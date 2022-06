Pranie špinavých peňazí je problém, ktorý je v bežných médiách často označovaný za nevýhodu kryptomien. Skrytá povaha, nedostatočná regulácia a schopnosť vyhnúť sa postupom, ako je KYC, sú niekoľkými dôvodmi, ktoré kritici uvádzajú, keď obviňujú kryptomenu, že uľahčuje pranie špinavých peňazí.

Na druhej strane niektorí tvrdia, že open source povaha technológie blockchain, kde môže ktokoľvek sledovať peňaženky online, môže v niektorých prípadoch skutočne sťažiť pranie špinavých peňazí.

Je to celkom zaujímavá téma a aby sme sa o tom dozvedeli viac, vyspovedali sme niekoho, kto o tom vie oveľa viac ako my – Charlesa Delingpolea, generálneho riaditeľa a zakladateľa ComplyAdvantage, firmy, ktorá poskytuje technológiu proti praniu špinavých peňazí a pomáha organizáciám riadiť riziko a bojovať proti finančnej kriminalite.

CoinJournal (CJ): Aký veľký problém je pranie špinavých peňazí v kryptomenách?



Charles Delingpole, generálny riaditeľ a zakladateľ ComplyAdvantage (CD): Keďže 98 % firiem tvrdí, že sú buď krypto-natívne, akceptujú/pracujú s kryptomenami alebo plánujú v budúcnosti ponúkať služby založené na kryptomenách, kryptomeny sa rýchlo stávajú hlavným prúdom. To znamená, že regulačné riziká a riziká finančnej kriminality, ktoré predstavujú kryptomeny, by mali byť predmetom záujmu všetkých firiem.

Je však dôležité si uvedomiť, že nezákonná činnosť stále predstavuje veľmi malý podiel krypto transakcií. Správa z platformy na analýzu údajov blockchainu Chainalysis z januára 2022 ukázala, že nezákonné krypto transakcie dosiahli v roku 2021 celkovo 14 miliárd USD, čo je o 79% viac zo 7,8 miliardy USD v roku 2020. Avšak vzhľadom na rýchly rast celkových krypto transakcií to stále predstavuje len 0,15% krypto transakcií. transakcie dokončené v roku 2021.

CJ: O čo jednoduchšie je prať peniaze prostredníctvom kryptomien v porovnaní s trad-fi / skutočným svetom?



CD: Mnohé z najväčších rizík finančnej kriminality sú podobné pre trad-fi a krypto firmy. Peňažné mulice, podvodné účty, krádeže identity a podvody s prevzatím účtu sú okrem iného obavy zdieľané naprieč celým radom.

Jedným z hlavných dodatočných rizík nad rámec trad-fi je anonymita niektorých foriem ponuky kryptomien. Jedným z príkladov sú transakcie, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom decentralizovaných sietí mimo reťazca. Ochrany proti praniu špinavých peňazí v týchto sieťach sú zvyčajne obmedzené alebo neexistujú. Keďže tieto platformy sú mimo reťazce, transakcie sa nezaznamenávajú ani do verejnej účtovnej knihy blockchainu, čo sťažuje sledovanie nezákonného správania.

CJ: Mohli by ste pre tých, ktorí nie sú príliš zbehlí v tejto téme, v krátkosti opísať, ako by niekto pristúpil k praniu špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien? (Nie že by sme hľadali tipy, len aby sme lepšie pochopili problém!)

CD: Či už sa zločinec pokúša prať peniaze prostredníctvom tradičného finančného systému alebo kryptomien, základné princípy zostávajú rovnaké. Najprv sa peniaze získané nezákonnou činnosťou umiestnia do finančného systému, potom sa rozvrstvia, aby sa sťažilo vysledovanie ich pôvodu, a nakoniec sa vyťažia, aby ich mohli použiť zločinci bez vzbudenia podozrenia pri presadzovaní práva.

V prípade kryptomien druhá fáza – vrstvenie – pritiahla veľkú pozornosť, keďže zločinci môžu využívať kryptomeny a burzy popri tradičnom finančnom systéme na zamaskovanie pôvodu svojich prostriedkov. Napríklad :

Chain-hopping – Zahŕňa konverziu jednej kryptomeny na druhú a prechod z jedného blockchainu do druhého.

Miešanie alebo prevracanie – zahŕňa zmiešavanie rôznych transakcií na viacerých burzách, čím sa transakcie sťažujú spätne vysledovať ku konkrétnej burze, účtu alebo vlastníkovi.

Cyklistika – Zahŕňa vklady fiat meny z jednej banky, nákup a predaj kryptomeny a následné uloženie výnosov do inej banky alebo účtu.

CJ: Čo si myslíte o príbehu, že Bitcoin mohol byť použitý Ruskom na obchádzanie sankcií?



CD: Publikovali sme celý článok , ktorý skúmal presne túto otázku! Pre krajiny vylúčené z globálneho finančného systému existuje precedens na používanie kryptomien na obchádzanie sankcií. Štúdie ukázali, že Irán to robí. Zatiaľ čo správy naznačujú, že Rusko má tretí najväčší priemysel na ťažbu kryptomien na svete, odborníci poukázali na to, že na trhu s kryptomenami jednoducho nie je dostatok likvidity na spracovanie veľkosti a hodnoty transakcií potrebných na podporu ruskej vlády.

Existuje oveľa vyššia pravdepodobnosť, že bežní ruskí občania sa obrátia na krypto, aby sa pokúsili ochrániť svoje bohatstvo tvárou v tvár masívnej inflácii, extrémnym menovým výkyvom a neschopnosti získať prístup k hotovosti, vykonávať platby alebo presúvať finančné prostriedky až do Ruska. V súčasnosti platí zákaz používania kryptomien na uskutočňovanie platieb v Rusku a začiatkom tohto roka navrhla Centrálna banka Ruska úplný zákaz kryptomien a ťažby. To však nezabránilo ruským občanom držať krypto aktíva.

CJ: Mohli by ste trochu vysvetliť, ako by sa dalo využiť financovanie terorizmu?



CD: Aktíva v kryptomenách a DeFi zohrávajú popredné miesto v úsilí o financovanie terorizmu. Tieto meny a technológie umožňujú cezhraničné transakcie s relatívnou anonymitou, ktoré nezahŕňajú sprostredkovateľa, vyrovnajú sa v priebehu niekoľkých minút a často je veľmi ťažké ich zastaviť alebo zvrátiť, keď sa začnú. Fragmentované regulačné prostredie tiež zvyšuje pravdepodobnosť, že podozrivé transakcie nebudú odhalené, a to najmä v oblastiach sveta s laxným dohľadom proti praniu špinavých peňazí a boju proti financovaniu terorizmu (AML/CFT).

Tam, kde kryptomeny používajú teroristi a násilní extrémisti, často vystupuje Bitcoin. Monero a ďalšie mince so zvýšeným súkromím sa však čoraz viac považujú za žiadanejšie alternatívy. V lete 2020 veľká spravodajská webová stránka podporujúca ISIS oznámila, že už nebude prijímať dary v bitcoinoch a namiesto toho uprednostní Monero. Potom, v apríli 2021, skupina pre kybernetickú bezpečnosť, Electronic Horizons Foundation, ktorá podporuje ISIS, vydala varovanie, že transakcie uskutočnené s bitcoinmi je možné ľahšie sledovať.

CJ: Tieto problémy – financovanie terorizmu, pranie špinavých peňazí atď. – majú veľmi vážne dôsledky. Ale celkovo si myslíte, že pozitíva kryptomien prevažujú nad negatívami?



CD: Vďaka jasnej, transparentnej globálnej regulácii a dohľadu ponúkajú kryptomeny mnoho výhod. V mnohých veľkých finančných centrách vrátane Spojených štátov amerických , Spojeného kráľovstva a Austrálie sme svedkami posunu smerom ku komplexným regulačným rámcom okolo kryptomien. Tieto kroky naznačujú, že zákonodarcovia vidia inovatívny potenciál, ktorý mnohé kryptofirmy ponúkajú.

Niektoré z najväčších rizík sa týkajú regulačnej arbitráže – kde sa pravidlá a požiadavky, ktoré musia kryptofirmy dodržiavať, v jednotlivých krajinách líšia. S tým súvisí riziko, že niektoré krajiny v snahe o maximalizáciu výnosov, ktoré generujú od kryptofiriem, umožnia kryptofirmám fungovať s malým alebo žiadnym regulačným dohľadom, čím sa vytvorí prostredie „divokého západu“, kde je pravdepodobnejšie, že nezákonné správanie zostane neodhalené. .

CJ: Akú úlohu zohrávajú decentralizované burzy (DEX) pri vyhýbaní sa sankciám a praniu špinavých peňazí a existuje nejaký spôsob, ako tomu zabrániť?



CD: Keďže decentralizované burzy (DEX) nie sú v súčasnosti regulované z hľadiska boja proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu (AML/CFT), nevykonáva sa žiadna povinná starostlivosť o klienta, preverovanie sankcií, monitorovanie transakcií ani žiadne iné súvisiace opatrenia. V dôsledku toho sú vystavené väčšiemu riziku, že ich zneužijú – napríklad – sankcionované ruské osoby a subjekty na obchádzanie sankcií. Tieto riziká sú obzvlášť vysoké, keď sa používajú v spojení s mincami na ochranu osobných údajov založenými na anonymite, ktoré možno následne použiť na nákupy na temnom webe.

Existuje mnoho potenciálne inovatívnych a vzrušujúcich aplikácií pre DeFi v širšom meradle – vidíme, ako sa objavuje nový súbor finančných produktov a služieb. Ako sa však vesmír vyvíja, platformy DeFi a ďalší poskytovatelia služieb virtuálnych aktív (VASP) budú musieť venovať osobitnú pozornosť rizikám svojich protistrán a rizikám, ktoré predstavujú ich zákazníci. Transakcie zahŕňajúce nelicencované alebo neregistrované VASP a nehostované peňaženky sú obzvlášť náročné vzhľadom na to, aké ťažké je overiť, kto tieto transakcie vykonáva. Okrem toho by sa tieto firmy mali uistiť, že zaviedli rozsiahle opatrenia povinnej starostlivosti o zákazníka, aby vyradili zlých aktérov skôr, ako dôjde k transakciám.

CJ: Myslíte si, že kolaps stablecoinu UST by mohol urýchliť reguláciu vo všetkých oblastiach krypto, vrátane prísnejšieho pohľadu na pranie špinavých peňazí?



CD: Regulátori a tvorcovia politík na celom svete sa už zaoberali – a pozerajú – na reguláciu okolo kryptomien vo všeobecnosti, a najmä stablecoinov. Ministerka financií USA Janet Yellenová vyzvala Kongres, aby zaviedol regulačný rámec okolo stablecoinov v lete 2021, rok pred kolapsom UST. Nedávno skupina G7 vyzvala na „monitorovanie a riešenie rizík finančnej stability vyplývajúcich zo všetkých foriem kryptoaktív“. Zánik UST určite robí tieto vyhlásenia viditeľnejšími a vedie k väčšej informovanosti. V zásade však už nejaký čas prebiehajú kroky smerom k väčšej regulácii okolo kryptomien.