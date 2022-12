Ripple neustále klesá počas súdneho sporu XRP-SEC, zatiaľ čo MCADE sa vypredáva v presale

Ripple (XRP) prudko klesá kvôli pretrvávajúcej regulačnej neistote okolo mince. Naopak, investori prejavujú zvýšený záujem o Metacade (MCADE). Metacade sa v presale vypredáva, pretože investori sa hrnú do hier Web3, vzhľadom na to, ako lukratívne sa táto medzeru na trhu prezentuje. Ripple má však oveľa ťažšie obdobie, a to z mnohých dôvodov, ktoré vysvetlíme nižšie.

Prečo Ripple upadá?

Existuje veľa dôvodov, prečo investori práve teraz opúšťajú Ripple. Hlavným dôvodom je, že Ripple je v podstate korporácia a ľudia sa zobudili na túto skutočnosť. Firemná rada Ripple môže v podstate diktovať, čo sieť robí. Okrem toho, viac ako 70 % mincí Ripple tam vlastní iba 10 používateľov. To je v ostrom kontraste s ideologickými základmi kryptomien, kde majú mať používatelia kontrolu nad sieťou.

Okrem toho, má na cenu vplyv aj prebiehajúci právny spor medzi SEC a Ripple. Od investorov nemožno očakávať, že si zachovajú vieru, keď spoločnosť môže dostať vysokú pokutu v závislosti od rozhodnutia súdu. Nemá zmysel investovať do spoločnosti alebo organizácie, nad ktorou visí hroziaci súdny spor.

Prípad Ripple je zložitý. V decembri 2020 SEC podala žalobu , v ktorej tvrdila, že predaj XRP predstavoval ponuku neregistrovaných cenných papierov s odhadovanou hodnotou viac ako 1,38 miliardy dolárov! Generálny riaditeľ a predseda sú obvinení z napomáhania a navádzania na porušenia Ripple.

Je zrejmé, že k poklesu cien prispeje skutočnosť, že vlastníci spoločnosti Ripple sú spochybňovaní v súvislosti s napomáhaním a navádzaním na zločin v hodnote 1,3 miliardy dolárov.

Cena Ripple naďalej klesá

Ripple bol pôvodne propagovaný ako rýchla a bezpečná sieť. Od svojho vzniku však neplní svoje sľuby a existuje mnoho ďalších blockchain sietí, ktoré sa ukázali ako oveľa rýchlejšie a rádovo efektívnejšie. V súčasnosti nemá žiadny životaschopný prípad použitia vzhľadom na úroveň inovácií na širšom trhu s kryptomenami. Na rozdiel od roku, kedy sa Ripple pôvodne dostal na výslnie, v súčasnosti existuje blockchain pre všetko. Už to nie je najrýchlejšie, ani najlacnejšie dieťa v bloku, a ani nikde blízko neho.

Z historického maxima 75 dolárov XRP kleslo iba na 9 dolárov. Aj keď mnohé z toho možno pripísať všeobecnému poklesu v rámci kryptofinančných trhov, Ripple má vážne problémy, s ktorými musí bojovať. Jeho prípad použitia ako systému finančných prevodov nemusí byť taký robustný, ako sa tvrdilo.

Banky teraz môžu vydávať svoje vlastné stablecoiny a je veľmi nepravdepodobné, že by jednoducho migrovali na nový systém s Ripple ako sprostredkovateľom, bez ohľadu na to, ako rýchlo to bude. Namiesto toho je pravdepodobnejšie, že si vybudujú vlastný vnútorný systém. Cena Ripple klesá z dobrého dôvodu. V článku Forbes sa dokonca spomínala možnosť, že Ripple je len podvod .

Čo je Metacade?

Metacade je oveľa lepšia možnosť, a investori sa hrnú do presale. Metacade je online herné centrum Web3, ktoré umožňuje interakciu medzi hráčmi, ako aj investície. Je to miesto, kde môžete zarábať, budovať a spájať sa s hraním Web3. To je vlastne niečo ako ich mantra.

Účelom tohto projektu je vytvoriť virtuálny priestor, kde sa ľudia s podobnými záujmami môžu stretnúť a užiť si všetko, čo súvisí s GameFi. Cieľom je pomôcť vybudovať prvú komunitu vyvinutú kryptoarkádu P2E na svete a zároveň poskytnúť každému príležitosť zažiť všetko, čo Web3 kultúra ponúka.

MCADE je natívny token Metacade, ktorý má na platforme viacero prípadov použitia. Používatelia môžu zarobiť viac tokenov zapojením sa do komunity a stávkami. Toky príjmov pre komunitu zahŕňajú reklamu, arkádové hry, turnaje a pracovné ponuky. Spustia sa súťaže s cenami pre víťazov a hráči sa môžu navzájom prepájať a využívať herné príležitosti.

Je Metacade nastavená na zachytenie herného trhu Web3?

Táto herná demografická skupina je mladá, pripravená a mimoriadne zaujímavá. Navyše je pripravený na rozšírenie. Online produkty čoraz viac podliehajú gamifikácii. To v podstate znamená, že ľudia chcú hrať hry, aby získali ceny. Zároveň sa eSports stáva životaschopnejšou kariérou a multimiliardovým odvetvím.

Tento trend bude narastať, keď sa metaverza stáva čoraz výraznejšou v našich životoch. A ako sa to stane, Metacade má veľmi dobrú šancu zachytiť tento trh ako jednotné kontaktné miesto pre všetky veci súvisiace s hrami.

Môžete investovať do korporácie s blížiacim sa súdnym sporom vo výške 1,38 miliardy dolárov s vedúcimi pracovníkmi, ktorí by mohli byť uväznení za trestnú činnosť. Alebo môžete investovať do projektu Metacade, ktorého cieľom je zachytiť lukratívny trh odmeňovaním účastníkov rôznymi spôsobmi. To zahŕňa DAO, staking, inzercia práce v krypto, ceny a ďalšie.

Metacade je na vzostupe a vypredáva sa vo svojom vzrušujúcom presale. Naopak, Ripple klesá a môže pokračovať v páde v závislosti od výsledku súdneho sporu.

Pointa je, že používatelia Web3 chcú investovať do štruktúr vedených komunitou, ktoré odmeňujú účastníkov, a nie do korporácií, ktoré si ponechajú kontrolu a zisky. Preto je Metacade oveľa lepšou voľbou.