Ronin Bridge Axie Infinity a Katana Dex sa zastavili po tom, čo utrpeli zneužitie 612 miliónov dolárov

Podľa tweetu zverejneného na oficiálnom twitteri Ronin Network bol Roninský most zneužitý a bolo ukradnutých 173 600 ETH a 25,5 milióna USDC mincí v hodnote približne 612 miliónov USD.

Po hacknutí boli Ronin Bridge a Katana DEX zastavené.

Ronin však v komentároch na Twitteri, ktoré sa dotýkali zneužitia, uviedol, že jeho tím spolupracuje s „úradníkmi činnými v trestnom konaní, forenznými kryptografmi a investormi, aby sa ubezpečil, že všetky finančné prostriedky budú vrátené“. Tiež sa tam uvádzalo, že „všetky AXS, RON a SLP na Ronine sú bezpečné“.

We are working with law enforcement officials, forensic cryptographers, and our investors to make sure that all funds are recovered or reimbursed. All of the AXS, RON, and SLP on Ronin are safe right now.

