vašom radare.

High Street (HIGH)

High Street (HIGH) je metaverzný token, ktorý kombinuje virtuálnu realitu a hru na získanie hrania. Projekt dúfa, že vytvorí jedinečnú sieť digitálnych komunít, ktoré sa môžu zapojiť do vzrušujúcich aktivít vo virtuálnom svete. Napríklad, ak ste niekedy chceli pretekať s autom, môžete to urobiť v tomto digitálnom vesmíre.

ApeCoin (APE)