Riziko a odmena sú kalkuláciou, ktorú si robí každý investor. Vo chvíli, keď vložíte svoje peniaze do aktíva, do určitej miery akceptujete, že táto investícia nemusí ísť podľa plánu. Ale aj riskantné stávky zvyčajne prinášajú skvelé výnosy. Tu je niekoľko tipov, ako to môžete urobiť:

Investujte len minimum kapitálu do aktív, ktoré považujete za rizikové

Nedržte rizikové aktíva dlhodobo

Naučte sa znižovať straty, ak investícia nevyjde podľa plánu.

Takže, ak máte záujem o niektoré riskantné hry, ktoré majú stále veľký potenciál priniesť šialené výnosy, nasledujú najlepšie mince, ktoré by mali byť skvelou voľbou. Vykonajte však náležitú starostlivosť a investujte na vlastné riziko.

Kadena (KDA)

Kadena (KDA) je stále jedným z hlavných reťazcov, ktoré využívajú model proof of work. Tento model bol veľmi kritizovaný kvôli spotrebe energie a vysokým poplatkom. Kadena sa to však pokúsila napraviť spustením toho, čo nazýva „pletené reťaze“.

To do značnej miery pomohlo udržať efektivitu, ale stále by sa dalo urobiť viac. Zatiaľ čo sentiment investorov voči dôkazom o pracovných reťazcoch sa začína spomaľovať, ak Kadena dokáže nájsť škálovacie riešenia, mohlo by to nakoniec ponúknuť neuveriteľné výnosy.

Aurory (AURY)

Hry typu play-to-earn sa za posledných 12 mesiacov stali veľmi populárnymi v oblasti kryptomien. Niektorým projektom ako Axie Infinity sa v roku 2021 podarilo dosiahnuť veľký úspech.

Aurory (AURY) je jeden projekt, ktorý dúfa, že napodobní tento úspech. Výzva spočíva v tom, že v hre je veľká konkurencia na zarábanie, čo zvyšuje riziko. Ale ak sa to podarí, mohli by sme vidieť obrovský úspech.

Existujú aj ďalšie pozoruhodné tokeny s vysokým rizikom a vysokou odmenou, ktoré si môžete kúpiť. Patria sem Netvrk, Aldrin, Polkadex a ďalšie. Ale dve vyššie uvedené by mali stáť za prezretie.