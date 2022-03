Kolo financovania spoločne viedli Andreessen Horowitz' a16z a hlavná krypto VC firma Paradigm.

Optimizmus, škálovacie riešenie vrstvy 2 v sieti Ethereum, zabezpečilo financovanie série B vo výške 150 miliónov dolárov, oznámila vo štvrtok blockchainová platforma.

Investori do kryptomien v ťažkej váhe Andreessen Horowitz (a16z) a Paradigm spolu viedli kolo financovania. Firma dodala podrobnosti zdieľané prostredníctvom príspevku Medium , že kolo financovania malo blockchainovú firmu v hodnote 1,65 miliardy dolárov.

After over a year on mainnet, our milestones keep adding up: $1B in gas fees saved for users, thousands of smart contracts deployed, three separate forks…

And now: funds raised to the tune of $150M, giving us runway to keep shipping rain or shine.https://t.co/pBC2jmXtnh

— Optimism 🔴✨ (@optimismPBC) March 17, 2022